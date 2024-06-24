Волков о переходе в «Зенит»: «Все понимают, какой клуб лучший в России. Вопрос денег имел место, но главное – профессиональный рост»

Сергей Волков объяснил, почему присоединился к «Зениту».

«Конечно, вопрос денег в моем переходе имел место быть. Я считаю, что каждый футболист должен зарабатывать столько, сколько он заслужил своей игрой.

Но главное, почему я в «Зените», – это профессиональный рост. Хочу увидеть другую философию.

Переход в « » – шаг вперед. Все понимают, какой клуб лучший в России», – сказал защитник, покинувший « ».

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