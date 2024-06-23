«Американцам по барабану на всех остальных. Для большинства Беларусь, Украина, Казахстан – это все Россия. С нелюбовью не сталкивался». Экс-игрок «Остин Боулд» Сарамутин о США

Теги МЛС премьер-лига Россия Первая лига Валерий Сарамутин Политика Winline Медиалига ФК Тандем Медиафутбол

Экс-футболист «Остин Боулд» Валерий Сарамутин рассказал о жизни в США.

Сарамутин – воспитанник «Динамо». В 2019-м он уехал в Первую лигу США в команду «Остин Боулд». Сейчас Сарамутину 29 лет – он играет в Winline Медиалиге за «Тандем». 

– В чем выражается американский менталитет?

– Ну им вообще по барабану на всех остальных. Если проблема их не касается, решать не станут. Просто неинтересно, что происходит за пределами США. 

Да, события в Украине обсуждают по телевизору, но обычные люди про политику не говорят. Они и не знают, что и где находится: для большинства Беларусь, Украина, Казахстан – это все Россия.

– К русским за последние два год менялось отношение?

– Вообще нет. Американцы – миролюбивые. Могут только спросить: «О, круто, а как вы тут оказались?» С нелюбовью к русским не сталкивался.

– Какие города в США тебя прям впечатлили?

– Лос-Анджелес. Но жить там, наверное, тяжеловато – красивый и очень дорогой город. В Техасе литр бензина стоит 1 доллар (самый дешевый в стране), в Нью-Йорке – 3 доллара, а в Лос-Анджелесе – 6.

Еще запомнилось, что там как в ГТА 5 – вот эта локация с пирсом и аттракционами: по улицам ходят банды – в красных и зеленых цветах. Но для обычных людей это не опасно – не туда зайдешь, подскажут: «Лучше иди обратно», – рассказал Сарамутин Спортс.

Дробовик в машине, банды как в ГТА 5: каково уехать из ФНЛ в американский чемпионшип

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

53 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А у нас сядешь в такси и неожиданно окажешься втянутым в политические дебаты с водителем, касающиеся независимости малых народов Бурундии)
+74
-5
+69
Опасный человек, этот Сарамутин, для режима. Противоречит повестке по оболваниванию глубинного народа.
+47
-10
+37
Ответ Николай Бойко
Каракалпаки будут свободны!
За Республику Локото!
+15
-3
+12
Ответ Bobkova
А у нас сядешь в такси и неожиданно окажешься втянутым в политические дебаты с водителем, касающиеся независимости малых народов Бурундии)
Каракалпаки будут свободны!
+17
-5
+12
Ответ iden prime
Вот именно им прфиг.но политики раздувают хрень
Тут всё просто. Когда политики говорят "США нас не любят, Франция - недружественная страна" и т.п., они имеют ввиду небольшую, но влиятельную часть населения страны - это политики + военные + СМИ. Они составляют от общего населения, даже не знаю сколько, пусть будет 3% навскидку. А остальные 97% - конечно кто-то может поддаваться местной пропаганде, и тоже считать русских врагами, но скорее всего большинство вполне адекватные. Как можно называть США и Францию недружественными странами ? Из-за Байдена и Макрона что ли ? Там остальные жители африканцы, а они к русским всегда нормально относились. Так что да, надо понимать, что политики говорят только о политиках
+17
-7
+10
Вот именно им прфиг.но политики раздувают хрень
+13
-5
+8
еще пару часов назад это висело на главной - не выстрелило, судя по всему. поэтому, это интервью нужно разбить на несколько кусков, и набрасывать частями.
+9
-3
+6
А у нас из каждого утюга про клятый запад вещают
+5
-1
+4
Ответ Бегемотик
Долгое время из из СССР были русскими, но недавно у них в фильмах стали различать и украинцы появились. Отдельно.
Ну нет.
Украинцы и белорусы
Уже лет как 10-15 у них в фильмах и сериалах присутствуют
+3
0
+3
Ответ Заяцволк
Вот что бывает, если не смотреть Соловьёва и 1 канал ! Вы что, хотите быть как этот Валерий ? Одумайтесь ! )
А что он говорит, что не противоречит повестке, кстати? Что многие амеры не знают где там Россия, кто президент... Что они изоляционистская нация, которая о других знает в основном по новостям и путешествиям в Европу редким. Обычные американцы знать не знали и им пох и на эту Россию(лол, и Украину тоже, они не знают, где она находится) и на всё остальное - это верхи и на всё возбудимые леваки легко так реагируют. И сразу допишут историй, как именно их насиловали в Керчи в 10 году, а поскольку забыли кто, то Путин. Но и другая партия и кандидат от неё - просто сорт отходов, как и эти. Как и наши, зато у них саморазлагающиеся!!!
+4
-1
+3
Ответ interested
90% американцев находятся на уровне развития четвероклассников, причём не наших, а ихних: чего им СМИ не сообщали, того они не знают.
Откуда у них тогда столько Нобелевских лауреатов и лидеров рейтинга среди университетов?))
Они просто учат то, что надо. А не то, что считают нужным "умные дяди в правительстве". Да в 12 классе обычные американцы складывают числа с калькулятором, лично был свидетелем. Но как показало время - зачем в 2024 году уметь считать в столбик, если калькулятор всегда под рукой?
А вы пользуетесь в обычной жизни уравненениями с неизвестными, логарифмами и квадратными корнями?
Причем, если вас увлекут вышеназванные математические задачки, то добро пожаловать в профильные колледжи и университеты, с ооочень высоким качеством преподавания и погружения в математику.

