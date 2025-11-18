Сергей Кирьяков: «Я за то, чтобы клубы РПЛ приглашали к себе российских тренеров. Не понимаю, чем они хуже иностранных специалистов»

Сергей Кирьяков: я за российских тренеров в клубах РПЛ.

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков

«Я за то, чтобы наши клубы приглашали к себе российских тренеров. Не понимаю, чем они хуже иностранных специалистов.

В текущей ситуации, когда есть возможность дать поработать своим специалистам, эту возможность надо использовать», – сказал Сергей Кирьяков.