Дивеев перед «Спартаком»: «Мне не настраиваться на игру, если Станковича уволили? ЦСКА не напрягаться на поле? Акцентировать внимание на смене тренера – бред бредом»

Игорь Дивеев: на игру не настраиваться, если уволили Деяна Станковича.

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался в преддверии матча Мир РПЛ против «Спартака», который пройдет 22 ноября.

– Какие ожидания от дерби со «Спартаком»?

– Будет очень важный и непростой матч с хорошим сильным соперником. Но мы сделаем всё, чтобы вновь обыграть красно-белых, как нам это удалось сделать месяц назад.

– Удивило увольнение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича во время паузы на игры сборных?

– Мне по барабану на это. «Спартак» – не моя команда. Я думаю о ЦСКА и о том, как выиграть со своим клубом ближайший матч.

Готовлюсь к дерби со «Спартаком» я одинаково, независимо от того, кто их тренирует. Был бы у них главным тренером до сих пор Станкович – готовился бы к нему так же, как буду готовиться сейчас, когда он уволен.

– То есть даже не держите во главе возможный эффект от смены главного тренера у соперника?

– Нет, это вообще никак не влияет.

Что мне вообще не настраиваться на игру, если уволили Станковича? Нам всей командой вообще не напрягаться на поле во время этого матча? Мы все знаем, что такое «Спартак», все знаем, что такое дерби.

– Скорее, возможно, еще больше надо напрягаться, поскольку у соперника должен быть эмоциональный подъем – так обычно бывает в первых матчах после смены главного тренера.

– Ну или так тоже можно рассуждать.

Так что акцентировать внимание на смене тренера у соперника – бред бредом. Я на это не обращаю внимания вообще! – сказал Игорь Дивеев .