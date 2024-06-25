Сенаторы США потребовали от WADA документы по делу китайских пловцов
Сенаторы США требуют у WADA документы по допинговому делу китайских пловцов.
Открытое письмо, адресованное главе WADA Витольду Баньке, опубликовано на сайте Конгресса.
23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году перед Олимпиадой в Токио. Однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало отстранять их, приняв версию Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены.
«Решение WADA принять выводы CHINADA резко контрастирует с решением оспорить первоначальное оправдание Российским антидопинговым агентством фигуристки (Камилы Валиевой), у которой на шесть месяцев позже (дела китайских пловцов) был положительный допинг-тест на триметазидин из-за «загрязнения пищевых продуктов/окружающей среды».
Российская фигуристка в конечном итоге получила четырехлетнюю дисквалификацию, ее результаты на Олимпийских играх в Пекине были аннулированы.
Между тем ожидается, что многие из тех же китайских пловцов, у которых был положительный результат теста на триметазидин перед Играми в Токио, будут соревноваться в Париже этим летом.
Спортсмены справедливо обеспокоены честной конкуренцией на предстоящих Олимпийских и Паралимпийских играх. Крайне важно, чтобы WADA сделало все возможное для обеспечения честной конкуренции», — говорится в письме.
Сенаторы потребовали, чтобы WADA предоставило Комитету Сената США по торговле, науке и транспорту все документы, полученные от CHINADA, полное досье и протоколы всех заседаний исполнительного комитета WADA с 2019 года.
Я не понял, а что ты так за пендосов вписываешься? С 404 или толераст?
По привычке Россию виноватой назначат
Сразу возникает вопрос, с какого ... они что-то требуют?
Однако в письме в самом начале упоминается, что США финансирует ВАДА (думаю, в числе других стран) напрямую из бюджета (3,7млн $ в 2024, 3,84 млн $ в 2024).
В таком разрезе вполне резонные требования, хотя не знаю, как они соотносятся со всякими вадовскими регламентами.
И кстати вопрос к знатокам английского, они требуют или скорее запрашивают "we request that you"?