Толчинский о том, потянул бы Макдэвид уровень СКА: «Нет, конечно! Он на Купере и «городке» уже бы легкие выплюнул»

Теги СКА Эдмонтон НХЛ КХЛ Сергей Толчинский Коннор Макдэвид Хоккей

Сергей Толчинский ответил на вопрос, соответствовал бы Коннор Макдэвид уровню СКА.

– Если бы была возможность взять любого игрока из НХЛ или КХЛ, кто бы это был?

– Даже не знаю.

Коннор Макдэвид потянул бы уровень СКА?

– Да нет, конечно! (смеется).

Он бы на Купере (тест Купера – Sports) и «городке» уже легкие выплюнул, – сказал форвард СКА Сергей Толчинский.

18 комментариев
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Какой вопрос, такой ответ
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Роман Борисович из такого как макдак ну точно что-то бы слепил. Ну игрока 2-3 звена СКА ну минимум. Так что, пусть приезжает.
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Вы там все в Питере курите??? С Ротенбергом🙈
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Ваще Макдэвид играл в Питере на ЧМ в 2016: у меня есть скотч с его автографом)) Продам через 10 лет, когда он станет номер 1))
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Ответ Фёдор Букин
СКА - Каролина 5:3 Надеюсь за 14 лет уровень нхл подрос
СКА - Тамбов 1:2. 2019 год. надеюсь за 5 лет уровень ска подрос
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Ну на пару минут при победном счете то мог бы выходить лёд почувствовать
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Какой там уровень СКА, вы совсем там с дуба рухнули что ли? 4-е звено Витязя и то с натягом. Витязь не Флорида, порвала бы за 4 матча этот Эдмонтон!!! Да вообще думаю, что после регулярки бы сразу КС отдали, типа с ними невозможно играть и все отказались бы🤣
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Ответ papa buba diop
Ваще Макдэвид играл в Питере на ЧМ в 2016: у меня есть скотч с его автографом)) Продам через 10 лет, когда он станет номер 1))
Скотч - шотландский или ирландский?
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Ответ Сергей
Ща описаюсь...
тоже пойду таблетки от икоты возьму, уже смеяться не возможно
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Ответ Makhasamatman Buch
Скотч - шотландский или ирландский?
Надеюсь, что не клейкая лента
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Ответ Замир Безкиев
Роман Борисович из такого как макдак ну точно что-то бы слепил. Ну игрока 2-3 звена СКА ну минимум. Так что, пусть приезжает.
А потом отправил бы в Сочи как неоправдавшего надежд
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В СКА уже всех скосила, болезнь звезд
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"Шутник. Будешь жарить шашлык из этого Макдэвида, не забудь пригласить." (с)
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третье звено Ижстали его уровень, не больше на данный момент
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Макдевид: "Толчинский, это кто?"
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Ща описаюсь...
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СКА - Каролина 5:3
Надеюсь за 14 лет уровень нхл подрос
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