Месси о таланте: «Бог выбрал меня, и я cделал все, чтобы выжать из его дара максимум. С детства мне говорили, что я не такой, как все»

Лионель Месси считает себя богоизбранным.

«Люди приходили посмотреть на меня. Когда я начал играть, мне было три или четыре года, я не знал о чемпионате мира и всех разыгрываемых титулах. Я просто играл, потому что это было мое хобби, я любил мяч. Я любил футбол, как и большинство аргентинцев.

Я всегда старался получать удовольствие – независимо от моих обязанностей и целей, которые я ставил перед собой в профессиональной карьере. Я всегда старался наслаждаться.

С раннего детства мне всегда говорили, что я не такой, как все, и люди приходили посмотреть на меня. Я не понимал этого, пока рос.

Бог выбрал меня, это (талант – Sports) его дар. Я воспользовался им и сделал все, чтобы выжать из него максимум», – сказал в интервью Clank! форвард сборной .

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