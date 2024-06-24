Швейцария вышла в плей-офф Евро, Шотландия вылетела, страшная травма Варги, Мичков едет в «Филадельфию», победа Ферстаппена, Даку дисквалифицирован за оскорбления и другие новости

1. Швейцария вышла в плей-офф Евро-2024, сыграв вничью с Германией (1:1) и заняв 2-е место в группе A. Немцы сохранили первое место в группе благодаря суперзапасному Фюллькругу.

Шотландия вылетела с Евро, проиграв Венгрии (0:1). Венгры забили на 100-й минуте – это самый поздний гол в истории чемпионатов Европы без учета экстра-таймов. Венгрия заняла третье место в квартете и сохраняет неплохие шансы на плей-офф.

Во время игры форвард венгров Барнабаш Варга получил страшную травму после столкновения с вратарем Шотландии, его укрыли от камер и увезли на каталке. К счастью, все обошлось – игрок в сознании и был доставлен в больницу. Диагноз - перелом лицевой кости.

2. Форвард сборной Албании и «Рубина» Мирлинд Даку дисквалифицирован на 2 матча за оскорбительные выкрики в адрес македонцев и сербов. Албанию оштрафовали на 47500 евро из-за поведения фанатов, зажигавших файеры, и за «неуместные кричалки» на матче с Хорватией. Также УЕФА продолжает расследование поведения фанатов на матче Хорватия – Албания после того, как Сербия грозила сняться с Евро из-за выкриков «Убей серба».

3. Ферстаппен выиграл Гран-при «Формулы-1» в Испании, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й. Ландо вышел на второе место в чемпионате, опередив Леклера. Для Хэмилтона этот подиум стал первым в сезоне и 198-м в карьере – это рекорд.

4. «Филадельфия» может выплатить СКА до миллиона долларов за выкуп контракта Мичкова. Форвард сменил агента в Северной Америке. Ожидается, что СКА и Мичков расторгнут контракт уже 24 июня.

5. Кубок Америки. Уругвай обыграл Панаму (3:1), США победили Боливию (2:0) в 1-м туре.

6. Анна Калинская упустила 5 матчболов в финале турнира WTA в Берлине и уступила Джессике Пегуле. Американка взяла пятый титул в карьере и первый – на траве.

7. «Спартак» занимается продлением рабочей визы Промеса. Клуб не исключает, что Квинси вернется в Россию, пишет «РБ Спорт».

8. Основатель Football Leaks намерен опубликовать документы, подтверждающие, что «Сити» намеренно нарушал ФФП: «В отчетах есть суммы, о которых не сообщалось футбольным властям».

9. Трансферные новости. «Спартак» хочет подписать форварда «Фейеноорда» и сборной Мексики Хименеса, утверждает TV Azteca. «Краснодар» обсуждает с «Истанбулом» трансфер экс-защитника «Милана» Дуарте.

«Интер» раздражен контактами Чалханоглу с «Баварией», за хавбека потребуют 70 млн евро. В «Челси» считают Уильямса слишком дорогим. Отступные Нико – больше 58 млн евро. «Реал» не выкупит Винисиуса Тобиаса у «Шахтера» за 10 млн евро.

10. «Эспаньол» вернулся в Ла Лигу через год после вылета, обыграв «Реал Овьедо» в плей-офф.

11. «Хаас» и «Уралкалий» заявили о победе в суде друг над другом. Экс-команда Мазепина разорвала контракт с российским спонсором в 2022-м.

12. У игрока «Тандема» Блатова выявлен ботулизм, он больше недели находится в больнице. В Москве произошла вспышка болезни из-за фасоли.

13. Журналист предложил Кейну перейти в клуб 7-й лиги Германии и играть за минимальную зарплату, тюрингенские колбаски и напитки. Харри не подписал контракт: «Нужно поговорить с агентом».

Цитаты дня.

«Американцам по барабану на всех остальных. Для большинства Беларусь, Украина, Казахстан – это все Россия. С нелюбовью не сталкивался». Экс-игрок «Остин Боулд» Сарамутин о США

Тчуамени о выборах во Франции: «Ненавижу крайности, я за политику единства. Призываю всех голосовать»

Олег Матыцин: «Игры БРИКС превзошли ожидания. Люди со всего мира смогли увидеть, как живет наша страна»

Кейн о том, что Линекер назвал игру Англии «дерьмом»: «Бывшие игроки тоже несут ответственность. Англия давно ничего не выигрывала, многие экс-игроки были частью этого»

Дмитрий Губерниев: «Отказом от поездки на Олимпиаду в таких видах спорта, как спортивная гимнастика и плавание, мы загоняем себя в XIX век»

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?