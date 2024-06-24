«Зенит» купил Горшкова у «Крыльев». Контракт с защитником – по схеме «3+1»
Юрий Горшков стал игроком «Зенита».
Петербургский клуб объявил, что достиг договоренности с «Крыльями Советов» о трансфере 25-летнего защитника.
Контракт с футболистом рассчитан на 3 года и предусматривает опцию продления еще на один сезон.
В прошедшем сезоне Мир РПЛ Горшков провел 29 матчей, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.
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Зенит пытается обеспечить необходимую глубину состава, без снижения качества. Примерно такая конфигурация будет на флангах:
Слева: Дуглас+Горшков+Алип(как третья опция)
Справа: Караваев+Волков+Эракович(как третья опция)
Фернандес, Сутор, Чистяков идут усиливать Акрон :)
ты прежде чем писать ерунду хотя бы поинтересовался и узнал, под Халка и Витселя был взят кредит!
пустобрёх!))
Может сыграть лп и опорника ещё.