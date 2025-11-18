  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин ушел из футбольного «Динамо», Кудашов – из хоккейного, Германия и Нидерланды на ЧМ-2026, «Барса» сыграет на «Камп Ноу» впервые за 2,5 года, «ПСЖ» требует 440 млн евро от Мбаппе и другие новости
23

Карпин ушел из футбольного «Динамо», Кудашов – из хоккейного, Германия и Нидерланды на ЧМ-2026, «Барса» сыграет на «Камп Ноу» впервые за 2,5 года, «ПСЖ» требует 440 млн евро от Мбаппе и другие новости

1. Валерий Карпин объявил об уходе из «Динамо». Тренер заявил, что намерен сосредоточиться на работе со сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба стал Ролан Гусев. Пишут, что клуб может возглавить Сергей Игнашевич или Нури Шахин.

2. В отборе ЧМ-2026 Германия разнесла Словакию (6:0) и напрямую вышла на турнир. Нидерланды разгромили Литву и также отобрались на мировое первенство.

3. Хоккейное «Динамо» сообщило о расторжении контракта с Алексеем Кудашовым – команда идет 5-й на Западе. Вячеслав Козлов назначен исполняющим обязанности главного тренера.

А Бенуа Гру покинул пост главного тренера «Трактора».

4. В Фонбет КХЛ «Локомотив» обыграл «Салават», «Сибирь» проиграла «Шанхаю», «Сочи» уступил «Барысу».

5. Дмитрий Воробьев интересен «Зениту» и ЦСКА. Отступные форварда «Локомотива» – 13 млн евро, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

6. «Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес» (2:1) в матче чемпионата НХЛ, Александр Овечкин забил 903-й гол в лиге. Результаты игрового дня – здесь.

7. «Барселона» проведет на «Камп Ноу» матч с «Атлетиком» – первый за 2,5 года. Разрешенная вместимость – 45 401 зритель.

8. «Майами» обыграл «Нью-Йорк» (115:113) в матче чемпионата НБА. Результаты игрового дня – здесь.

9. «ПСЖ» требует 440 млн евро от Килиана Мбаппе в рамках судебного разбирательства, а французский форвард, в свою очередь, претендует на 253 млн.

10. На Кубке мира по шахматам 17 ноября стартовали матчи 1/4 финала. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл первую партию с американцем Сэмом Шенклендом вничью.

11. Александр Усик освободил пояс WBO. Он больше не абсолютный чемпион мира.

12. За игрой Сперцяна и Тикнизяна в матче с Португалией следили скауты «Бенфики», «Порту» и «Спортинга». 

11. Дмитрий Рябыкин уволен из «Локомотива» – он помогал в штабе Хартли. Тренер сказал: «Причины не объяснили. Я отвечал за большинство – это что-то новое для меня».

12. Тренер Нигерии Шелль объяснил колдовством поражение от ДР Конго по пенальти и невыход на ЧМ-2026.

Цитаты дня.

Холанд после 4:1 с Италией: «Манчини начал трогать меня за задницу при 1:1. Я разозлился и забил два гола. Спасибо ему за мотивацию!»

«Тянуть Петю никто не просил и не просит. И жалеть его никогда не жалели». Тренер Гуменника ответила на критику судейства на Гран-при России в Москве

Маттеус о Марадоне: «Лучший футболист поколения – после меня, конечно. Мы были как Месси и Роналду – соперничество делает их большими игроками. Диего сделал меня сильнее, и наоборот»

Александр Мостовой: «Талалаев по клубам бегал, а сейчас его в «Спартак» каждый второй готов взять – это же глупость. Пятое место «Балтики» – это разве титул?»

