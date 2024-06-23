«Американцам по барабану на всех остальных. Для большинства Беларусь, Украина, Казахстан – это все Россия. С нелюбовью не сталкивался». Экс-игрок «Остин Боулд» Сарамутин о США
Экс-футболист «Остин Боулд» Валерий Сарамутин рассказал о жизни в США.
Сарамутин – воспитанник «Динамо». В 2019-м он уехал в Первую лигу США в команду «Остин Боулд». Сейчас Сарамутину 29 лет – он играет в Winline Медиалиге за «Тандем».
– В чем выражается американский менталитет?
– Ну им вообще по барабану на всех остальных. Если проблема их не касается, решать не станут. Просто неинтересно, что происходит за пределами США.
Да, события в Украине обсуждают по телевизору, но обычные люди про политику не говорят. Они и не знают, что и где находится: для большинства Беларусь, Украина, Казахстан – это все Россия.
– К русским за последние два год менялось отношение?
– Вообще нет. Американцы – миролюбивые. Могут только спросить: «О, круто, а как вы тут оказались?» С нелюбовью к русским не сталкивался.
– Какие города в США тебя прям впечатлили?
– Лос-Анджелес. Но жить там, наверное, тяжеловато – красивый и очень дорогой город. В Техасе литр бензина стоит 1 доллар (самый дешевый в стране), в Нью-Йорке – 3 доллара, а в Лос-Анджелесе – 6.
Еще запомнилось, что там как в ГТА 5 – вот эта локация с пирсом и аттракционами: по улицам ходят банды – в красных и зеленых цветах. Но для обычных людей это не опасно – не туда зайдешь, подскажут: «Лучше иди обратно», – рассказал Сарамутин Спортс.
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Украинцы и белорусы
Уже лет как 10-15 у них в фильмах и сериалах присутствуют
Они просто учат то, что надо. А не то, что считают нужным "умные дяди в правительстве". Да в 12 классе обычные американцы складывают числа с калькулятором, лично был свидетелем. Но как показало время - зачем в 2024 году уметь считать в столбик, если калькулятор всегда под рукой?
А вы пользуетесь в обычной жизни уравненениями с неизвестными, логарифмами и квадратными корнями?
Причем, если вас увлекут вышеназванные математические задачки, то добро пожаловать в профильные колледжи и университеты, с ооочень высоким качеством преподавания и погружения в математику.
А свободную "оперативку" или учебный процесс можно занять чем-то полезным. Например, спортом или своим проектом/стартапом.
Из-за чего у американцев ошеломляющий процент занимющихся и интересующихся спортом. И все это идёт со школы.
Американцы чувствуют только одно - падение своего уровня жизни, если оно есть (как в последние пару лет), то уже повод задуматься, а что случилось-то?
А как выглядят беларусские права теперь знают, к сожалению, американские копы, из фильма "Терминал")))