Основатель Football Leaks намерен опубликовать документы, подтверждающие, что «Сити» намеренно нарушал ФФП: «В отчетах есть суммы, о которых не сообщалось футбольным властям»
Основатель Football Leaks хочет опубликовать документы о нарушениях «Ман Сити».
В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Расследование велось с декабря 2018 года. Дело начнут рассматривать осенью 2024 года, а решение вынесут не раньше лета 2025-го.
Основатель Football Leaks Руй Пинту, приговоренный к 4 годам тюрьмы условно за обнародование более 70 млн футбольных документов, заявил о планах опубликовать новую информацию о деятельности «горожан». По его словам, эти документы покажут, что «Сити» намеренно нарушал правила финансового фэйр-плей.
«В отчетах «Манчестер Сити» указаны полученные клубом суммы, о которых не сообщалось футбольным властям. Эти документы – часть расследования Премьер-лиги в отношении «Сити».
Сейчас я передал французским и немецким властям пять жестких дисков с миллионами документов, в том числе о «Сити», и описал, что находится на каждом из них. Я уверен, что они уголовно значимы», – заявил Пинту по видеосвязи на конференции OffShore-Alert Marbella.
«Следователи обратились к нам с просьбой поделиться информацией о «Манчестер Сити», которая ранее не разглашалась. Мы еще не обнародовали эту информацию, но у нас есть огромное число документов, связанных с «Манчестер Сити», которые еще не опубликованы.
В какой-то момент они будут опубликованы. Не можем сказать, когда, но мы это сделаем», – заявил юрист Пинту.
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