Месси о таланте: «Бог выбрал меня, и я cделал все, чтобы выжать из его дара максимум. С детства мне говорили, что я не такой, как все»
Лионель Месси считает себя богоизбранным.
«Люди приходили посмотреть на меня. Когда я начал играть, мне было три или четыре года, я не знал о чемпионате мира и всех разыгрываемых титулах. Я просто играл, потому что это было мое хобби, я любил мяч. Я любил футбол, как и большинство аргентинцев.
Я всегда старался получать удовольствие – независимо от моих обязанностей и целей, которые я ставил перед собой в профессиональной карьере. Я всегда старался наслаждаться.
С раннего детства мне всегда говорили, что я не такой, как все, и люди приходили посмотреть на меня. Я не понимал этого, пока рос.
Бог выбрал меня, это (талант – Sports) его дар. Я воспользовался им и сделал все, чтобы выжать из него максимум», – сказал в интервью Clank! форвард сборной Аргентины.
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Спасибо, что мы это смогли увидеть на своем веку. Как и их противостояние с Роналду. Боюсь, что таких игроков, к сожалению, мы еще не скоро сможем увидеть.
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