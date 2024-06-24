Месси о таланте: «Бог выбрал меня, и я cделал все, чтобы выжать из его дара максимум. С детства мне говорили, что я не такой, как все»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами религия Футбол

Лионель Месси считает себя богоизбранным.

«Люди приходили посмотреть на меня. Когда я начал играть, мне было три или четыре года, я не знал о чемпионате мира и всех разыгрываемых титулах. Я просто играл, потому что это было мое хобби, я любил мяч. Я любил футбол, как и большинство аргентинцев.

Я всегда старался получать удовольствие – независимо от моих обязанностей и целей, которые я ставил перед собой в профессиональной карьере. Я всегда старался наслаждаться.

С раннего детства мне всегда говорили, что я не такой, как все, и люди приходили посмотреть на меня. Я не понимал этого, пока рос.

Бог выбрал меня, это (талант – Sports) его дар. Я воспользовался им и сделал все, чтобы выжать из него максимум», – сказал в интервью Clank! форвард сборной Аргентины.

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76 комментариев
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Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
Но Нарцисс при этом Криштиану, не перепутайте
Месси никогда не говорил что он величайший и лучший, даже в этом интервью он говорит о таланте от Бога, а не о себе самом, что он самый самый.
+56
-14
+42
Талантом многих наградили, но большинство не реализовали свой талант. Месси молодец.
+58
-17
+41
Ну за такое интервью можно и ЗМ дать
+62
-36
+26
Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
Но Нарцисс при этом Криштиану, не перепутайте
Роналду 100 раз говорил, что он лучший игрок в истории футбола. Да и принижал своих партнёров в Реале. В итоге "те самые партнёры" продолжают выигрывать ЛЧ, а сам Роналду первым оказался в Лиге верблюдов и после ухода из Реала: 0 ЛЧ, 0 ЗМ, 0 ЗБ:)
+36
-14
+22
Скромный он всё-таки парень.
+28
-7
+21
Скажи такое Криштиану....
+44
-33
+11
Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
Но Нарцисс при этом Криштиану, не перепутайте
что то не слышал что месси говорил что он лучший
+13
-3
+10
Ответ Baryska
Скажи такое Криштиану....
хватит играть жертву фанаты Рона.Вы не устали уже все время ныть?!
+29
-24
+5
Талантливых в мире футбола немало было и есть. Тот же Роналдиньо видится более талантливым.

Месси большой молодец, что реализовал свой талант. Влюбил миллионы детей в футбол и принёс Барсе и сборной большие победы
+16
-11
+5
Златан вошёл в чат.
+8
-4
+4
Но Нарцисс при этом Криштиану, не перепутайте
+55
-51
+4
На самом деле Месси, безусловно, за это надо отдать должное. Он реализовал свой талант на все 1000%.
Спасибо, что мы это смогли увидеть на своем веку. Как и их противостояние с Роналду. Боюсь, что таких игроков, к сожалению, мы еще не скоро сможем увидеть.
+9
-5
+4
Ответ Пацанчик реальный
Комментарий удален модератором
Симптомы аутизма когда сам аутист подозревает окружающих в аутизме.😘
+3
0
+3
Ответ superbro
Ну за такое интервью можно и ЗМ дать
«Бог лично мне сказал, что я не такой, как все. Вот те крест»
+11
-8
+3
Месси инопланетянин !
+8
-5
+3
Были более талантливые ребята, но не все смогли реализоваться, это титанический каждодневный труд. Роналдиньо и Неймар хорошие примеры. Очень быстро прошло время и так мало осталось игр чтобы насладиться игрой величайшего Лео.
+6
-4
+2
Когда я родился, в комнату вошли 4 старца и что-то говорили про звезду.
+3
-1
+2
Ответ ShadyL
Комментарий удален модератором
Т.е. тебя в детстве ничем не лечили, прививки не ставили, вакцины не кололи? А так бы ты тоже стал супер футболистом?
+4
-3
+1
Ответ Никита Никитин
Роналду отдает пасы на Евро. Месси говорит о богоизбранности. Если так пойдет дальше, то Украина и на Евро победит
Единственное полезное действие за два матча)
+1
0
+1
"я не такой как все, я работаю конферансье "
+1
0
+1
Кстати если кто-то думает что Бог дал Месси талант и только за счет этого он всего добился я думаю глубоко ошибаются, пашет и вкалывает он как лошадь иначе таких результатов никогда бы не добился
+2
-1
+1
Ответ superbro
Ну за такое интервью можно и ЗМ дать
Советую клубничным быть поосторожнее со своими желаниями, а то в прошлом году уже «нашутили»🤓
+9
-8
+1
Ответ Пацанчик реальный
Комментарий удален модератором
Можешь и к психиатру по дороге заскочить.. Не помешает.. А-ха-ха-ха..🤭
+1
0
+1
Ответ Пацанчик реальный
Комментарий удален модератором
У меня их много.. Ровно столько, сколько клубов из Европы хотели подписать Авейру в 22-м.. Помним.. Скорбим.. 😂
+1
0
+1
Ответ stryder
"Лионель Месси считает себя богоизбранным." Всегда было очевидно, что вся его скромность это ложь и лицемерие. И изначально была нужна только для раскрутки его в медиа как противовес Криштиану
Если поставить Роналду и Месси, понтов то у первого побольше. Хотя есть ещё больший понторез, Ибрагимович!
+1
0
+1
Главное, что помогло ему реализовать талант - он не стал глупым и заносчивым эгоюгой как Авейру.. Factos.. ☝️👍👑🇦🇷
+8
-7
+1
Бог выбрал Марадону, но он стал наркоманом
Бог выбрал Неймара, но он стал хрусталем
Бог выбрал Роналдиньо, но он стал тусовщиком
Бог выбрал Азара, но он стал лентяем

Много других примеров, но только Месси совместил и труда, и таланта. В итоге у него фантастические показатели во всех аспектах игры...
+13
-12
+1
Ответ Вальдано
Это "изобретение" дрыг-ноги.. Грех не воспользоваться.. Factos.. 🤭🤣
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