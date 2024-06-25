Хорватия выйдет в 1/8 финала Евро, если в группах C и F у команд с третьих мест показатели будут хуже

Теги Сборная Чехии по футболу Сборная Сербии по футболу Сборная Дании по футболу Сборная Хорватии по футболу Сборная Словении по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Златко Далич Футбол

Известен расклад, при котором Хорватия выйдет в плей-офф Евро-2024.

Команда Златко Далича сыграла вничью с Италией (1:1) в 3-м туре Евро-2024

Напомним, в 1-м туре чемпионата Европы хорваты проиграли испанцам со счетом 0:3, а во втором туре сыграли вничью с Албанией (2:2). 

Таким образом, хорватская сборная заняла 3-е место в группе В, набрав 2 очка в трех турах. Хорваты забили 3 гола за 3 тура и пропустили 6 мячей. 

У сборной Хорватии остаются шансы на выход в 1/8 финала Евро. Это случится, если команды, занявшие третьи места в группах C (Дания, Словения, Сербия) и F (Чехия, Грузия), будут иметь худшие показатели, чем у хорватской команды. 

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88 комментариев
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Кому-то действительно жалко хорватов? Не знаю как всем, а мне надоело смотреть их возню 120 минут до пенальти, как бы жалко Модрича не было
+132
-22
+110
Ответ neoline099
Кому-то действительно жалко хорватов? Не знаю как всем, а мне надоело смотреть их возню 120 минут до пенальти, как бы жалко Модрича не было
Ну, если выходит Венгрия, то почему хорваты не достойны? Уровень команд в целом упал после расширения, так что и те, и те, например, вполне себе заслуженно выйдут, если выйдут
+34
-12
+22
Это глухой номер, не пройдут.
+24
-3
+21
Пора считать расклады
+18
-1
+17
Не-не-не. Домой! Лука, ну пора подумать о будущем. Вы пытались старой гвардией... Италия тоже не в порядке, к слову!
+19
-3
+16
Ответ ОТКЛ Бишкек
Англия должна забить 4и не пропустить, Хорваты не выйдут.
Не 4, а 3
+15
0
+15
Сейчас больше всех радуются венгры которые уже обошли хорватов..
+14
0
+14
Ответ neoline099
Кому-то действительно жалко хорватов? Не знаю как всем, а мне надоело смотреть их возню 120 минут до пенальти, как бы жалко Модрича не было
вот и я про то
достали
+22
-9
+13
Англия должна забить 4и не пропустить,
Хорваты не выйдут.
+14
-2
+12
Слишком много должно совпасть: поражение Словении в три и больше, и поражения Сербии, Чехии и Грузии. И если в три последние ещё можно поверить, но вот разгром Англией словенцев при Саутгейте – тумач, такого не будет
+10
-1
+9
Ответ SlanselaP
Англичане просто вспомнят кто их не пустил на Евро в свое время и победят 1-0.
Команда Саутгейта и без того воспоминания победит со счетом 1-0, или максимум 2-0...
+8
0
+8
Англичане просто вспомнят кто их не пустил на Евро в свое время и победят 1-0.
+7
0
+7
То есть, Хорватия не выйдет в плей-офф
+9
-2
+7
Хорватия - чао!
+7
-3
+4
Ответ Гаврила Ардалионович
Везло им на отскоки очень много, да.
Как Лукаку 4 момента загубил в третьем туре в Катаре. Отскок хорватов невероятный. В итоге бельгийцы домой поехали, а хорваты в полуфинал. Но вечно так продолжаться не могло
+5
-1
+4
Ответ Inside 88 LW
Ну Бельгия место денег или ПВО - может и слить) Страна политическая)
Тедеско своих не бросает !
Не бывать этому !
+4
-1
+3
Нет не пройдут , свой шанс Хорваты сами упустили из своих ног за минуту до конца матча с Италией !
+4
-1
+3
получается нужна победа англичан над словенцами в три мяча и не выигрыш чехов
+3
0
+3
Хорваты выйдут в плей-офф если:
1) Англия обыграет Словению 3-0
2) Дания обыграет Сербию с любым счётом или Сербия выигрывает 3-0
3) Чехия проиграет Турции с любым счётом
4) Грузия проиграет Португалии с любым счётом
+4
-1
+3
Ответ neoline099
Кому-то действительно жалко хорватов? Не знаю как всем, а мне надоело смотреть их возню 120 минут до пенальти, как бы жалко Модрича не было
Мне жалко не хорватов, а тебя. У тебя мозгов нет понять что это возрастная сборная и играть на уровне топов они не могут. Играли крепко, вполне достойно.
+3
0
+3
Ответ Канал ВАнал
Не 4, а 3
это на 2 больше их максимума
+4
-1
+3
Ответ Максим Новиков
Если в группе Е в последнем туре все сыграют вничью, то у всех команд будет по 4 очка Получается какая то команда займёт 4 место и будет ниже Венгрии, которая пройдет с 3 очками Мне кажется такого парадокса никогда не случалось
И такое уже было на ЧМ-94. У Мексики, Ирландии, Италии и Норвегии было 4 по очка. И это кстати тоже была группа Е
+3
0
+3
я так понимаю Англия теперь официально в 1/8, даже если будут третьими
+2
0
+2
Надеюсь такого не случится.
+6
-4
+2
Ответ КобеКириленко
Да словенцы с англичанами договорняк скатают. Словенцев и англичан устраивает победа Англии с разницей один мяч. Первые выйдут в плей-офф,вторые на Германию не попадут. Турки вряд ли проиграют чехам(они обойдут их тогда). А грузины вряд ли победят португальцев.
Словенцы при таком исходе могут стать пятой лишней командой с третьего места. Достаточно грузинам или чехам одержать победу
+2
0
+2
Ответ gerr_max
Хорватии очень не везло в группе. С испанцами могли сыграть в ничью, а албанцев и итальянцев обыграть если б не пропустили на последней минуте. В теории с 1 места вышли бы вообще.
ну как бы ничего себе совпадение 2 матча подряд пропускать на последней минуте. мне не кажется что бывают такие случайности и невезение, дело в усталости и нехватке концентрации, ну и в игре в обороне
+2
0
+2
Ответ lundian
я так понимаю Англия теперь официально в 1/8, даже если будут третьими
Да
+2
0
+2
Ответ OldRedWhite
Мудрик ? )) Да он ещё Бельгии дубль вколотит ! )
две желтые разве что
+3
-1
+2
Ответ SlanselaP
Англичане просто вспомнят кто их не пустил на Евро в свое время и победят 1-0.
А там есть кому вспоминать события более чем 16летней давности, если даже представить что это не шутка и англичане на хорватов действительно держат зуб до сих пор? Они же с хорватами давно поквитались, когда в следующем же отборе, теперь уже к ЧМ-10, прошлись по ним катком - 4:1 в гостях, 5:1 дома. Уверен что они давно забыли тот провал, спроси у негритят из нынешнего состава кто не пустил Англию на Евро-08, и многие даже не скажут.
+2
0
+2
Ответ neoline099
Кому-то действительно жалко хорватов? Не знаю как всем, а мне надоело смотреть их возню 120 минут до пенальти, как бы жалко Модрича не было
А почему его должно быть жалко?

Если бы хорваты прошли, он получил бы незаслуженные восторги
Если хорваты не пройдут - он получит незаслуженный хейт

Папы Переса нет, вписаться некому
+6
-4
+2
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