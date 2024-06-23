«Реал» не выкупит Винисиуса Тобиаса у «Шахтера» за 10 млн евро. Защитник возвращается в украинский клуб

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер Реал Мадрид Ла Лига трансферы Реал Мадрид Кастилья Винисиус Тобиас Футбол

Винисиус Тобиас покидает «Реал».

Защитник был арендован у «Шахтера» дважды подряд и провел в мадридском клубе два сезона. По сведениям Marca, у испанцев была опция выкупа 20-летнего игрока за 10 млн евро, однако еще в марте было решено ее не активировать.

Сегодня футболист объявил об уходе из «Реала», поблагодарив за возможность «носить эту футболку».

За основную команду мадридцев он провел один матч – против «Арандины» в Кубке Испании 6 января 2024 года. В составе «Кастильи» у него 61 игра и 14 результативных передач.

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46 комментариев
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Ответ shurepa17@gmail.com
Два Винисиуса в Реале - это перебор
Два Винисиуса в команде -- это Винисиус в квадрате, а самый известный квадрат, как известно, черный.
Вы расист?
+116
-4
+112
Многие изначально сильно напряглись ))
+85
-2
+83
Два Винисиуса в Реале - это перебор
+69
-1
+68
Ответ shurepa17@gmail.com
Комментарий скрыт
А сарказм -- не ваш
+21
-2
+19
Название-инфаркт
+20
-4
+16
Кто обосрался?
+9
0
+9
Ну и заголовок 🤦‍♂️😂
+8
0
+8
Спортс еще могёт!
+8
0
+8
Заголовок бомба
+7
0
+7
Пуш заставил напрячься 😃
+6
0
+6
Админ сммщик
+5
0
+5
Посмотрели на мудрика, и решили что спорт вне политики)
+4
0
+4
Ответ 21Savage
Многие изначально сильно напряглись ))
Это точно
+3
0
+3
Ответ Ллб
Два Винисиуса в команде -- это Винисиус в квадрате, а самый известный квадрат, как известно, черный. Вы расист?
Неплохо)
+4
-1
+3
спортс, зачем так пугать фанов мадрида
+3
0
+3
Гениальный пуш 😀
+5
-3
+2
Кликбейт)
+2
0
+2
Сначала офигел. Потом вчитался и вообще не понял о ком речь и что он в Реале делал, ещё и 10 лямов каких-то.
+1
0
+1
Ответ Ashan Sorokin
Ну в целом как тебе ? шахту усилит ?или спихивать его в Бразилию ?
Шахту усилит, в шахте работать некому: мужики гибнут под Часов Яром и Волчанском, либо скачут на немецких стадио.... Однозначно оставлять!)))))))
+3
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Один Реал слишком мал для двух Винисиусов)))
+1
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🤣
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😂
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Я в экстазе от заголовка
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0
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напугал
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Я испугался
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+1
аж поперхнулся сперва
+1
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Ответ Ashan Sorokin
Ну в целом как тебе ? шахту усилит ?или спихивать его в Бразилию ?
Чтобы сказать однозначно, нужно смотреть матчи Шахтера, поэтому ничего сказать не могу, сможет или нет. Но в целом, если он пройдет полноценную предсезонку и не будет отбывать номер, то вполне, подачи и техника у него отличная.
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По мимо Винисиуса из "Реала" и Винисиуса из "Шахтера" , В Галатасарае тоже есть Винисиус. Бразильский треугольник 🇧🇷😂😂😂
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Спортс, предупреждать надо )))
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Ответ corazon blanco
Он весьма неплох, но очень уж не стабилен, даже место в старте Кастильи терял, правда потом возвращал, но тем не менее. Ожидал от него большего, поэтому такой новости даже не удивлен.
Ну в целом как тебе ? шахту усилит ?или спихивать его в Бразилию ?
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