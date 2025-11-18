«Спартак», возьмите нормального русского тренера. Их нет, что ли? Занимаются ерундой, выбрасывают деньги на ветер. Есть Титов, Шалимов». Желудков о красно-белых
Юрий Желудков: «Спартак» выбрасывает деньги на ветер – возьмите воспитанников.
Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков предложил «Спартаку» назначить российского тренера после отставки Деяна Станковича.
«Спартак», возьмите нормального русского тренера. Что, у нас тренеров нет, что ли? И работайте.
Потому что занимаются ерундой, тратят деньги и на ветер их выбрасывают. Возьмите своих воспитанников. Есть и Егор Титов, и Игорь Шалимов, кого только нет. Есть много хороших спартаковцев.
Год поработал, не получилось – бум, назначили другого иностранца. В «Спартаке» чаще всех меняются тренеры.
Все иностранцы и все больше года не работали. Их меняют как перчатки», – сказал Юрий Желудков.