Пеп Гвардиола: «Мир бросил Палестину, все мы позволили истреблять целый народ. Мировые лидеры делают все, чтобы остаться у власти»

Александр Тихонов: «Пенсионный возраст в России нельзя поднимать. Мужчины и до 60 лет не доживают»

Карпин об уходе из «Динамо»: «Жизнь показала, что нужно выбирать – совмещение несет риски для семьи, с которой я почти не вижусь. Невозможно переоценить роль сборной в нынешних условиях»

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?22456 голосов
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Бубнов возглавил бы «Динамо»: «У меня бы Царь, Шалимов и Кобелев были. Гусева с Паршивлюком не было бы – не тот уровень. За год мы игрочков подкупим, из академии возьмем, выстроим игру»
13 минут назад
Хакими признан футболистом года в Африке. Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко обошел Салаха и Осимхена
24 минуты назад
Собрали все 322 клуба из 20 европейских лиг. Сколько сможете назвать?
31 минуту назадТесты и игры
Черданцев о «Динамо»: «Личка был в одном очке от чемпионства – уволим и возьмем другого, кто сделает лучше. Хорошо, но кого вы берете? Какие аргументы перевесили в пользу Карпина?»
39 минут назад
Директор «Филадельфии» Таннер якобы говорил, что «женщинам не место в мужском футболе», чернокожих называл «недолюдьми», неподобающе трогал коллегу. МЛС возобновила расследование
46 минут назад
Защитник «Зенита» Вега интересен «Ривер Плейт» (Legalbet)
47 минут назад
Адейеми ведет переговоры с «МЮ» и «Интером». Вингер решил уйти из «Боруссии»
56 минут назад
Тренер «Нарта» – фанатам «Севастополя» перед игрой с их конкурентами: «Вы нас критикуете, а лучше рот закрыть. Если мы вдруг захотим в отпуск пораньше, вам не видать 1-го места»
сегодня, 19:26Видео
Федор Смолов: «Крикнул судье: «#### ты свистишь там, клоун». Желтую не дали. Миранчук через 15 минут кричит: «###, реф, ты чего?» – а ему: «Да #### ты свой рот открыл, на!»
сегодня, 18:52
Бубнов о уровне сборной России: «Нас Украина порвет в Москве. И нас порвет Грузия с Кварацхелией. С такой игрой и нулевым тренером мы не попали бы на ЧМ-2026»
сегодня, 18:30
Ко всем новостям
Последние новости
Мбаппе полетел в Дубай, а не в Мадрид, покинув сборную Франции. Форвард «Реала», которому диагностировали воспаление голеностопа, был там несколько дней и посетил падел-клуб
8 минут назад
Ловчев о Карпине: «Средний тренер. Бело-голубые провалились, уволить надо было раньше. В «Динамо», «Спартаке» должны быть выдающиеся специалисты, их задача – чемпионство»
28 минут назад
Сака согласовал новый контракт с «Арсеналом» до 2030 года. Соглашение подпишут после продления Салиба (Фабрис Хокинс)
сегодня, 19:21
Мариано об Эндрике: «Если он уйдет и будет игроком старта, это лучшее, что может с ним случиться. Он сможет доказать свою ценность и вернуться в «Реал»
сегодня, 19:09
Антони о голе в стиле Месси: «Лионель – пример для подражания для меня, я всегда восхищался его игрой. Его история невероятна, его уважают все»
сегодня, 18:59
В «Кристал Пэлас» считают, что только «Ливерпуль» может попытаться купить Гехи в январе. «Бавария», «Реал» и «Барса» предпочитают бесплатный трансфер летом (Sky Sports)
сегодня, 18:55
«Динамо» должен возглавить тренер, готовый сделать их чемпионом. Иностранный или российский – нет большой разницы, все заждались трофея». Точилин о тренере для бело-голубых
сегодня, 18:43
Защитник «Эльче» Чуст: «Мы способны обыграть «Реал», команда уверена в себе. Добьемся хорошего результата, если будем играть в свой футбол и получать удовольствие»
сегодня, 18:35
Артета о Гвардиоле: «Он был моим героем как игрок. Работа с ним – одно из лучших решений. Моя должность в «Арсенале» – его огромная заслуга»
сегодня, 18:24
Сенников о Баринове: «Либо «Локомотив» предлагает очень хороший контракт, либо его надо продавать зимой. Но если еще и Батракова потеряют, бороться за чемпионство нереально»
сегодня, 17:55