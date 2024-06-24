Губерниев о Промесе: «Он преступник и должен сидеть в тюрьме, а не в футбол играть в России. «Спартак» берет на себя все риски»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Квинси Промес Футбол

Дмитрий Губерниев отреагировал на возможное возвращение в РФ Квинси Промеса.

Ранее сообщалось, что Промес скоро вернется в Россию из ОАЭ – вопрос возвращения 32-летнего нидерландца близок к решению на уровне министерств двух государств. Москвичи заключат с игроком новый контракт, как только он вернется в РФ.

«Квинси Промес – это позор, и «Спартак» берет на себя все риски. Если этот позорник будет играть в российском чемпионате, то пятно ляжет и на московский «Спартак».

Он преступник и должен сидеть в тюрьме, а не в футбол играть в России. Своего мнения я не изменю», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Губерниев.

Напомним, в середине мая футболиста московского клуба освободили из-под стражи под залог. Ему запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Игрок был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ. Дело игрока о ДТП в Дубае было закрыто.

Суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

Промес скоро вернется в Россию? «Спартак» готов дать ему контракт. Онлайн

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77 комментариев
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Впервые согласен с Губером, даже он это понимает!
+76
-16
+60
Ответ Доктор Щульц
Укрывание преступника это очень низко !
По-свински, я бы сказал
+64
-7
+57
Укрывание преступника это очень низко !
+48
-12
+36
я искренне надеюсь что это вброс и Промес останется в ОАЭ или поедет на родину
+35
-7
+28
Ответ Xm.md
Комментарий скрыт
Это не повод не соглашаться с позицией.
Так то удобная сторона это сказать "всей правды мы не узнаем, нужно посмотреть" и так далее. А тут все аргументировано и понятно.
+24
-6
+18
Ответ Пункупенья
Комментарий скрыт
Интересно. Вот у преступлений есть степени тяжести. Небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие, и особо тяжкие.
Оборот наркотиков в таких объемах на территории РФ считается особо тяжким преступлением.
Отсюда вопрос, куда уж больше то?
+13
-2
+11
Российская лига превращается в чистилище, один наркотиками торгует, другой призывают убивать сербов, третий убил ребёнка, а четвёртый насиловал женщину - функционеры рады любому приезжему отморозку
+9
-4
+5
Губерниев - гребец, не допускать его комментировать другие виды спорта!
+6
-2
+4
Хайп на пустом месте. Промес в ОАЭ. Если действительно вернётся, будет предмет для разговора.
+7
-4
+3
Ответ Stazzz
Хайп на пустом месте. Промес в ОАЭ. Если действительно вернётся, будет предмет для разговора.
Вот когда убьют, тогда и обращайтесь.
+7
-4
+3
Губерниев, позор России
+4
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+3
С Промесом это вообще клоунада. Не иначе наш ассиметричный ответ Западу!
+5
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Ответ Артём Никулин
Губерниев почти каждую неделю ее выдает. И каждую неделю этому все искренне удивляются)
Видимо, она часто теряется в потоке других мыслей, которые он тоже нередко выдаёт. Но когда респект — тогда респект!
+4
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Я губера не перевариваю но тут он прав одно дело когда тишка отмазал жлуктова от наезда на пешехода перед чм по хоккею а другое кокс в таких килограммах.
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Ответ Wiley Fox
Предлагаешь отдать США Сноудена? Может и в Гаагу начнется выдача?
Было бы просто прекрасно, если честно!)
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Ответ Spartakus1984
Я же говорил,все "правильные"людишки сразу завоют.Почему молчат,то что за Урал играет осуждённый Влут?
Осуждаем!
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"Спартак" в этой ситуации выглядит как заложник, по сути. Предать легенду клуба (а Промес своей игрой и отношением вполне заслужил таких эпитетов) и способствовать или отстраниться (не поддержать) от сложившейся ситуации и оставить человека с его проблемами либо предпринять все меры, чтоб вернуть в состав игрока, имеющего действующую судимость (пусть и впереди апелляции, насколько я понимаю) в другой стране..конечно, правы те (естественно, в большей массе - болельщики других клубов), кто говорит о том, что возвращать в состав игрока с судимостью за наркотики (уже там про брата можно и не вспоминать - это все же бытовуха и подробностей никто не знает) - это лютый зашквар, и мне трудно с этим спорить. С другой стороны - будь это любой другой легионер, как мне видится - уже давно бы не было никакой истории - расторжение контракта и до свидания. А здесь еще и сами виноваты, из-за своего раздолбайства вывезли футболиста за границу, чего делать никак не следовало, если уж хотели сохранить его. Ясно, что дальше следуют исключительно его косяки, и он виноват по всем параметрам - но..короче, тяжелое решение и ситуация со всех сторон. Опять же, не было бы дисквы от еврокубков - тоже наверно б не цеплялись так, как были бы санкции к клубу..
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Ответ Андрей Петров
Я не удивлюсь что через какое то время сам губер будет разоблачен в коррупционных схемах и сядет это вполне вероятно и что он тогда скажет?
Для того, чтобы участвовать в коррупционных схемах, нужно иметь какие то доступы к бюджетам.
А он просто болтун с микрофоном, куда ему?
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Ответ Пункупенья
Комментарий скрыт
Он еще на брата с ножом напал)
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а что он думает о руководстве газпрома? да и о главе рфс который от туда вышел? а ничего не думает потому что хозяева сразу это сучку усыпят а так потяфкать на новости можно
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Антоха сидит пол года в эмиратах а его даже не пытаются экстрадировать? Что-то здесь не так и преступником может назвать только суд а не как не губа!
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вообще то комментатор должен быть не предвзятым, а Губер и как комментатор и как человек полное г!
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Ответ schwein
Вот когда убьют, тогда и обращайтесь.
Пока совершенно не понятно, каким образом Промес может вернуться в РФ при условии, что прокуратора Нидерландов уже связалась с ОАЭ.