А свободную "оперативку" или учебный процесс можно занять чем-то полезным. Например, спортом или своим проектом/стартапом.
Из-за чего у американцев ошеломляющий процент занимющихся и интересующихся спортом. И все это идёт со школы.
+4
-1
+3
Он вообще в курсе, что доллар вот-вот рухнет?
+2
0
+2
Ответ МТБ
Да поздно уже оболванивать. Одни уже всё поняли, а другие уже давно идиоты.
Тебе очень идёт белое пальто
+2
0
+2
Ответ Заяцволк
Тут всё просто. Когда политики говорят "США нас не любят, Франция - недружественная страна" и т.п., они имеют ввиду небольшую, но влиятельную часть населения страны - это политики + военные + СМИ. Они составляют от общего населения, даже не знаю сколько, пусть будет 3% навскидку. А остальные 97% - конечно кто-то может поддаваться местной пропаганде, и тоже считать русских врагами, но скорее всего большинство вполне адекватные. Как можно называть США и Францию недружественными странами ? Из-за Байдена и Макрона что ли ? Там остальные жители африканцы, а они к русским всегда нормально относились. Так что да, надо понимать, что политики говорят только о политиках
При этом значительная часть россиян этих политиков прямо любят
+2
0
+2
Ответ vel
Опасный человек, этот Сарамутин, для режима. Противоречит повестке по оболваниванию глубинного народа.
А чем он обалванивает? Простым людям в России также глубоко насрать, что там происходит в Америке и Европе)))
+7
-5
+2
По факту. Украину и Россию далеко не все смогут на карте показать

