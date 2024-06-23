Олег Матыцин: «Игры БРИКС превзошли ожидания. Люди со всего мира смогли увидеть, как живет наша страна»

Теги Олег Матыцин Игры БРИКС Легкая атлетика

Олег Матыцин считает, что Игры БРИКС получились успешными.

Соревнования прошли в Казани с 12 по 23 июня.

– Все получилось, как ожидали?

– Думаю, что даже превзошли ожидания, потому что этот проект по поручению президента готовился совсем небольшой период. Сначала была задача обеспечить участие для спортсменов из стран БРИКС, но затем был принят открытый формат.

Мы были настроены пригласить максимальное количество стран, хотя понимали, что год олимпийский. Наша сборная получила возможность бороться с конкурентами из других стран. В итоге мы видим, что приехало почти 90 стран. Получилась атмосфера мультиспортивного мероприятия, это создает особые ощущения, энергетику.

Когда приходишь в деревню атлетов, понимаешь, что это не только спортивный, но и гуманитарный, образовательный и культурный проект. Люди со всего мира смогли увидеть, как живет наша страна, потому что информационное поле сейчас, к сожалению, перенасыщено негативной информацией.

Но они увидели открытых людей, готовых делиться своим опытом, достижениями, это переворачивает сознание. Безусловно, это не могло состояться без профессиональной команды, без поддержки правительства России и раиса Татарстана.

Мы гордимся проектом и уже думаем, как его позиционировать в дальнейшем, создавая дополнительную платформу для многополярного мира, – сказал бывший министр спорта России.

«Это преподносили как мини-Олимпиаду. Камон, не надо пафоса». Победа на Играх БРИКС – с рекордом сезона в Европе

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26 комментариев
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Ок.поставьте минус кто смотрел игры .Самому интересно.
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🤡🤡🤡
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Кто-то тут правильно назвал:Игры ПШИКС)))
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Как житель страны, не видел ни одной трансляции и даже не хотел смотреть. А тут он про целый мир загнул
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Все все увидели.
Очковтирательство.
Распил.
Изоляция.
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Позорище на весь белый свет!
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Люди со всего мира смогли увидеть наши легендарные потёмкинские деревни
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Патриотизм головного мозга.Это неизлечимо!!!
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Дали нашим спортсменам заработать - единственный плюс от данного мероприятия.
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И как живёт ??
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Ну теперь пора ордена получать за это !🙈
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Специально спросил у знакомых и друзей: в курсе ли они про Игры БРИКС... В ответ - тишина. Зато про Олимпиаду в Париже знают если не все, то многие
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И как же хорошо живëт наша страна? Конкретнее можно?
Покажите всë хорошее - цены в магазинах, очереди в поликлиниках, родителей которые со слезами на глазах по телеку умоляют помочь деньгами их тяжело больным детишкам.
Старая сельская частушка -
"У колодца вода льëтся
Вода льëтся по трубе.
"Хорошо" тебе живëтся,
Мне не лучше чем тебе".
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ну да, всё так: даже на играх не было оппозиции и конкуренции
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Ох Олежа, сдается мне ты лукавишь)))
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Сказочный
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Ржу
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"Люди со всего мира смогли увидеть" --- Да вы любого спросите! Где любой?.. Вот он! Это не народ? Это хуже народа. Это лучшие люди города."
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Вот честно у нас трансляции Брикс шли в одно время с Евро на ОККО.Поэтому и не смотрел.Да и что сейчас на матче смотреть?
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Даже бабки у подъездах не смотрели это убогое зрелище.
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Бриксанули...
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Люди со всего мира смогли увидеть, как живет наша страна» --- Со стадиона? Из окна номера в отеле? По городам ездили, по деревням?
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ЧМ-2018, Euro-2020(21): ну да, ну да,идём мы нафиг.
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