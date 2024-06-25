Хорватия выйдет в 1/8 финала Евро, если в группах C и F у команд с третьих мест показатели будут хуже
Известен расклад, при котором Хорватия выйдет в плей-офф Евро-2024.
Команда Златко Далича сыграла вничью с Италией (1:1) в 3-м туре Евро-2024
Напомним, в 1-м туре чемпионата Европы хорваты проиграли испанцам со счетом 0:3, а во втором туре сыграли вничью с Албанией (2:2).
Таким образом, хорватская сборная заняла 3-е место в группе В, набрав 2 очка в трех турах. Хорваты забили 3 гола за 3 тура и пропустили 6 мячей.
У сборной Хорватии остаются шансы на выход в 1/8 финала Евро. Это случится, если команды, занявшие третьи места в группах C (Дания, Словения, Сербия) и F (Чехия, Грузия), будут иметь худшие показатели, чем у хорватской команды.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
достали
Хорваты не выйдут.
Не бывать этому !
1) Англия обыграет Словению 3-0
2) Дания обыграет Сербию с любым счётом или Сербия выигрывает 3-0
3) Чехия проиграет Турции с любым счётом
4) Грузия проиграет Португалии с любым счётом
Если бы хорваты прошли, он получил бы незаслуженные восторги
Если хорваты не пройдут - он получит незаслуженный хейт
Папы Переса нет, вписаться некому