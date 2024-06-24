Хоселу решил уйти из «Реала» из-за прихода Мбаппе и Эндрика. Форвард будет играть в Саудовской Аравии (COPE)
Хоселу решил покинуть «Реал Мадрид».
«Сливочные» готовы были выкупить 34-летнего нападающего у «Эспаньола» после аренды за 1,5 млн евро и предложить ему контракт на один год.
Однако, по данным COPE, Хоселу захотел сменить команду из-за прихода в «Реал» двух форвардов – Килиана Мбаппе и Эндрика.
В ближайшее время станет известен новый клуб испанца. Ожидается, что это будет команда из Саудовской Аравии.
В минувшем сезоне Хоселу провел за «Реал» 49 матчей, забил 17 мячей и отдал 3 результативные передачи, выиграл Суперкубок и чемпионат Испании, а также Лигу чемпионов. Его статистика – здесь.
В РПЛ столько за сезон забивают основные игроки
Удачи Хоселу!
А внешние факторы, обстоятельства не зависящие от субъекта? Ну такое..))
А Хоселу молодец, отличный сезон выдал. Удачи ему.