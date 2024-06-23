Олег Матыцин: «Игры БРИКС превзошли ожидания. Люди со всего мира смогли увидеть, как живет наша страна»

Олег Матыцин считает, что Игры БРИКС получились успешными.

Соревнования прошли в Казани с 12 по 23 июня.

– Все получилось, как ожидали?

– Думаю, что даже превзошли ожидания, потому что этот проект по поручению президента готовился совсем небольшой период. Сначала была задача обеспечить участие для спортсменов из стран БРИКС, но затем был принят открытый формат.

Мы были настроены пригласить максимальное количество стран, хотя понимали, что год олимпийский. Наша сборная получила возможность бороться с конкурентами из других стран. В итоге мы видим, что приехало почти 90 стран. Получилась атмосфера мультиспортивного мероприятия, это создает особые ощущения, энергетику.

Когда приходишь в деревню атлетов, понимаешь, что это не только спортивный, но и гуманитарный, образовательный и культурный проект. Люди со всего мира смогли увидеть, как живет наша страна, потому что информационное поле сейчас, к сожалению, перенасыщено негативной информацией.

Но они увидели открытых людей, готовых делиться своим опытом, достижениями, это переворачивает сознание. Безусловно, это не могло состояться без профессиональной команды, без поддержки правительства России и раиса Татарстана.

Мы гордимся проектом и уже думаем, как его позиционировать в дальнейшем, создавая дополнительную платформу для многополярного мира, – сказал бывший министр спорта России.

«Это преподносили как мини-Олимпиаду. Камон, не надо пафоса». Победа на Играх БРИКС – с рекордом сезона в Европе