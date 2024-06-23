«Реал» не выкупит Винисиуса Тобиаса у «Шахтера» за 10 млн евро. Защитник возвращается в украинский клуб
Винисиус Тобиас покидает «Реал».
Защитник был арендован у «Шахтера» дважды подряд и провел в мадридском клубе два сезона. По сведениям Marca, у испанцев была опция выкупа 20-летнего игрока за 10 млн евро, однако еще в марте было решено ее не активировать.
Сегодня футболист объявил об уходе из «Реала», поблагодарив за возможность «носить эту футболку».
За основную команду мадридцев он провел один матч – против «Арандины» в Кубке Испании 6 января 2024 года. В составе «Кастильи» у него 61 игра и 14 результативных передач.
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