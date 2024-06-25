Сенаторы США потребовали от WADA документы по делу китайских пловцов

Теги плавание допинг сборная Китая WADA сборная Китая жен Токио-2020 Париж-2024 Политика CHINADA Камила Валиева Водные виды

Сенаторы США требуют у WADA документы по допинговому делу китайских пловцов.

Открытое письмо, адресованное главе WADA Витольду Баньке, опубликовано на сайте Конгресса.

23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году перед Олимпиадой в Токио. Однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало отстранять их, приняв версию Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены.

«Решение WADA принять выводы CHINADA резко контрастирует с решением оспорить первоначальное оправдание Российским антидопинговым агентством фигуристки (Камилы Валиевой), у которой на шесть месяцев позже (дела китайских пловцов) был положительный допинг-тест на триметазидин из-за «загрязнения пищевых продуктов/окружающей среды».

Российская фигуристка в конечном итоге получила четырехлетнюю дисквалификацию, ее результаты на Олимпийских играх в Пекине были аннулированы. 

Между тем ожидается, что многие из тех же китайских пловцов, у которых был положительный результат теста на триметазидин перед Играми в Токио, будут соревноваться в Париже этим летом. 

Спортсмены справедливо обеспокоены честной конкуренцией на предстоящих Олимпийских и Паралимпийских играх. Крайне важно, чтобы WADA сделало все возможное для обеспечения честной конкуренции», — говорится в письме.

Сенаторы потребовали, чтобы WADA предоставило Комитету Сената США по торговле, науке и транспорту все документы, полученные от CHINADA, полное досье и протоколы всех заседаний исполнительного комитета WADA с 2019 года.

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37 комментариев
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У нас бы дума/правительство/президент потребовали какие-нибудь документы у WADA... Представляю реакцию стран НАТО)
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А у Испании когда потребуете?
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Лица либерал-комментаторов представили? Ррряя расасея палитика и спорт одно и то же уууу как так можно аааа
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Ответ Engelbert
Так это же хорошо. То что ВАДА - не про честный и справедливый спорт уже давно понятно.
Чем скорее прикроют эту организацию - тем лучше.
+16
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+11
Да уж, и даже не стесняются публично требовать отчета от своих лакеев. Сначала использовали WADA для раскрутки дела Камилы, а теперь пришло время дать по башке и самой WADA, заодно отправят ясный сигнал и Китаю.
+17
-7
+10
Это жжжж - неспроста. Не удивлюсь, если и под китайцев по поводу отстранения будут копать. Другое дело, что если Китай убрать, то страны сами начнут уходить, Америке самой с собой только соревноваться останется.
+17
-7
+10
Ответ Фан Рубина
Это жжжж - неспроста. Не удивлюсь, если и под китайцев по поводу отстранения будут копать. Другое дело, что если Китай убрать, то страны сами начнут уходить, Америке самой с собой только соревноваться останется.
Так это же хорошо. То что ВАДА - не про честный и справедливый спорт уже давно понятно.
+16
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+9
Ответ Fona
Комментарий скрыт
Угу. Даже сейчас не видите, раз сенаторы так не сказали.
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+8
Америкашки совсем распоясались. Дырку вам от бублика, а не Шарапова
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Ответ gja
Забыли вспомнить что в одном случае долго рожали какая именно версия загрязнения будет основной, а потом "дедушку" так и не нашли. В то время как китайцы щедро облили кухню допингом, показали всех виноватых поварят и в целом провели экскурсию антидопинговому агентству. Отсюда и разница в наказаниях.
Да, но никакую кухню они ничем не обливали, никаких поварят-виновных не предъявляли и сослались на ковид. Т.е. были почти так же голословны, как и Камила со своим дедушкой.
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Ответ Radovan
я только местных комментаторов не понимаю, американские сенаторы говорят, что если дисквалифицировали Валиеву то должны и китайских пловцов и что вам не нравится то, это разве не последовательно и справедливо или когда в продолжении есть слово "США, Америка, американцы", то все, мозг отключается?
Ну, у тебя мозг отключается при упоминании России, по всей видимости. А ты читал претензии вада к пендосам? Они, янки, вообще не дают данных про своих и не обращают внимание на претензии вада по сдаче допинг проб. Если бы требования выполнялись полностью, то процентов 80 спортсменов США пришлось бы отстранять.
Я не понял, а что ты так за пендосов вписываешься? С 404 или толераст?
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Юсавцы в своем репертуаре, с Россией разделались, принялись за китайцев. Все настолько шаблонно, что только одни законченные типа либералы, до сих пор уверены шо вот эти вот гопники которые через доллар рассказывают как они в бога верят, за все хорошее против всего плохого. Как наши воры в законе, после каждой разборки куда? В церковь, грехи замаливать. Такая вот вера, похожая.
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Ответ Warsz
а может многие страны не доверяют китайским пловцам. После того, что было в 92-93 годах.
Взвоют, когда начнут их пловцам не доверять из-за того, что политика страны стала слишком независимой.
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Банька уже прогрелась.Сенаторы зашли хлестать китайских пловцов
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карманная вада. конечно выдаст всё что может, еще и доложит что-то, допечатает пару документов. А потом каждый вадовец сам себя изобьёт
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Ответ Raphanus
А они и не читают остальное.
«90% американских атлетов не находятся под действием антидопингового кодекса, а 31% из тех, что находятся, не проходили допинг-тестирование. Но я считаю, что американские атлеты, так же, как и атлеты из любой другой страны, заслуживают одной и той же справедливой антидопинговой системы», — цитирует Баньку «РИА Новости».
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Ответ Фан Рубина
Это жжжж - неспроста. Не удивлюсь, если и под китайцев по поводу отстранения будут копать. Другое дело, что если Китай убрать, то страны сами начнут уходить, Америке самой с собой только соревноваться останется.
Все по схеме
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Штатники продолжают убирать конкурентов
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а говорят политика вне спорта 😀
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Ответ Юквэл
А у Испании когда потребуете?
Про неё что-то вообще никто даже и не вспоминает
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Ну вот и спалились, кто чей босс.
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Ответ Lansm
Какие страны уходить будут то, чудак
Умные. Которые не хотят, чтобы их тоже отстраняли по надуманным причинам.
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Ответ Фан Рубина
Умные. Которые не хотят, чтобы их тоже отстраняли по надуманным причинам.
а может многие страны не доверяют китайским пловцам. После того, что было в 92-93 годах.
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На их ОИ вообще наплевать, пусть они там все перегрызутся.
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Забавно как ВАДА оказались меж огней двух сверхдержав :) Теперь не знают что делать.
По привычке Россию виноватой назначат
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Для начала, письмо опубликовано не на сайте Конгресса, а на сайте Сената, а еще точнее на сайте сенатского комитета по торговле, науке и транспорту, который курирует спорт.
Сразу возникает вопрос, с какого ... они что-то требуют?
Однако в письме в самом начале упоминается, что США финансирует ВАДА (думаю, в числе других стран) напрямую из бюджета (3,7млн $ в 2024, 3,84 млн $ в 2024).
В таком разрезе вполне резонные требования, хотя не знаю, как они соотносятся со всякими вадовскими регламентами.
И кстати вопрос к знатокам английского, они требуют или скорее запрашивают "we request that you"?
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Ответ Lansm
Как же хорошо, что в мире диктаторов, убийц и людоедов есть США. Лучшая страна мира
вам геям там лафа 🐓
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