Толчинский о том, потянул бы Макдэвид уровень СКА: «Нет, конечно! Он на Купере и «городке» уже бы легкие выплюнул»
Сергей Толчинский ответил на вопрос, соответствовал бы Коннор Макдэвид уровню СКА.
– Если бы была возможность взять любого игрока из НХЛ или КХЛ, кто бы это был?
– Даже не знаю.
– Коннор Макдэвид потянул бы уровень СКА?
– Да нет, конечно! (смеется).
Он бы на Купере (тест Купера – Sports) и «городке» уже легкие выплюнул, – сказал форвард СКА Сергей Толчинский.
Надеюсь за 14 лет уровень нхл подрос