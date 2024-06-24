Волков перешел в «Зенит». Воспитанник «Краснодара» подписал контракт по схеме «4+1»

Сергей Волков перешел в «Зенит».

Клуб из Санкт-Петербурга объявил о трансфере защитника «Краснодара». Волков подписал с « » 4-летний контракт с возможностью продления на год.

Волков является воспитанников « ». В минувшем сезоне Мир 21-летний защитник провел 22 матча, отметившись 2 голевыми передачами. Его подробная статистика – здесь.

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