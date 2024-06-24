Волков перешел в «Зенит». Воспитанник «Краснодара» подписал контракт по схеме «4+1»

Теги Зенит премьер-лига Россия трансферы Краснодар Сергей Волков Футбол

Сергей Волков перешел в «Зенит».

Клуб из Санкт-Петербурга объявил о трансфере защитника «Краснодара». Волков подписал с «Зенитом» 4-летний контракт с возможностью продления на год.

Волков является воспитанников «Краснодара». В минувшем сезоне Мир РПЛ 21-летний защитник провел 22 матча, отметившись 2 голевыми передачами. Его подробная статистика – здесь.

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101 комментарий
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Год назад заявлял, что он лучший крайний защитник в лиге и что не видит себя в другом российском клубе. Провел отвратительно этот сезон, постоянно проваливаясь в обороне и на стандартах, присел на лавку и перешёл в Зенит, где конкуренция ещё выше. Красавчик.
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Добро пожаловать, конечно, но ума не приложу, что ждать от этого трансфера.
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Зенит купил 4-ых паспортистов по цене Угальде. Гении.
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Ответ Stas Politik
Караваев отвратно играл всю весну, Фернандес часто в лазарете. Думаю, шанс Волков свой получит. Как минимум в кубке.
Возникает вопрос тогда, зачем в свое время брали Адамова?
Просто по арендам катать?
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Ответ Дмитрий Калибабчук
Добро пожаловать, конечно, но ума не приложу, что ждать от этого трансфера.
Караваев отвратно играл всю весну, Фернандес часто в лазарете. Думаю, шанс Волков свой получит. Как минимум в кубке.
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Ответ Predator87
Комментарий скрыт
>а угальде игрок основы

Это хорошо или плохо?
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Переход между Краснодаром и Зенитом,а страдают кбпартнёры.
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
цепляет это обычно Вас. Иначе что вы делаете в ветке Зенита постоянно?)
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Пока самый спорный трансфер этого лета, если не считать выкуп Изидора. Ну, что поделать, добро пожаловать, Сергей, желаю закрепиться основе 😎
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Ответ Slavnov
Комментарий скрыт
Он ведь не в Спартак перешел, чтобы заканчивать
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Ответ Дмитрий Калибабчук
Возникает вопрос тогда, зачем в свое время брали Адамова? Просто по арендам катать?
Его в теннис выиграли, как талисман сойдет
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Ответ schwein
А можно на этом закупки на внутреннем рынке всё? Без дельфинов.
Вот да, я всё ещё боюсь, что телега Зенита напишет "Спишь?", а потом эмодзи дельфинчиков.
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Козлов на Волкова лучший обмен этого сезона. Надеюсь оба будут прогрессировать.
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Сергей неплохо смотрелся в Краснодаре, надеюсь что попадёт в обойму! Удачи в Зените!
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Да я ржу с таких,ахаха
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А можно на этом закупки на внутреннем рынке всё? Без дельфинов.
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Ответ Влад Безруков
По три человека на позицию сейчас в команде Это у вас проблемные позиции такие?
И зачем врать? Во-первых, никаких 3 человек на позицию нет. Половину весны ЛЗ играл профильный ЦЗ Алип. И на противоположном фланге с четверть чемпионата играл центральный защитник Эракович. Во-вторых, есть такое понятие как лимит. Теперь с приходом 3 неплохих россиян, станет легче.
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Ответ Контрольный выстрел
Ты даже не в состоянии оценить бред , тобою написанного 😂
тебя по бреду переплюнет разве что Спартакус 84)
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Ответ Стивен Дедал
Лучший крайний защитник - Круговой. Он не хуже Дугласа Сантоса, но моложе и с нужным паспортом. Во всяком случае, с его слов.
Не хуже Сантоса 😂😂😂
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Ответ Nikitaoos
Только посадил его не Мусаев, а Ивич, после провальных матчей
Ивич заменил его на Петрова на 2 матча - с Крыльями и с Зенитом. Потом Петров получил травму и Волков снова стал основным. При Мусаеве он только два матча сыграл в старте и сел на лавку.
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Ответ Predator87
и каково болеть за команду без воспитанников?)и помните времена зенита 2008 когда эти воспитанники всех разрывали?)
Никаких проблем с болением. Тем более воспитанники есть.
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Ответ Контрольный выстрел
МОСКВАМОСКВАМОСКВА Обожаю провинцию) Таких комплексов нет ни у кого 🤣
Ещё бы вы её не обожали. Вы же все оттуда в Москву и приехали.
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Ответ Owen_the_Simple
Карьеру на лавке Краснодара, куда его посадил Мусаев?
Только посадил его не Мусаев, а Ивич, после провальных матчей
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Ответ Александр Васильев
прямо завалили сегодня москвичей отличными новостями)
да москвичам пофиг))если игроки без амбиций и хотят гробить себе карьеру их право))
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Ответ Влад Безруков
Комментарий скрыт
Адамов правый, Горшков и Дуглас левые
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прямо завалили сегодня москвичей отличными новостями)
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Ответ Влад Безруков
Ошибся, вопрос с Горшковым отпал Но тогда Зенит покупает 4 игрока направо Всё ещё странно
Дак много правых защитников что постоянно там то Эракович, то Мантуан играет
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Что же со всеми этими паспортистами будет делать тренерский гений Семака?
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Ну что же, самые проблемные в составе позиции, крайних защитников, закрыли. Россиян для существующего лимита тоже добавилось. Теперь бы еще большого нападающего, чтобы эти позорные автобусы, которые обрели популярность этой весной, взламывать, и трансферную компанию можно закрывать и аккуратно делать прогнозы о ее успешности. Вперед к чемпионству в такой красивый грядущий юбилей.
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Ответ Дмитрий Калибабчук
Возникает вопрос тогда, зачем в свое время брали Адамова? Просто по арендам катать?
Адамов хорош только в отборе. Отдать длинный пас, разогнать атаку, пройти по краю - это не для него. Диапазон его действий ограничен.
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