Сенаторы США потребовали от WADA документы по делу китайских пловцов

Сенаторы США требуют у WADA документы по допинговому делу китайских пловцов.

Открытое письмо, адресованное главе WADA Витольду Баньке, опубликовано на сайте Конгресса.

23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году перед в . Однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало отстранять их, приняв версию Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены.

«Решение WADA принять выводы CHINADA резко контрастирует с решением оспорить первоначальное оправдание Российским антидопинговым агентством фигуристки (Камилы Валиевой), у которой на шесть месяцев позже (дела китайских пловцов) был положительный допинг-тест на триметазидин из-за «загрязнения пищевых продуктов/окружающей среды».

Российская фигуристка в конечном итоге получила четырехлетнюю дисквалификацию, ее результаты на Олимпийских играх в Пекине были аннулированы.

Между тем ожидается, что многие из тех же китайских пловцов, у которых был положительный результат теста на триметазидин перед Играми в Токио, будут соревноваться в Париже этим летом.

Спортсмены справедливо обеспокоены честной конкуренцией на предстоящих Олимпийских и Паралимпийских играх. Крайне важно, чтобы WADA сделало все возможное для обеспечения честной конкуренции», — говорится в письме.

Сенаторы потребовали, чтобы WADA предоставило Комитету Сената США по торговле, науке и транспорту все документы, полученные от CHINADA, полное досье и протоколы всех заседаний исполнительного комитета WADA с 2019 года.