«Реал» не выкупит Винисиуса Тобиаса у «Шахтера» за 10 млн евро. Защитник возвращается в украинский клуб

Винисиус Тобиас покидает «Реал».

Защитник был арендован у « » дважды подряд и провел в мадридском клубе два сезона. По сведениям Marca, у испанцев была опция выкупа 20-летнего игрока за 10 млн евро, однако еще в марте было решено ее не активировать.

Сегодня футболист объявил об уходе из « », поблагодарив за возможность «носить эту футболку».

За основную команду мадридцев он провел один матч – против «Арандины» в Кубке Испании 6 января 2024 года. В составе « » у него 61 игра и 14 результативных передач.

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