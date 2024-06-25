Хорватия выйдет в 1/8 финала Евро, если в группах C и F у команд с третьих мест показатели будут хуже

Известен расклад, при котором Хорватия выйдет в плей-офф Евро-2024.

Команда Златко Далича сыграла вничью с Италией (1:1) в 3-м туре Евро-2024

Напомним, в 1-м туре чемпионата Европы хорваты проиграли испанцам со счетом 0:3, а во втором туре сыграли вничью с Албанией (2:2).

Таким образом, хорватская сборная заняла 3-е место в группе В, набрав 2 очка в трех турах. Хорваты забили 3 гола за 3 тура и пропустили 6 мячей.

У сборной остаются шансы на выход в 1/8 финала Евро. Это случится, если команды, занявшие третьи места в группах C ( , , ) и F ( , ), будут иметь худшие показатели, чем у хорватской команды.

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