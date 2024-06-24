«Спартак» все согласовал с Виллианом Жозе и ждет одобрения трансфера от «Бетиса» (Фабио Алейшо)

«Спартак» близок к подписанию Виллиана Жозе.

По информации журналиста Фабио Алейшо, московский клуб уже согласовал все условия сотрудничества с бразильским нападающим и ждет только окончательного одобрения трансфера от « ».

Ранее появилась информация о том, что красно-белые заплатят 1,5 миллиона евро за 32-летнего футболиста.

В прошедшем сезоне форвард провел 43 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач. Его статистика – здесь.

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