Доннарумма отразил удар Модрича с пенальти за игру Фраттези рукой, но пропустил от Луки в следующей атаке
Хорватия пробила пенальти за игру Давиде Фраттези рукой.
Полузащитник, представляющий «Интер», вышел на замену сразу после перерыва, а на 52-й минуте мяч попал ему в руку после удара форварда Андрея Крамарича. Главный судья Данни Маккели, ознакомившись с видеоповтором, назначил одиннадцатиметровый удар.
Полузащитник Лука Модрич с точки пробил в правый от себя нижний угол, однако Джанлуиджи Доннарумма спас свою команду. Хорваты сразу вернули себе мяч и разыграли атаку, завершившуюся ударом Анте Будимира головой. Доннарумма его парировал, но Модрич удачно сыграл на добивании – 1:0.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
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