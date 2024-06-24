Доннарумма отразил удар Модрича с пенальти за игру Фраттези рукой, но пропустил от Луки в следующей атаке

Теги Сборная Италии по футболу Сборная Хорватии по футболу судьи Лука Модрич Евро-2024 Андрей Крамарич Данни Маккели видеоповторы Анте Будимир Джанлуиджи Доннарумма Давиде Фраттези Футбол

Хорватия пробила пенальти за игру Давиде Фраттези рукой.

Полузащитник, представляющий «Интер», вышел на замену сразу после перерыва, а на 52-й минуте мяч попал ему в руку после удара форварда Андрея Крамарича. Главный судья Данни Маккели, ознакомившись с видеоповтором, назначил одиннадцатиметровый удар.

Полузащитник Лука Модрич с точки пробил в правый от себя нижний угол, однако Джанлуиджи Доннарумма спас свою команду. Хорваты сразу вернули себе мяч и разыграли атаку, завершившуюся ударом Анте Будимира головой. Доннарумма его парировал, но Модрич удачно сыграл на добивании – 1:0.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Топ вратарь. Тащит мертвую Италию один.
+36
0
+36
На это Чемпионате Европы Джиджи шикарен !
+26
-1
+25
Ответ Доктор Щульц
На это Чемпионате Европы Джиджи шикарен !
он вроде на всех крупных турнирах топ
+18
0
+18
Сафонов может гордиться тем, что сидел в запасе под ним и таскал его баулы. Еще интересный факт, они родились в один день.
+25
-10
+15
не светит Матвею
+8
0
+8
Сафонов приуныл
+8
-1
+7
Ответ Dr. J 24
Топ вратарь. Тащит мертвую Италию один.
Матвей жошко напрягся😅
+7
0
+7
Ответ Dr. J 24
Сафонов может гордиться тем, что сидел в запасе под ним и таскал его баулы. Еще интересный факт, они родились в один день.
факт, о котором никто до этого коммента, не знал
+6
0
+6
Ответ Доктор Щульц
На это Чемпионате Европы Джиджи шикарен !
Он и на прошлом был хорош )
+6
0
+6
Эх… а тащил мощно, хороший сейв перед самим голом еще исполнил
+5
-1
+4
Италия играет в футбол будущего, против Хорватии из прошлого бгг
+4
-1
+3
Ни разу не фанат Модрича. Но отношусь к нему с уважением за его футбольные заслуги. И понимаю, почему он проигнорировал вопрос журналиста о возрасте и ушел с прессухи...
+3
0
+3
Доннарума и 10 игроков уровня серии б и его хейтят больше всего фанаты итальянского футбола.должны молиться на него чтоб затащил в 1.8))
+3
-1
+2
У Сафонова действительно есть шанс основным стать в Париже : Щестны уедет в СА, а туринцы заманят к себе Джиджи
+1
0
+1
Ответ Доктор Щульц
На это Чемпионате Европы Джиджи шикарен !
Он и в лиге 1 топ но игроков лиги1 любят хейтить))
+1
0
+1
🤌💪👍🤝
+1
0
+1
Ответ JamesBulger7
Матвей жошко напрягся😅
Так он из-за Матвея и включил все скиллы-неохота на лавку)))
0
0
0
Ответ Dr. J 24
Сафонов может гордиться тем, что сидел в запасе под ним и таскал его баулы. Еще интересный факт, они родились в один день.
Спасибо за факт-будем знать!Век живи-век учись!)
0
0
0
Ответ dmuriv@yandex.ru
не светит Матвею
Матвею надо ещё больше божить начать)
0
0
0
Ответ Циник Петербургский
Ни разу не фанат Модрича. Но отношусь к нему с уважением за его футбольные заслуги. И понимаю, почему он проигнорировал вопрос журналиста о возрасте и ушел с прессухи...
Да,Лука всегда тащил!Я тоже не фанат-но УВАЖАЮ Модрича!Сколько лет уж играет,а молод в душе футбольной!
0
0
0
Ответ Кэдди Бэйла
У Сафонова действительно есть шанс основным стать в Париже : Щестны уедет в СА, а туринцы заманят к себе Джиджи
Вариант)))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий