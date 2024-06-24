Волков о переходе в «Зенит»: «Все понимают, какой клуб лучший в России. Вопрос денег имел место, но главное – профессиональный рост»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Сергей Волков Футбол

Сергей Волков объяснил, почему присоединился к «Зениту».

«Конечно, вопрос денег в моем переходе имел место быть. Я считаю, что каждый футболист должен зарабатывать столько, сколько он заслужил своей игрой.

Но главное, почему я в «Зените», – это профессиональный рост. Хочу увидеть другую философию.

Переход в «Зенит» – шаг вперед. Все понимают, какой клуб лучший в России», – сказал защитник, покинувший «Краснодар».

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83 комментария
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Главное профессиональный рост на лавке.
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Сидеть на лавке за оверденьги в лиге = профессиональный рост))
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Ответ Amir 13
Выглядит как предательство
Почему? Он перешёл в Зенит. Козлов перешёл в Коаснодар. Вроде все честно.
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Ответ superbro
На лавку он присел из-за агентских игр
Ты 4 минуты назад: "Где он сидел на лавке в Краснодаре?"
Ты сейчас: "На лавку он присел из-за агентских игр"

Ахаха. Спасибо, очень по-взрослому.
+26
-10
+16
Ответ Magic13
Почему? Он перешёл в Зенит. Козлов перешёл в Коаснодар. Вроде все честно.
Волков, Козлов и капуста
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+16
При всем уважении, похоже, он очень необъективно оценивает свои профессиональные навыки. Стараться ещё не значит быть.
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+13
Ответ superbro
Где он сидел на лавке в Краснодаре?
У поля
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+12
Ответ CoMoBo3
Сейчас в комментах отметятся все "понимающие"😎
Уже борщ доедают.😁
+23
-17
+6
Ответ superbro
Сергей Волков Игры в сезоне22 Проспись
Играл при Ивиче, пришёл Мусаев и через два матча посадил Волкова на лавку. Учись работать со статистикой.
А потом приходи.
+16
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Любой игрок в лиге понимает, что в Зените реальные шансы стать чемпионом России, а не бороться за 5-ю строчку за тарелку борща
+12
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Ответ ciwwic
Лавка ФК "ЗПРФ" даёт профессиональный рост. Ерохин, Бакаев и Сергеев не дадут соврать
Буквально утром тут писали заветы Геббельса. И вы прям по ним работаете.
Чтобы ложь была правдоподобной, нужно в нее добавить чуть чуть правды.
И совсем не важно, что Ерохин сыграл за Зенит 221 матч, и ему через пару месяцев стукнет 35. Сидит же на лавке.
А Бакаев наоборот даже пол года в Зените не провёл и ушел в аренду. Сказано - лавочник.
А Сергеев играет постоянно, за полтора года около 80 матчей и 33 гола. Лавочник сказано.
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-3
+6
Выглядит как предательство
+29
-24
+5
Ответ superbro
Сидеть на лавке означает провести большую часть сезона там, выходя изредка на замену, Волков провел большую часть в основе на поле. То о чем ты пишешь чистой воды демагогия.
Ты 32 минуты назад: "Где он сидел на лавке в Краснодаре?"
Ты 27 минут назад: "Сергей Волков Игры в сезоне22 Проспись"
Ты 25 минут назад: "На лавку он присел из-за агентских игр"
Ты сейчас: "Сидеть на лавке означает провести большую часть сезона там"

То, чем ты занимаешься, называется "подгонка задачи по ответ". Ты в рамках внутреннего диалога или монолога выстрой связную последовательность суждений, а не со мной занимайся торгом в духе "Я передумал! Делаем вид, что я писал другое" и "Я снова передумал, возвращаемся к первому варианту". Я буду читать ровно то, что ты написал, а не то, что ты имел в виду.
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Лавочники Спартака в 2017 просто отписали год из жизни. Так и запишем.
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Ну насчёт "заслужил" Серёжа, это ты, конечно, лишка хватанул. по предыдущему сезону ты заслужил усиленно греть скамейку и твоё счастье, что наигрывали именно тебя, а не другого пацана из молодёжки.
кого Серёжа вытеснять собрался из Зенита? Караваева? Фернандеза? да они же тебя с потрохами сожрут, дружок. Да там даже Барриос с Эраковичем справа играют...
Ты такой конкуренции в Краснодаре ещё не видывал и греть тебе скамейку за такое. Привет от Ванька Соловьёва из 2013 !
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Вяло както московцы страдают, давайте я верю, вы можете лучше.
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Ответ карабашка
Главное профессиональный рост на лавке.
А на лавке или нет от него зависит, смена поколений в зените не за горами.
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Будет повышать профессионализм сидения на скамейке...Круговой в ЦСКА убежал, место теперь пылится.
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Ответ повидло
99.9% пользователей спортса за 10% от его лички с удовольствием бы подписали контракт, но осуждающих набежит вагон
Подписал бы... И с удовольствием сидел бы на лавке. Но я бы не трендил про профессиональный рост.
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"Я считаю, что каждый футболист должен зарабатывать столько, сколько он заслужил своей игрой"
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Твоми бы устами, да .... может тогда и клубы бы зарабатывали
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0
+2
Сейчас в комментах отметятся все "понимающие"😎
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Ответ Кую коней
На всякий случай напомню, целое поколение родилось при нынешнем президенте
В рамках дудевской минуты "приплетаем везде Путина"?
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Ответ Owen_the_Simple
Я на всякий случай напомню, что Зенит не перестаёт быть чемпионом с тех пор, как Волкову исполнилось 15 лет.
На всякий случай напомню, целое поколение родилось при нынешнем президенте
+1
0
+1
Ответ superbro
Сидеть на лавке за оверденьги в лиге = профессиональный рост))
просто родители не научили, что обманывать это плохо. Особенно когда обманываешь сам себя...
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Ответ L.A.S_Vegas_777_
Интересно, а зачем его подписали? Может кто адекватно ответить на этот вопрос? (Истеричек всяких, прошу не отвечать)
Дифицитная позиция в Зените. Скорее всего попрощаются с Фернандесом(вообще не ясно зачем брали). Остаётся Караваев, которого и сможет подменять Волков в матчах и матчах кубка, или в случае травмы. Может Эракович конечно закрыть эту позицию, но он и в центре нужен.
+2
-1
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Ответ Owen_the_Simple
Комментарий скрыт
Где он сидел на лавке в Краснодаре?
+16
-15
+1
Лавка ФК "ЗПРФ" даёт профессиональный рост. Ерохин, Бакаев и Сергеев не дадут соврать
+5
-4
+1
В настольный футбол вместе с Горшковым и сидя на банке будете повышать свой профессиональный рост.
+3
-2
+1
Столько пафоса,как будто в Реал перешел. Соловьем заливается. Ни один игрок который перешел в Зенит при Семаке не стал играть лучше. Не может он дать личностный рост. А за перешедших стоит порадоваться,деньги не пахнут,пригодятся на старости лет.
+12
-11
+1
Волков не нужен Краснодару из за профнегодности. Впарили неликвид Зениту.
Спросите Карпина про Волкова. Одним словом обзовет
+5
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