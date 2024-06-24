Волков перешел в «Зенит». Воспитанник «Краснодара» подписал контракт по схеме «4+1»
Сергей Волков перешел в «Зенит».
Клуб из Санкт-Петербурга объявил о трансфере защитника «Краснодара». Волков подписал с «Зенитом» 4-летний контракт с возможностью продления на год.
Волков является воспитанников «Краснодара». В минувшем сезоне Мир РПЛ 21-летний защитник провел 22 матча, отметившись 2 голевыми передачами. Его подробная статистика – здесь.
«Зенит» купил Глушенкова, Горшкова и Волкова. Мысли Дорского о перестройке
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Просто по арендам катать?
Это хорошо или плохо?