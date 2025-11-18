Николай Писарев: «Видел, что Карпину не хватало времени и на работу в сборной. Наверное, он понял, что не может дать «Динамо» того, что хотел бы. Верное решение»

Николай Писарев: Карпин принял верное решение.

Тренер сборной России Николай Писарев оценил решение Валерия Карпина тренировать только национальную команду и оставить пост тренера «Динамо».

– Работа в «Динамо» мешала Карпину в сборной?

– В сборной в меньшей степени. Клубу – да. Надо понимать, какой клуб. Составляющее успеха в клубе три: руководство, игроки и тренер.

Наверное, Валерий Георгиевич понял в этой истории, что он не может дать «Динамо» того, что хотел бы. Дальше уже был вопрос, насколько ему комфортно в этой истории совмещать.

Карпин приезжал в сборную, и я видел, что ему не хватало времени и на работу в сборной.

Я думаю, что он принял верное решение. Все от этого только выиграют: и «Динамо», и сборная, и он, – сказал Николай Писарев.