Похоже, что это только вбросы для того чтобы подогреть пятые точки фанбоев ФК Миллер...
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Ответ Xm.md
Комментарий скрыт
Да ну это нормальная реакция человек видит совпадающее мнение и реагирует на него согласием.Не нормально когда ты ВСЕГДА согласен с конкретным человеком,во ВСЕХ вопросах.Или наборот ВСЕГДА не согласен , какую бы он здравую мысль не говорил.Ну потому что лицо не такое, или фамилия не нравится или другое мнение не совпало.Мне Губерниев мягко говоря не симпатичен, но тут он говорит здравую мысль, и я с ней согласен, хоть Губерниев по прежнему мне мягко гворя не симпатичен.А кричать все наоборот, только потому что это сказал Губерниев это то ли десткий сад то ли шиза.
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Ответ schwein
Интересно. Вот у преступлений есть степени тяжести. Небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие, и особо тяжкие. Оборот наркотиков в таких объемах на территории РФ считается особо тяжким преступлением. Отсюда вопрос, куда уж больше то?
Вот ты подписан на Зенит
Кто там главный? Миллер
Человек наворовал в 90-ые чем довел целую огромную страну
Как и Федун кстати
Вот туда больше
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Ответ Пункупенья
Комментарий скрыт
Все дома?
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Ответ Пункупенья
Вот ты подписан на Зенит Кто там главный? Миллер Человек наворовал в 90-ые чем довел целую огромную страну Как и Федун кстати Вот туда больше
>Человек наворовал в 90-ые чем довел целую огромную страну
Эмммм, а что конкретно наворовал Миллер?
Хорошо, Федун за копейки купил огромный кусок нефтяной отрасли страны. А Миллеру то ничего не принадлежит, он просто наемный директор за большую зарплату.
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Ответ Пункупенья
Вот ты подписан на Зенит Кто там главный? Миллер Человек наворовал в 90-ые чем довел целую огромную страну Как и Федун кстати Вот туда больше
Он ничего не воровал, он лишь носил чемодан самого главного вора за определенный "процент".
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Ответ schwein
>Человек наворовал в 90-ые чем довел целую огромную страну Эмммм, а что конкретно наворовал Миллер? Хорошо, Федун за копейки купил огромный кусок нефтяной отрасли страны. А Миллеру то ничего не принадлежит, он просто наемный директор за большую зарплату.
Да, простой наемный рабочий, там все простые наемные рабочие, которые в 90-ые были простыми студентами вузов
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Ответ schwein
>фанатов Зенита на Спартак Опять у вас спартакоценричная вселенная. Вообще плевать на Спартак, я против того, чтобы осужденный наркоторговец приезжал в РФ, и тем более с почестями и прочими радостями. Это дикость. >в структурах клубов работают те еще уголовники с куда более значимыми деяними Бери мочало, начинай сначала. Второй раз вы это пишете, и второй раз не сможете конкретные примеры привести. Но писать не перестанете. Потому что что? Потому что вы болтун обыкновенный.
Болтун обыкновенный пишет про мою спартакоцентричную вселенную, хотя постоянно тут обсуждает свой Спартак))))
А потом рассказывает сказки, что в Газпроме ни одного человека, который в 90 страну разваливал, да и сама компания чистая))
Может ты еще в деда Мороза веришь?))
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