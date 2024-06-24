Толчинский о том, потянул бы Макдэвид уровень СКА: «Нет, конечно! Он на Купере и «городке» уже бы легкие выплюнул»

Сергей Толчинский ответил на вопрос, соответствовал бы Коннор Макдэвид уровню СКА.

– Если бы была возможность взять любого игрока из или , кто бы это был?

– Даже не знаю.

– потянул бы уровень СКА?

– Да нет, конечно! (смеется).

Он бы на Купере (тест Купера – Sports) и «городке» уже легкие выплюнул, – сказал форвард СКА Сергей Толчинский.