«Спартак» все согласовал с Виллианом Жозе и ждет одобрения трансфера от «Бетиса» (Фабио Алейшо)
«Спартак» близок к подписанию Виллиана Жозе.
По информации журналиста Фабио Алейшо, московский клуб уже согласовал все условия сотрудничества с бразильским нападающим и ждет только окончательного одобрения трансфера от «Бетиса».
Ранее появилась информация о том, что красно-белые заплатят 1,5 миллиона евро за 32-летнего футболиста.
В прошедшем сезоне форвард провел 43 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач. Его статистика – здесь.
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п.с. А потом, по старой доброй традиции, скажут, что это именно Станкович просил купить этого Жозе, хотя ему предлагали и мекса из Фейнорда и других топов))
Зарплату будут сразу на "пенсионную" карту Сбербанка переводить.
В сезоне Ла Лиги 23/24, провел 33 игры, в среднем, 60 минут за матч играл. 15 результативных действий. Гол/ассист на каждые 132 минуты.
В кубке 23/24 - 3 матча 4 гола 1 голевая.