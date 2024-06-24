«МЮ» по просьбе тен Хага наводил справки о Дибале. Игрока «Ромы» в июле можно купить за 12 млн евро (Il Messaggero)

Теги Рома Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Пауло Дибала деньги Футбол

Пауло Дибала может перейти в АПЛ.

Как сообщает RomaPress со ссылкой на Il Messaggero, несколько клубов делали запрос по поводу суммы отступных в контракте полузащитника «Ромы». Иностранные команды в течение июля будут иметь возможность приобрести футболиста за 12 млн евро.

«Манчестер Юнайтед» называется последним клубом, наводившим справки о Дибале. Утверждается, что инициатором выступил Эрик тен Хаг, главный тренер манкунианцев.

Отмечается, что сама идея перехода в АПЛ привлекает 30-летнего игрока, однако официальных предложений пока не поступало.

Дибала провел в «Роме» два сезона и забил за это время 25 голов в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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26 комментариев
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Мега хрусталь в возрасте в АПЛ? Или утка или Тен Хаг совсем отбитый)
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-3
+19
Какая АПЛ?! Дибалу там просто убьют
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+8
Ответ Ilya Chistyakov
Мега хрусталь в возрасте в АПЛ? Или утка или Тен Хаг совсем отбитый)
Не совсем, а абсолютли
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+8
Ответ superbro
Не совсем, а абсолютли
Места в лазарете освободились, докторов надо занять работой, а то чо они😂
+7
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А потом тен хаг ныть будет, что травм много и из-за этого мю играть не может!
+7
0
+7
Как это чудо стадо тренером МЮ - до сих пор загадка.
Человек, у которого просто напрочь отсутствует футбольная база.
Быть может, он силен в каких-то редких тактических моментах, но базовых вещей он просто не понимает:
1. Дибала в Италии то лазаретчик, в АПЛ просто с корнями ноги оторвут.
2. АПЛ не Эредивизи.
3. «Волшебники» вроде Антони, которые в голландском колхозе были серыми, в АПЛ просто не потянут никогда.
3. Не покупают на замену человеку, забившему больше всех в истории данного вида спорта Вергорстов.
4. Не надо дуть одно место, доказывая всем, что ты понимаешь в футболе лучше всех, выпуская Магуаэров и тд.
4. Эго надо поумерить, потому что на тренерском поприще ты объективно никто, который разок стрельнул с Аяксом.
5. Твой друг ≠ хороший игрок.
6. Кроме твоего мнения есть и чужое, иногда полезное.
Продолжать можно бесконечно…
+7
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Ответ Старый Волк
Какая АПЛ?! Дибалу там просто убьют
В 10-х до сих пор?
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Смена климата, обстановки и продуктов может повлиять на количество травм, они же у него 90% мышечные.
А сам игрок - топ, кроме Бруно в МЮ и близко никого нет по уровню
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+2
Ответ Alex Rhea
А потом тен хаг ныть будет, что травм много и из-за этого мю играть не может!
Для этого и купить хочет, а то вдруг нынешние игроки перестанут травмироваться. Травматичный Марсиаль свалил, Варан свалит. Надо же в лазарете их кем-то заменить.
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Ответ Старый Волк
Какая АПЛ?! Дибалу там просто убьют
Иначе как ему оправдать очередной провал? Травмы - одна из лучших отмазок.
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Оригинальный способ борьбы с травматизмом в команде
+1
0
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Вкладывать деньги в Майкла Олисе мы не будем, это переплата, а отдавать за лазаретчика 12 мультов и изредка видеть его на поле - норм. При том что фаны усираются о необходимости сперва приобрести опорника и цз
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ну так по мне Дибала- это первый после Месси. Но не в МЮ.,.
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Он даже голову поднять не успеет его уже поломают
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Хюсая бы еще купили. у маню недобор в защите
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Ответ Ilya Chistyakov
Мега хрусталь в возрасте в АПЛ? Или утка или Тен Хаг совсем отбитый)
Маунт и Дибала, пока один лечится второй играет
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Ответ Ilya Chistyakov
Места в лазарете освободились, докторов надо занять работой, а то чо они😂
Лучшие санатории в Манчестере)
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Ответ Ilya Chistyakov
Мега хрусталь в возрасте в АПЛ? Или утка или Тен Хаг совсем отбитый)
Ооо, рубрика "мифы и заблуждения/
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Ответ superbro
Не совсем, а абсолютли
Абсолютная доминация по всем фронтам
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Дибала сейчас МЮ не помощник
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Как игрок подмены - очень интересный вариант.
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Ответ TravenS
В 10-х до сих пор?
— А вы че, ребята, всё стреляете?!
— А че?
— А то, что уже не стреляют. Сейчас по-другому бизнес делают.
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Фейк, Дибала не игрок Аякса, чтобы наводить о нем справки
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