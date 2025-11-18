Талалаев о чемпионской гонке в РПЛ: «Год огненной лошади впереди, ЦСКА – один из фаворитов. Будет грозная сила, если прикупят нападающего. «Зенит» и «Краснодар» – равные»
Андрей Талалаев отнес ЦСКА к числу фаворитов сезона РПЛ.
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о фаворитах текущего сезона Мир РПЛ.
– Назовите три команды, претендующие на чемпионство. «Балтика» и еще три.
– Можно четыре назову? «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» и «Балтика».
– Если не брать «Балтику», кто какое место займет? Кто будет чемпионом?
– У нас год огненной лошади впереди, поэтому ЦСКА – один из фаворитов. Если они прикупят зимой нападающего, это будет грозная сила.
ЦСКА для меня фаворит, а «Зенит» и «Краснодар» абсолютно равные, – сказал Андрей Талалаев в выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
