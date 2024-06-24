Волков о переходе в «Зенит»: «Все понимают, какой клуб лучший в России. Вопрос денег имел место, но главное – профессиональный рост»
Сергей Волков объяснил, почему присоединился к «Зениту».
«Конечно, вопрос денег в моем переходе имел место быть. Я считаю, что каждый футболист должен зарабатывать столько, сколько он заслужил своей игрой.
Но главное, почему я в «Зените», – это профессиональный рост. Хочу увидеть другую философию.
Переход в «Зенит» – шаг вперед. Все понимают, какой клуб лучший в России», – сказал защитник, покинувший «Краснодар».
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Ты сейчас: "На лавку он присел из-за агентских игр"
Ахаха. Спасибо, очень по-взрослому.
А потом приходи.
Чтобы ложь была правдоподобной, нужно в нее добавить чуть чуть правды.
И совсем не важно, что Ерохин сыграл за Зенит 221 матч, и ему через пару месяцев стукнет 35. Сидит же на лавке.
А Бакаев наоборот даже пол года в Зените не провёл и ушел в аренду. Сказано - лавочник.
А Сергеев играет постоянно, за полтора года около 80 матчей и 33 гола. Лавочник сказано.
Ты 27 минут назад: "Сергей Волков Игры в сезоне22 Проспись"
Ты 25 минут назад: "На лавку он присел из-за агентских игр"
Ты сейчас: "Сидеть на лавке означает провести большую часть сезона там"
То, чем ты занимаешься, называется "подгонка задачи по ответ". Ты в рамках внутреннего диалога или монолога выстрой связную последовательность суждений, а не со мной занимайся торгом в духе "Я передумал! Делаем вид, что я писал другое" и "Я снова передумал, возвращаемся к первому варианту". Я буду читать ровно то, что ты написал, а не то, что ты имел в виду.
кого Серёжа вытеснять собрался из Зенита? Караваева? Фернандеза? да они же тебя с потрохами сожрут, дружок. Да там даже Барриос с Эраковичем справа играют...
Ты такой конкуренции в Краснодаре ещё не видывал и греть тебе скамейку за такое. Привет от Ванька Соловьёва из 2013 !
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Твоми бы устами, да .... может тогда и клубы бы зарабатывали
Спросите Карпина про Волкова. Одним словом обзовет