Американцы чувствуют только одно - падение своего уровня жизни, если оно есть (как в последние пару лет), то уже повод задуматься, а что случилось-то?
+4
-2
+2
Ответ FilinMD
Ну это Штаты и ко желают нанести стратегическое поражение России (разрушить экономику, «деколонизировать»), а не наоборот, так что справедливо. Другое дело, что зачастую разговоры о западе используются в пропагандистских целях как метод отвлечения от своих внутренних проблем и перекладывание ответственности за свои ошибки, но это не значит, что они всегда не причем)
Разрушить экономику? А там есть что разрушать? Стратегическое поражение Россия потерпела уже давно. Безнадёжно отстав в промышленности и высоких технологий от Запада. Россия сырьевая страна, и кроме сырья и определенного вида оружия в экономическом плане ничего предложить.
+2
0
+2
А я думал, что каждому американскому младенцу поют на ночь о злобности русских...
+4
-3
+1
все так и есть
+1
0
+1
Ответ Stereophonics89
Ну нет. Украинцы и белорусы Уже лет как 10-15 у них в фильмах и сериалах присутствуют
Фиби из Друзей сделала для узнаваемости Минска очень много, факт))
А как выглядят беларусские права теперь знают, к сожалению, американские копы, из фильма "Терминал")))
+1
0
+1
Ответ interested
90% американцев находятся на уровне развития четвероклассников, причём не наших, а ихних: чего им СМИ не сообщали, того они не знают.
Самообразованием заниматься - никогда не бывает лишним. Например, "ихних")
+2
-1
+1
Ответ Bobkova
А у нас сядешь в такси и неожиданно окажешься втянутым в политические дебаты с водителем, касающиеся независимости малых народов Бурундии)
А там сядешь в такси, а водила с Брайтон-Бич или новичок... И опять, как дома
+1
0
+1
Сколько я Балласов и Вагасов в свое время завалил. ДА были времена.
+1
0
+1
Ответ Заяцволк
Тут всё просто. Когда политики говорят "США нас не любят, Франция - недружественная страна" и т.п., они имеют ввиду небольшую, но влиятельную часть населения страны - это политики + военные + СМИ. Они составляют от общего населения, даже не знаю сколько, пусть будет 3% навскидку. А остальные 97% - конечно кто-то может поддаваться местной пропаганде, и тоже считать русских врагами, но скорее всего большинство вполне адекватные. Как можно называть США и Францию недружественными странами ? Из-за Байдена и Макрона что ли ? Там остальные жители африканцы, а они к русским всегда нормально относились. Так что да, надо понимать, что политики говорят только о политиках
Хорошо, что в этих странах внешняя повестка не является определяющей на выборах в отличие от некоторых иных стран.
+1
0
+1
Обычные люди в своих делах все мысли сосредотачивают. Когда с экранов ТВ, мониторов и смартфонов политики говорят о нелюбви с теми или иными странами то уж точно не простых людей они имеют ввиду, а только про свои отношения с такими же как они политиками в этих странах. А политика дело такое - если ты не занимаешься политикой, то она занимается тобой в любой случае и влияет на все сферы жизни обычных граждан. Власть есть власть.
+1
0
+1
Ответ interested
90% американцев находятся на уровне развития четвероклассников, причём не наших, а ихних: чего им СМИ не сообщали, того они не знают.
🤣 в стендап тебе надо
+2
-2
0
Ответ Джон Силвер_1116158947
Откуда у них тогда столько Нобелевских лауреатов и лидеров рейтинга среди университетов?)) Они просто учат то, что надо. А не то, что считают нужным "умные дяди в правительстве". Да в 12 классе обычные американцы складывают числа с калькулятором, лично был свидетелем. Но как показало время - зачем в 2024 году уметь считать в столбик, если калькулятор всегда под рукой? А вы пользуетесь в обычной жизни уравненениями с неизвестными, логарифмами и квадратными корнями? Причем, если вас увлекут вышеназванные математические задачки, то добро пожаловать в профильные колледжи и университеты, с ооочень высоким качеством преподавания и погружения в математику. А свободную "оперативку" или учебный процесс можно занять чем-то полезным. Например, спортом или своим проектом/стартапом. Из-за чего у американцев ошеломляющий процент занимющихся и интересующихся спортом. И все это идёт со школы.
Сейчас тебе скажут что США имеет непосредственное влияние на Нобелевскую премию и диктуют им кому ее вручать!!!🤣
0
0
0
Ответ brace
Приехал он из Америки, но Америку не открыл, это уже давно известно, что кроме себя любимых, им на остальных накласть.. Некоторые и про соседний штат ничего не знают, не удивительно
А почему их это должно волновать? И почему они должны знать про соседний штат?
+1
-1
0
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
А я думал, что каждому американскому младенцу поют на ночь о злобности русских...
Блин ну они реально как Нильфгаардцы злобные. Но в плен берут.
0
0
0
Ответ Verhovn
Ну наверное, вы и поднимаете эти вопросы находясь в такси? Я часто, почти каждый день пользуюсь услугами такси, и не замечал, что таксисты эту тему педалируют. Они в массе своей вообще везут молча)
Да такое было всего пару раз, просто запомнилось ) Как-то ехали с водителем молча, а он такой ’-Вот вы говорите, Путин - молодец. - Простите? - А что по поводу базы в Ульяновске - Вы мне? " ну и далее монолог по современной геополитике, весёлый дядька оказался))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий