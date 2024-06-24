Губерниев о Промесе: «Он преступник и должен сидеть в тюрьме, а не в футбол играть в России. «Спартак» берет на себя все риски»
Дмитрий Губерниев отреагировал на возможное возвращение в РФ Квинси Промеса.
Ранее сообщалось, что Промес скоро вернется в Россию из ОАЭ – вопрос возвращения 32-летнего нидерландца близок к решению на уровне министерств двух государств. Москвичи заключат с игроком новый контракт, как только он вернется в РФ.
«Квинси Промес – это позор, и «Спартак» берет на себя все риски. Если этот позорник будет играть в российском чемпионате, то пятно ляжет и на московский «Спартак».
Он преступник и должен сидеть в тюрьме, а не в футбол играть в России. Своего мнения я не изменю», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Губерниев.
Напомним, в середине мая футболиста московского клуба освободили из-под стражи под залог. Ему запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Игрок был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ. Дело игрока о ДТП в Дубае было закрыто.
Суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
Промес скоро вернется в Россию? «Спартак» готов дать ему контракт. Онлайн
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Так то удобная сторона это сказать "всей правды мы не узнаем, нужно посмотреть" и так далее. А тут все аргументировано и понятно.
Оборот наркотиков в таких объемах на территории РФ считается особо тяжким преступлением.
Отсюда вопрос, куда уж больше то?
А он просто болтун с микрофоном, куда ему?
Похоже, что это только вбросы для того чтобы подогреть пятые точки фанбоев ФК Миллер...
Кто там главный? Миллер
Человек наворовал в 90-ые чем довел целую огромную страну
Как и Федун кстати
Вот туда больше
Эмммм, а что конкретно наворовал Миллер?
Хорошо, Федун за копейки купил огромный кусок нефтяной отрасли страны. А Миллеру то ничего не принадлежит, он просто наемный директор за большую зарплату.
А потом рассказывает сказки, что в Газпроме ни одного человека, который в 90 страну разваливал, да и сама компания чистая))
Может ты еще в деда Мороза веришь?))