«Американцам по барабану на всех остальных. Для большинства Беларусь, Украина, Казахстан – это все Россия. С нелюбовью не сталкивался». Экс-игрок «Остин Боулд» Сарамутин о США

Экс-футболист «Остин Боулд» Валерий Сарамутин рассказал о жизни в США.

Сарамутин – воспитанник «Динамо». В 2019-м он уехал в Первую лигу США в команду «Остин Боулд». Сейчас Сарамутину 29 лет – он играет в за « ».

– В чем выражается американский менталитет?

– Ну им вообще по барабану на всех остальных. Если проблема их не касается, решать не станут. Просто неинтересно, что происходит за пределами США.

Да, события в Украине обсуждают по телевизору, но обычные люди про политику не говорят. Они и не знают, что и где находится: для большинства Беларусь, Украина, Казахстан – это все Россия.

– К русским за последние два год менялось отношение?

– Вообще нет. Американцы – миролюбивые. Могут только спросить: «О, круто, а как вы тут оказались?» С нелюбовью к русским не сталкивался.

– Какие города в США тебя прям впечатлили?

– Лос-Анджелес. Но жить там, наверное, тяжеловато – красивый и очень дорогой город. В Техасе литр бензина стоит 1 доллар (самый дешевый в стране), в Нью-Йорке – 3 доллара, а в Лос-Анджелесе – 6.

Еще запомнилось, что там как в ГТА 5 – вот эта локация с пирсом и аттракционами: по улицам ходят банды – в красных и зеленых цветах. Но для обычных людей это не опасно – не туда зайдешь, подскажут: «Лучше иди обратно», – рассказал Сарамутин Спортс.

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