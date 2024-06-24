«МЮ» по просьбе тен Хага наводил справки о Дибале. Игрока «Ромы» в июле можно купить за 12 млн евро (Il Messaggero)
Пауло Дибала может перейти в АПЛ.
Как сообщает RomaPress со ссылкой на Il Messaggero, несколько клубов делали запрос по поводу суммы отступных в контракте полузащитника «Ромы». Иностранные команды в течение июля будут иметь возможность приобрести футболиста за 12 млн евро.
«Манчестер Юнайтед» называется последним клубом, наводившим справки о Дибале. Утверждается, что инициатором выступил Эрик тен Хаг, главный тренер манкунианцев.
Отмечается, что сама идея перехода в АПЛ привлекает 30-летнего игрока, однако официальных предложений пока не поступало.
Дибала провел в «Роме» два сезона и забил за это время 25 голов в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Человек, у которого просто напрочь отсутствует футбольная база.
Быть может, он силен в каких-то редких тактических моментах, но базовых вещей он просто не понимает:
1. Дибала в Италии то лазаретчик, в АПЛ просто с корнями ноги оторвут.
2. АПЛ не Эредивизи.
3. «Волшебники» вроде Антони, которые в голландском колхозе были серыми, в АПЛ просто не потянут никогда.
3. Не покупают на замену человеку, забившему больше всех в истории данного вида спорта Вергорстов.
4. Не надо дуть одно место, доказывая всем, что ты понимаешь в футболе лучше всех, выпуская Магуаэров и тд.
4. Эго надо поумерить, потому что на тренерском поприще ты объективно никто, который разок стрельнул с Аяксом.
5. Твой друг ≠ хороший игрок.
6. Кроме твоего мнения есть и чужое, иногда полезное.
Продолжать можно бесконечно…
А сам игрок - топ, кроме Бруно в МЮ и близко никого нет по уровню
— А че?
— А то, что уже не стреляют. Сейчас по-другому бизнес делают.