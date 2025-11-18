Талалаев о чемпионской гонке в РПЛ: «Год огненной лошади впереди, ЦСКА – один из фаворитов. Будет грозная сила, если прикупят нападающего. «Зенит» и «Краснодар» – равные»

Андрей Талалаев отнес ЦСКА к числу фаворитов сезона РПЛ.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о фаворитах текущего сезона Мир РПЛ .

– Назовите три команды, претендующие на чемпионство. «Балтика» и еще три.

– Можно четыре назову? «Зенит», ЦСКА, «Краснодар » и «Балтика».

– Если не брать «Балтику», кто какое место займет? Кто будет чемпионом?

– У нас год огненной лошади впереди, поэтому ЦСКА – один из фаворитов. Если они прикупят зимой нападающего, это будет грозная сила.

ЦСКА для меня фаворит, а «Зенит » и «Краснодар» абсолютно равные, – сказал Андрей Талалаев в выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!».