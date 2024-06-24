Хоселу решил уйти из «Реала» из-за прихода Мбаппе и Эндрика. Форвард будет играть в Саудовской Аравии (COPE)

Хоселу решил покинуть «Реал Мадрид».

«Сливочные» готовы были выкупить 34-летнего нападающего у «Эспаньола» после аренды за 1,5 млн евро и предложить ему контракт на один год.

Однако, по данным COPE, захотел сменить команду из-за прихода в « » двух форвардов – и .

В ближайшее время станет известен новый клуб испанца. Ожидается, что это будет команда из Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне Хоселу провел за « » 49 матчей, забил 17 мячей и отдал 3 результативные передачи, выиграл Суперкубок и чемпионат Испании, а также Лигу чемпионов. Его статистика – здесь.