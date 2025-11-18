Германия в 21-й раз квалифицировалась на ЧМ. Больше только у Бразилии – 23

Сборная Германии в 21-й раз квалифицировалась на ЧМ по футболу.

Сборная Германии обыграла команду Словакии (6:0) в матче отборочного раунда ЧМ-2026.

Таким образом, команда тренера Юлиана Нагельсманна напрямую вышла на чемпионат мира, выиграв группу A при 15 очках в 6 матчах.

Немецкая сборная отобралась на чемпионат мира в 21-й раз и уступает только команде Бразилии (23 выхода на ЧМ).

Германия забила 6 голов Словакии и вышла вместе с Нидерландами. Главное в отборе на ЧМ