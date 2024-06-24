«МЮ» по просьбе тен Хага наводил справки о Дибале. Игрока «Ромы» в июле можно купить за 12 млн евро (Il Messaggero)

Пауло Дибала может перейти в АПЛ.

Как сообщает RomaPress со ссылкой на Il Messaggero, несколько клубов делали запрос по поводу суммы отступных в контракте полузащитника «Ромы». Иностранные команды в течение июля будут иметь возможность приобрести футболиста за 12 млн евро.

« » называется последним клубом, наводившим справки о . Утверждается, что инициатором выступил Эрик тен Хаг, главный тренер манкунианцев.

Отмечается, что сама идея перехода в привлекает 30-летнего игрока, однако официальных предложений пока не поступало.

Дибала провел в «Роме» два сезона и забил за это время 25 голов в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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