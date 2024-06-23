Основатель Football Leaks намерен опубликовать документы, подтверждающие, что «Сити» намеренно нарушал ФФП: «В отчетах есть суммы, о которых не сообщалось футбольным властям»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бизнес финансовый фэйр-плей Football Leaks Футбол

Основатель Football Leaks хочет опубликовать документы о нарушениях «Ман Сити».

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Расследование велось с декабря 2018 года. Дело начнут рассматривать осенью 2024 года, а решение вынесут не раньше лета 2025-го.

Основатель Football Leaks Руй Пинту, приговоренный к 4 годам тюрьмы условно за обнародование более 70 млн футбольных документов, заявил о планах опубликовать новую информацию о деятельности «горожан». По его словам, эти документы покажут, что «Сити» намеренно нарушал правила финансового фэйр-плей.

«В отчетах «Манчестер Сити» указаны полученные клубом суммы, о которых не сообщалось футбольным властям. Эти документы – часть расследования Премьер-лиги в отношении «Сити».

Сейчас я передал французским и немецким властям пять жестких дисков с миллионами документов, в том числе о «Сити», и описал, что находится на каждом из них. Я уверен, что они уголовно значимы», – заявил Пинту по видеосвязи на конференции OffShore-Alert Marbella.

«Следователи обратились к нам с просьбой поделиться информацией о «Манчестер Сити», которая ранее не разглашалась. Мы еще не обнародовали эту информацию, но у нас есть огромное число документов, связанных с «Манчестер Сити», которые еще не опубликованы.

В какой-то момент они будут опубликованы. Не можем сказать, когда, но мы это сделаем», – заявил юрист Пинту.

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25 комментариев
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Может не надо, Эвертон уже устал терять очки.
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+48
Дело начнут рассматривать осенью 2024 года, а решение вынесут не раньше лета 2025-го. Накажут в 2030 и не сити. Приятного просмотра
+26
-3
+23
Вот это уже серьёзно, болельщики Эвертона - соболезнования
+18
-5
+13
Ответ Kubinec_
Дело начнут рассматривать осенью 2024 года, а решение вынесут не раньше лета 2025-го. Накажут в 2030 и не сити. Приятного просмотра
Бедный Лудогорец.
+11
-3
+8
Как и полагалось. 115 нарушений Сити в итоге окажутся правдой. Я ненавижу этот сраный синий курятник. Чёртов Эвертон!
+7
-1
+6
Ответ Kubinec_
Дело начнут рассматривать осенью 2024 года, а решение вынесут не раньше лета 2025-го. Накажут в 2030 и не сити. Приятного просмотра
Пеп как раз возьмет еще 5 АПЛ и 2 ЛЧ, попутно потратив еще 2 млрд.
Де Брюйне менять, Холланд не тащит тоже менять, Бернарду уедет в Барсу ‐ уже 500 млн на троих.
+6
-3
+3
Все равны перед законом, но некоторые равнее
+4
-1
+3
Странно что шакалтим, зиро, ассмен еще не прокомментировали, видимо домашки много на завтра делать
+3
0
+3
Ответ Дима
в ПСЖ. Их хозяин стоит во главе союза европейских ассоциаций (ECA) и на короткой ноге с Кефириным. т.е. наказание для ПСЖ еще не скоро. В итоге карьера и трофеи Пепа: в Барсе – Негрейра, в Сити – 115+ нарушений по финансам ради трансферов.
И многочисленные оргазмы от Палагина
+2
0
+2
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Клуб 115, готовьте валезин))) То-то Гвардиола намылился бежать оттуда.
в ПСЖ. Их хозяин стоит во главе союза европейских ассоциаций (ECA) и на короткой ноге с Кефириным.
т.е. наказание для ПСЖ еще не скоро.

В итоге карьера и трофеи Пепа: в Барсе – Негрейра, в Сити – 115+ нарушений по финансам ради трансферов.
+6
-5
+1
Ответ Kubinec_
Дело начнут рассматривать осенью 2024 года, а решение вынесут не раньше лета 2025-го. Накажут в 2030 и не сити. Приятного просмотра
Потому что не только в россии «воровать вагоны выгоднее чем воровать велосипеды», главное нужные люди в нужном месте чтобы вписались
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0
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Клуб 115, готовьте валезин))) То-то Гвардиола намылился бежать оттуда.
Он там уже почти 10 лет, если что. А скандалы вокруг ФФП года 2-3 минимум. В любой момент уходи, все равно напишите "из-за нарушений".
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Эвертон за это ответит
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Эти документы не принципиально. Достаточно доказать 2-3 кейса из 115, которые уже есть. И полетят в 6 дивизион
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Ну и что? Ничего ж не будет все равно, бабло победило )
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Шейхи найдут решение. Чем выше любовь, тем ниже поцелуи. Ой. То есть, чем железнее улики , тем больше зеленых нефтебаксов перепадет кому-то. А пострадает Эвертон)))
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Клуб 115, готовьте валезин)))
То-то Гвардиола намылился бежать оттуда.
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давно пора
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