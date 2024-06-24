Доннарумма отразил удар Модрича с пенальти за игру Фраттези рукой, но пропустил от Луки в следующей атаке

Хорватия пробила пенальти за игру Давиде Фраттези рукой.

Полузащитник, представляющий «Интер», вышел на замену сразу после перерыва, а на 52-й минуте мяч попал ему в руку после удара форварда . Главный судья , ознакомившись с видеоповтором, назначил одиннадцатиметровый удар.

Полузащитник Лука Модрич с точки пробил в правый от себя нижний угол, однако спас свою команду. Хорваты сразу вернули себе мяч и разыграли атаку, завершившуюся ударом головой. Доннарумма его парировал, но Модрич удачно сыграл на добивании – 1:0.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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