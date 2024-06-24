«Спартак» все согласовал с Виллианом Жозе и ждет одобрения трансфера от «Бетиса» (Фабио Алейшо)

Теги Спартак премьер-лига Россия Бетис Ла Лига возможные трансферы Виллиан Жозе Футбол

«Спартак» близок к подписанию Виллиана Жозе.

По информации журналиста Фабио Алейшо, московский клуб уже согласовал все условия сотрудничества с бразильским нападающим и ждет только окончательного одобрения трансфера от «Бетиса».

Ранее появилась информация о том, что красно-белые заплатят 1,5 миллиона евро за 32-летнего футболиста.

В прошедшем сезоне форвард провел 43 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач. Его статистика – здесь.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

43 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
топовое приобритение для нашего чемпионата
+45
-19
+26
Ответ Давид Золотов
топовое приобритение для нашего чемпионата
Что там топового ?
+28
-10
+18
32 года нап через год скажут опят ошиблись
+15
-1
+14
32 года кек
+13
-4
+9
Ответ Dark.Babysitter
32 года кек
Да, к 32 бразилийский футболист либо уже стар, либо поумнел, но уже стар 😂
+9
-1
+8
Ответ Zlodimir
Да, к 32 бразилийский футболист либо уже стар, либо поумнел, но уже стар 😂
Он стар, он очень стар, он супер стар
+6
-1
+5
Ответ seMen_SM
если б не статистика - очень удивился бы такому трансферу. Кто следит зи Испанией - качественный товарищ?
А есть вариант что можно быть некачественным и набить 10+5 в Ла Лиге? Для нынешней РПЛ это топ нап, на уровне Кордобы, не хуже.
+6
-2
+4
Ответ Кузя Гитарист
Что там топового ?
За копейки чел с 10+5 в ла лиге
+4
0
+4
Ответ Кузя Гитарист
Что там топового ?
20+10 за 3 сезона в ЛЛ. если будет играть как Зе Луиш в свои лучшие годы, то в целом отличное приобретение за небольшие средства
+5
-2
+3
На пенсионерском Авито нашли. Там скидки.
+3
-1
+2
это что-то типа Мевли, Эберта и тд. Купить то, что нахрен никому не нужно. Может я ошибаюсь, но, пока, выглядит всё печально.
п.с. А потом, по старой доброй традиции, скажут, что это именно Станкович просил купить этого Жозе, хотя ему предлагали и мекса из Фейнорда и других топов))
+3
-1
+2
старперов не берут же
+2
0
+2
Ожидание игрок за 40 млн, реальность - за 1,5 :)
+2
0
+2
Мда 😐
+2
-1
+1
Есть риск получить второго Бальде или Мозеса.
+4
-3
+1
Лучше бы Моуриньо подписали.
+5
-4
+1
Ответ Amalfitano
На бумаге это отличный трансфер, но по факту боюсь это будет второй Шамар.
Не Шамар, а Бальде
0
0
0
Как-то не таких трансферов ждешь от Амарала… даже при небольшой сумме трансфера
0
0
0
Ответ Кузя Гитарист
Что там топового ?
его в прошлом году за 10+ купили испанцы ты точно уверен в своей компетенции?
0
0
0
Ответ feelthedroom@mail.ru
Перспективный был в фм, всегда его себе в опорную брал. Жалко что так и провел карьеру на среднем уровне. В нашем болоте не должен затеряться
В опорную? Он так то форвард.
+1
-1
0
Ответ MrFrost
это что-то типа Мевли, Эберта и тд. Купить то, что нахрен никому не нужно. Может я ошибаюсь, но, пока, выглядит всё печально. п.с. А потом, по старой доброй традиции, скажут, что это именно Станкович просил купить этого Жозе, хотя ему предлагали и мекса из Фейнорда и других топов))
Ну этот поТОПовей будет,чем наш "коллега Кокориньо" по Арису)
0
0
0
Не верится как-то, но если правда то это будет топ трансфер .
0
0
0
32 года?

Зарплату будут сразу на "пенсионную" карту Сбербанка переводить.
0
0
0
Жозе топ-игрок для РПЛ, даже в 32 года.
В сезоне Ла Лиги 23/24, провел 33 игры, в среднем, 60 минут за матч играл. 15 результативных действий. Гол/ассист на каждые 132 минуты.
В кубке 23/24 - 3 матча 4 гола 1 голевая.
0
0
0
Потом напишут, что бетис не продал такого драгоценного игрока
0
0
0
На бумаге это отличный трансфер, но по факту боюсь это будет второй Шамар.
0
0
0
а где мексиканец за 40 миллионов о котором писали несколько дней назад ?! 😂
0
0
0
Это некий лакипанч выхватит этакого Луиса Адриану на минималках?
0
0
0
если б не статистика - очень удивился бы такому трансферу. Кто следит зи Испанией - качественный товарищ?
0
0
0
с Жозе Виллиан был хорош в Челси, перспективно!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий