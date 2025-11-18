Карпин ушел из футбольного «Динамо», Кудашов – из хоккейного, Германия и Нидерланды на ЧМ-2026, «Барса» сыграет на «Камп Ноу» впервые за 2,5 года, «ПСЖ» требует 440 млн евро от Мбаппе и другие новости

1. Валерий Карпин объявил об уходе из «Динамо». Тренер заявил, что намерен сосредоточиться на работе со сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба стал Ролан Гусев. Пишут, что клуб может возглавить Сергей Игнашевич или Нури Шахин .

2. В отборе ЧМ-2026 Германия разнесла Словакию (6:0) и напрямую вышла на турнир. Нидерланды разгромили Литву и также отобрались на мировое первенство.

3. Хоккейное «Динамо» сообщило о расторжении контракта с Алексеем Кудашовым – команда идет 5-й на Западе. Вячеслав Козлов назначен исполняющим обязанности главного тренера.

А Бенуа Гру покинул пост главного тренера «Трактора».

4. В Фонбет КХЛ «Локомотив» обыграл «Салават», «Сибирь» проиграла «Шанхаю», «Сочи» уступил «Барысу».

5. Дмитрий Воробьев интересен «Зениту» и ЦСКА. Отступные форварда «Локомотива» – 13 млн евро, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

6. «Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес» (2:1) в матче чемпионата НХЛ, Александр Овечкин забил 903-й гол в лиге. Результаты игрового дня – здесь .

7. «Барселона» проведет на «Камп Ноу» матч с «Атлетиком» – первый за 2,5 года . Разрешенная вместимость – 45 401 зритель.

8. «Майами» обыграл «Нью-Йорк» (115:113) в матче чемпионата НБА. Результаты игрового дня – здесь .

9. «ПСЖ» требует 440 млн евро от Килиана Мбаппе в рамках судебного разбирательства, а французский форвард, в свою очередь, претендует на 253 млн.

10. На Кубке мира по шахматам 17 ноября стартовали матчи 1/4 финала. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл первую партию с американцем Сэмом Шенклендом вничью .

11. Александр Усик освободил пояс WBO . Он больше не абсолютный чемпион мира.

12. За игрой Сперцяна и Тикнизяна в матче с Португалией следили скауты «Бенфики», «Порту» и «Спортинга».

11. Дмитрий Рябыкин уволен из «Локомотива» – он помогал в штабе Хартли. Тренер сказал: «Причины не объяснили. Я отвечал за большинство – это что-то новое для меня».

12. Тренер Нигерии Шелль объяснил колдовством поражение от ДР Конго по пенальти и невыход на ЧМ-2026.

Цитаты дня.

Холанд после 4:1 с Италией: «Манчини начал трогать меня за задницу при 1:1 . Я разозлился и забил два гола. Спасибо ему за мотивацию!»

«Тянуть Петю никто не просил и не просит . И жалеть его никогда не жалели». Тренер Гуменника ответила на критику судейства на Гран-при России в Москве

Маттеус о Марадоне: «Лучший футболист поколения – после меня, конечно. Мы были как Месси и Роналду – соперничество делает их большими игроками. Диего сделал меня сильнее, и наоборот»

Александр Мостовой: «Талалаев по клубам бегал, а сейчас его в «Спартак» каждый второй готов взять – это же глупость. Пятое место «Балтики» – это разве титул?»

Пеп Гвардиола: «Мир бросил Палестину, все мы позволили истреблять целый народ . Мировые лидеры делают все, чтобы остаться у власти»

Александр Тихонов: «Пенсионный возраст в России нельзя поднимать . Мужчины и до 60 лет не доживают»

Карпин об уходе из «Динамо»: «Жизнь показала, что нужно выбирать – совмещение несет риски для семьи, с которой я почти не вижусь . Невозможно переоценить роль сборной в нынешних условиях»