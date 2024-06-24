Хоселу решил уйти из «Реала» из-за прихода Мбаппе и Эндрика. Форвард будет играть в Саудовской Аравии (COPE)

Теги Реал Мадрид Эспаньол Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Хоселу Килиан Мбаппе Эндрик Футбол

Хоселу решил покинуть «Реал Мадрид».

«Сливочные» готовы были выкупить 34-летнего нападающего у «Эспаньола» после аренды за 1,5 млн евро и предложить ему контракт на один год.

Однако, по данным COPE, Хоселу захотел сменить команду из-за прихода в «Реал» двух форвардов – Килиана Мбаппе и Эндрика.

В ближайшее время станет известен новый клуб испанца. Ожидается, что это будет команда из Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне Хоселу провел за «Реал» 49 матчей, забил 17 мячей и отдал 3 результативные передачи, выиграл Суперкубок и чемпионат Испании, а также Лигу чемпионов. Его статистика – здесь.

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63 комментария
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Для игрока скамейки, очень хорошая стата.
В РПЛ столько за сезон забивают основные игроки
Удачи Хоселу!
+107
-3
+104
Спасибо за матч с Баварией и счастливо. Настоящий сливочный!
+83
-4
+79
Пригодился бы. Весь сезон удивлялся, зачем его взяли, а потом вышел на матч против Баварии, доказал
+42
-3
+39
Ответ Vadim Blanco
Для игрока скамейки, очень хорошая стата. В РПЛ столько за сезон забивают основные игроки Удачи Хоселу!
Неплохо так сходил в аренду - выиграл чемпионат и ЛЧ, причпм с ЛЧ забил два решающих года с полуфинале. Когда ещё игрок Эспаньола на такое сподобиться
+31
-1
+30
А ведь фантики фк Нэгрейры смеялись, когда его подписывали)) Красиво он заткнул им рты, дублем в ворота Баварки))
+31
-10
+21
Ответ Vadim Blanco
Для игрока скамейки, очень хорошая стата. В РПЛ столько за сезон забивают основные игроки Удачи Хоселу!
Причём наиболее удачные сезоны Реал проводит именно тогда, когда есть забивной запасной нападающий. Сезон 16/17 это был Мората, сейчас Хоселу.
+20
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+20
Мечту свою осуществил, пускай подзаработает! Спасибо за всё!
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+20
Ответ иц а мен
Комментарий удален модератором
Слабый байт, попробуй ещё
+17
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+17
Спас команду в самый необходимый момент! Спасибо за этот сезон, Мадридиста и воспитанник!
+13
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+12
Хоселу не сдался и вернулся в клуб своей жизни. Выиграл 4 трофея. Он пример того, что если ты будешь работать усердно и никогда не сдадишься, у тебя все получится! Спасибо за все, Хоселу Мато!
+12
0
+12
Ответ songbilong
Пригодился бы. Весь сезон удивлялся, зачем его взяли, а потом вышел на матч против Баварии, доказал
Да, но он бы очень редко выходил. Реже, чем в минувшем сезоне. Только на концовочку, если нужен навал в штрафную.
+12
-1
+11
Если есть "жирное предложение" от саудитов, то решение правильное☝🏻
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Спасибо за вынос Баварии Хосе,будем скучать)
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А вот это жаль. Такая опция очень полезна в атаке.
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Очень жаль, я надеялся, что он останется. Тем не менее спасибо за прекрасный сезон и за дубль в ворота Баварии!
+7
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+4
Ответ Raul14
А ведь фантики фк Нэгрейры смеялись, когда его подписывали)) Красиво он заткнул им рты, дублем в ворота Баварки))
Боюсь представить чем им закрыли рты!🤭🤭
+8
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+3
Ответ Con$tantine
Неплохо так сходил в аренду - выиграл чемпионат и ЛЧ, причпм с ЛЧ забил два решающих года с полуфинале. Когда ещё игрок Эспаньола на такое сподобиться
Воспитанник Реала сподобился))
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+2
Ответ songbilong
Пригодился бы. Весь сезон удивлялся, зачем его взяли, а потом вышел на матч против Баварии, доказал
Весь сезон? Он вообще-то 3 бомбардир команды в этом сезоне с 18 голами
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+2
Ответ MADRiD_00
Хоселу не сдался и вернулся в клуб своей жизни. Выиграл 4 трофея. Он пример того, что если ты будешь работать усердно и никогда не сдадишься, у тебя все получится! Спасибо за все, Хоселу Мато!
Да, да... "работать больше надо!"
А внешние факторы, обстоятельства не зависящие от субъекта? Ну такое..))
+3
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+2
Ответ Пацанчик реальный
Боюсь представить чем им закрыли рты!🤭🤭
Это и так понятно 😆😆😆
+5
-3
+2
Дубль Баварии.
+2
0
+2
А 3 дня назад совершенно противоположенная новость была).
+2
0
+2
Выиграл трофеи, надо зарабатывать. Логично
+1
0
+1
Очень жаль
+2
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+1
Ответ Sergey
Белые парни потихоньку покидают Реал.)
пусть играют хоть красные, хоть черные, главное Реал никогда не поддерживает "голубых" в отличии от вечно вторых)
+1
0
+1
Ответ Akbar_Uk
И да, Реал очень хорошо проделывает работу по смене поколений, что аж не чувствуется. Ушли Кроос, Хоселу и Начо, на подмене Гюлер, Эндрик и Мбаппе. Хотелось бы ЦЗ и ПЗ, если Фран уйдёт, а Менди так здорово восстал, что Дэвис нам не нужен.
Мигель Гуттьерес вместо Франа будет скорее всего
+1
0
+1
Ответ Akbar_Uk
И да, Реал очень хорошо проделывает работу по смене поколений, что аж не чувствуется. Ушли Кроос, Хоселу и Начо, на подмене Гюлер, Эндрик и Мбаппе. Хотелось бы ЦЗ и ПЗ, если Фран уйдёт, а Менди так здорово восстал, что Дэвис нам не нужен.
Я бы с выводами не спешил. При всём уважении к Гюлеру и Эндрику они и сотой доли не добились того что сделало поколение мамонтов с Кроссом и Модричем. А Мбаппе может как в плюс, так и в минус.
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Ответ Иван Иванов
Да, да... "работать больше надо!" А внешние факторы, обстоятельства не зависящие от субъекта? Ну такое..))
А вы думаете его вернули просто так? Он многое сделал для клуба, пусть даже в качестве запасного. Ни это ли результаты его усердной работы?
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Спасибо за всё! За год влюбил в себя почти всех болельщиков 🤍
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Ответ Raul14
Это и так понятно 😆😆😆
Хватит тут свои фантазии описывать. Все мужчины России — скрепные потомственные гетеросексуалы!

А Хоселу молодец, отличный сезон выдал. Удачи ему.
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