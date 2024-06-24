Умерла Анна Дмитриева

Теги Анна Дмитриева WTA Теннис

Легендарный теннисный комментатор Анна Дмитриева умерла в возрасте 83 лет, сообщает журналист Юрий Рост.

Дмитриева – 18-кратная чемпионка СССР по теннису. В 1958 году она дошла до финала юниорского «Уимблдона». В 1960-е Дмитриева входила в топ-5 лучших теннисисток Европы. Спортивную карьеру завершила в 1969-м.

Дмитриева стояла у истоков спортивного телевидения в России. В 1975-м начала работать спортивным комментатором. С 2004-го по 2010-й возглавляла дирекцию спортивных каналов «НТВ-Плюс».

Умерла Анна Дмитриева. Вот наше лучшее интервью с ней – о Булгакове, Солженицыне и даже Фреде Перри

61 комментарий
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Светлая память. И нет Василия Уткина написать некролог.
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Светлая память
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Настоящий голос тенниса и один из основателей спортивного телевидения в России. А еще мой любимый теннисный комментатор.

Анна Владимировна, спасибо! Гейм, сет, матч… отдыхайте спокойно, земля пухом, вы заслужили
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Великая женщина была, очень много сделала для отечественного спортивного телевидения. Пусть земля будет пухом.
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легенда
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Владимир Гендлин, Сергей Гимаев, Вася Уткин, Юрий Розанов, теперь Анна Дмитриева... а сколько ещё уйдут.. печально
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Очень жаль... Анна Владимировна стояла у истоков теннисного комментаторства, и ее голос, знания, умение объяснить сложное простыми словами, великолепное владение фактурой и богатейший язык - я запомню навсегда.
Светлая память!!!
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Светлая память…это узнаваемые голоса детства: Борис Маркович Боровский, Анна Владимировна…эпоха! Комментарий совершенно иного уровня, без пафоса, достойно, качественно, влюбляя каждого в теннис.
Нам будет Вас не хватать..
Искренне, очень жаль…время…
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Уходят легенды ((((
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Очень достойный и заслуженный человек, что редкость для сегодняшнего времени
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Вечная память, прекрасный комментатор и светлый человек.
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С Анной Владимировной ушла эпоха. Таких людей, а тем более руководителей, больше не выпускают (или никуда не пускают). Лично мне в последнее время очень не хватало ее вдумчивого, спокойного, интеллигентного голоса.. А теперь всё. Вообще всё.
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Воспринимаю это как личную утрату.Это очень печально.Анна Владимировна осталась сейчас только на видеокассетах у меня.Она и Метревели это не отьемлемая часть российского тенниса.Соболезную родным и близким.
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Их тандем с Метревели был великолепен. Покойся с миром.
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Ответ Сергей Сдобнов
Помню её ещё по советскому центральному телевидению. Комментировала баскетбол
Теннис она комментировала, а баскетбол Нина Еремина
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Боже(( Какие ужасные новости с утра........их дуэт с Александром Ираклиевичем Метревели навсегда в моей памяти......Царствия Небесного, Анна Владимировна
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Большая потеря всего спортивного сообщества! Светлая память навсегда сохранится в наших сердцах!
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Анна Владимировна:( светлая память
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Дмитриева и Уткин в один год, почти друг за другом. Спасибо за спортивное телевидение моего детства.
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Помню её ещё по советскому центральному телевидению. Комментировала баскетбол
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Как жаль, светлая память легенды. Вырос на ее комментариях тенниса в паре с Метревели.
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Анна Дмитриева и Александр Метревели - две глыбы комментаторского цеха. Воспоминания из юности. Очень жаль - покойся с миром, легенда.
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Помним. Великая была женщина!
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Замечательная женщина. Вечная память.
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Грустно
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Анна Дмитриева и Нина Ерёмина - женщины-комментаторы из детства. Это как тётя Валя (Леонтьева) из "В гостях у сказки".
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Большая потеря для российского спорта и комментаторского цеха, земля пухом
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Светлая память. Спасибо за комментарии тенниса.
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Большой человек ушел. Светлая память.
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Одно из главных лиц тенниса в России и каким же она была великолепным комментатором.. Очень жаль..
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