Германия в 21-й раз квалифицировалась на ЧМ. Больше только у Бразилии – 23
Сборная Германии в 21-й раз квалифицировалась на ЧМ по футболу.
Сборная Германии обыграла команду Словакии (6:0) в матче отборочного раунда ЧМ-2026.
Таким образом, команда тренера Юлиана Нагельсманна напрямую вышла на чемпионат мира, выиграв группу A при 15 очках в 6 матчах.
Немецкая сборная отобралась на чемпионат мира в 21-й раз и уступает только команде Бразилии (23 выхода на ЧМ).
Германия забила 6 голов Словакии и вышла вместе с Нидерландами. Главное в отборе на ЧМ
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Opta
