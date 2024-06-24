«Зенит» купил Горшкова у «Крыльев». Контракт с защитником – по схеме «3+1»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия трансферы Юрий Горшков Футбол

Юрий Горшков стал игроком «Зенита».

Петербургский клуб объявил, что достиг договоренности с «Крыльями Советов» о трансфере 25-летнего защитника. 

Контракт с футболистом рассчитан на 3 года и предусматривает опцию продления еще на один сезон. 

В прошедшем сезоне Мир РПЛ Горшков провел 29 матчей, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь

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80 комментариев
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Будет сложно Юрию играть из под Дугласа. Пожелаем ему удачи, поддержим!
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-14
+56
Хорошие трансферы этим летом. Молодцы
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+30
Ответ Romano1985
Узнаю родные крылья !!! Когда это закончится !!!? Продали порядка 15 !!! Игроков молодых с российским паспортом с гроши !!! Сезон не успел начаться а у нас опять распродажа ( черная пятница ) Салтыков , горшков , видимо еще гарре и ( так то все равно , еще Писсарский ) кучу разговоров около Солдатенкова и Шитова ! Ну когда власть вмешается !!! А теперь внимание - кто был заявлен в сборную России за два года ( Ломаев , Солдатенков , Евгеньев , Коваленко , пруцев , пиняев , Салтыков , Голенков , Сергеев , горшков ) почти весь состав !
Так это вектор такой. Клуб донор. Развивают и продаюТ., согласен,что за небольшие деньги,ео тут подковерная игра агентов скорее всего...
+28
-3
+25
Узнаю родные крылья !!! Когда это закончится !!!? Продали порядка 15 !!! Игроков молодых с российским паспортом с гроши !!! Сезон не успел начаться а у нас опять распродажа ( черная пятница ) Салтыков , горшков , видимо еще гарре и ( так то все равно , еще Писсарский ) кучу разговоров около Солдатенкова и Шитова ! Ну когда власть вмешается !!! А теперь внимание - кто был заявлен в сборную России за два года ( Ломаев , Солдатенков , Евгеньев , Коваленко , пруцев , пиняев , Салтыков , Голенков , Сергеев , горшков ) почти весь состав !
+26
-2
+24
добро пожаловать в лучший клуб страны!
+59
-37
+22
Горшков на позиции левого защитника - хорошая примета 👌
+24
-6
+18
Ответ Romano1985
Узнаю родные крылья !!! Когда это закончится !!!? Продали порядка 15 !!! Игроков молодых с российским паспортом с гроши !!! Сезон не успел начаться а у нас опять распродажа ( черная пятница ) Салтыков , горшков , видимо еще гарре и ( так то все равно , еще Писсарский ) кучу разговоров около Солдатенкова и Шитова ! Ну когда власть вмешается !!! А теперь внимание - кто был заявлен в сборную России за два года ( Ломаев , Солдатенков , Евгеньев , Коваленко , пруцев , пиняев , Салтыков , Голенков , Сергеев , горшков ) почти весь состав !
А то, что твои крылья почти всех этих игроков за гроши из Чертаново забрали, тебя не смущает? Крылья это бизнес-проект агента Андреева. Раз готовы с ним работать и получать копейки, отдавая ему чуть ли не половину суммы за каждый переход, значит их все устраивает.
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+8
Шикарный трансфер, умный игрок, мотор команды. Успехов и без травм!
+14
-6
+8
Саня, с возвращением!)
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Ответ St. Jimmy
Горшков на позиции левого защитника - хорошая примета 👌
Швайнштайгер поперхнулся
+7
0
+7
Ответ morpeh1992
Будет сложно Юрию играть из под Дугласа. Пожелаем ему удачи, поддержим!
До зимнего перерыва как минимум 6 матчей в кубке точно проведет.
+11
-4
+7
Гораздо лучше Тикнизяна как футболист.Плюс перешёл за разумные деньги.
+9
-2
+7
Юрию успехов в Зените, побольше игрового времени и без травм!
+8
-1
+7
Ответ Romano1985
Узнаю родные крылья !!! Когда это закончится !!!? Продали порядка 15 !!! Игроков молодых с российским паспортом с гроши !!! Сезон не успел начаться а у нас опять распродажа ( черная пятница ) Салтыков , горшков , видимо еще гарре и ( так то все равно , еще Писсарский ) кучу разговоров около Солдатенкова и Шитова ! Ну когда власть вмешается !!! А теперь внимание - кто был заявлен в сборную России за два года ( Ломаев , Солдатенков , Евгеньев , Коваленко , пруцев , пиняев , Салтыков , Голенков , Сергеев , горшков ) почти весь состав !
Вы в свое время сами купили/переманили этих 15 молодых игроков к себе еще за меньшие деньги.
+8
-2
+6
Достойная замена Круговому на лавке( Горшкова не осуждаю)
+11
-6
+5
Добро пожаловать в Зенит!
+10
-5
+5
Успехов, удачи и хороших игр за Зенит!
+6
-1
+5
Ответ Ранис Загидулин
ещё один Набиуллин
судьба Набибуллина интересует Загидуллина )))
+5
-1
+4
Ответ алекс голудин
Комментарий скрыт
Кто "мы"? Николай Второй или "вся Россия"?
+11
-7
+4
Помню я другого защитника Горшкова в Зените, вот это был игрочище. Больше всего я запомнил его гол испанцам за сборную Украины в его первом и последнем кажется матче.
+4
-1
+3
Спасибо за все, Юра! Удачи!
+4
-1
+3
Ответ Mortimer1
Но он же не в ЦСКА перешел
Так и пишет, в лучший клуб страны
+6
-3
+3
Ответ 20 лет в офсайде
Под конец карьеры может и да, но насколько я помню номинально он был как раз таки левым защитником.
Он сыграл левым защитником в одном матче- с Баварией 4:0
+3
0
+3
Ответ pyritanza
Помолодел то как, годков наверное 20 сбросил)
30)) Саше Горшкову 54.
+3
0
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Дугласу уже 30 лет. Нужна страховка.

Зенит пытается обеспечить необходимую глубину состава, без снижения качества. Примерно такая конфигурация будет на флангах:

Слева: Дуглас+Горшков+Алип(как третья опция)
Справа: Караваев+Волков+Эракович(как третья опция)

Фернандес, Сутор, Чистяков идут усиливать Акрон :)
+2
0
+2
Ответ алексей Карпов
Саня, с возвращением!)
Помолодел то как, годков наверное 20 сбросил)
+2
0
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Ответ Spartakus1984
зенит тоже не зарабатывает,прокручивают одни и те же деньги от Халка, выделенные когда то Газпромом убыточным на его покупку.
ахаха!
ты прежде чем писать ерунду хотя бы поинтересовался и узнал, под Халка и Витселя был взят кредит!
пустобрёх!))
+3
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+2
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Кто в курсе, он левый или правый? У Зенита с правыми проблемы, Караваев часто травмируется, Фернандес то же самое.
Он левый.
Может сыграть лп и опорника ещё.
+4
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+2
Ответ Ильназ Гимаев
Покупают лучших игроков у конкурентов, и говорят: "добро пожаловать в лучший клуб страны. Позорники!
А когда Крылья успели стать конкурентом Зенита?
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
ЭТО только в спартаке все растут)
+3
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