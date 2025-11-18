Шалимов готов помочь Романову в «Спартаке»: «Даже необязательно на лавке сидеть, можно сидеть на трибуне. Он может вырасти в сильного тренера»
Игорь Шалимов заявил о готовности помочь Вадиму Романову в «Спартаке».
Бывший тренер клубов РПЛ Игорь Шалимов рассказал о готовности помочь исполняющему обязанности главного тренера «Спартака» Вадиму Романову.
– На сегодняшний день Вадим Романов является исполняющим обязанности главного тренера. И ему нужна помощь. Главное, чтобы он не боялся. И тут очень важен весь тренерский штаб.
– Пойти вторым тренером?
– Даже необязательно на лавке сидеть. Можно сидеть на трибуне. Неважно. Надо создать сильный тренерский штаб.
Романов может вырасти в сильного тренера. И нельзя этот шанс упускать, надо максимально ему помочь. Он свой, я с удовольствием готов был бы ему помочь. Я его знаю, у нас нормальные отношения, – сказал Игорь Шалимов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
