«Спартак», возьмите нормального русского тренера. Их нет, что ли? Занимаются ерундой, выбрасывают деньги на ветер. Есть Титов, Шалимов». Желудков о красно-белых

Юрий Желудков: «Спартак» выбрасывает деньги на ветер – возьмите воспитанников.

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков предложил «Спартаку » назначить российского тренера после отставки Деяна Станковича.

«Спартак», возьмите нормального русского тренера. Что, у нас тренеров нет, что ли? И работайте.

Потому что занимаются ерундой, тратят деньги и на ветер их выбрасывают. Возьмите своих воспитанников. Есть и Егор Титов , и Игорь Шалимов , кого только нет. Есть много хороших спартаковцев.

Год поработал, не получилось – бум, назначили другого иностранца. В «Спартаке» чаще всех меняются тренеры.

Все иностранцы и все больше года не работали. Их меняют как перчатки», – сказал Юрий Желудков .