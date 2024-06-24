Легендарный теннисный комментатор Анна Дмитриева умерла в возрасте 83 лет, сообщает журналист Юрий Рост.

Дмитриева – 18-кратная чемпионка СССР по теннису. В 1958 году она дошла до финала юниорского «Уимблдона». В 1960-е Дмитриева входила в топ-5 лучших теннисисток Европы. Спортивную карьеру завершила в 1969-м.

Дмитриева стояла у истоков спортивного телевидения в России. В 1975-м начала работать спортивным комментатором. С 2004-го по 2010-й возглавляла дирекцию спортивных каналов «НТВ-Плюс».

Умерла Анна Дмитриева. Вот наше лучшее интервью с ней – о Булгакове, Солженицыне и даже Фреде Перри