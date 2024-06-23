«Хаас» и «Уралкалий» заявили о победе в суде друг над другом. Экс-команда Мазепина разорвала контракт с российским спонсором в 2022-м

Теги Формула-1 Дмитрий Мазепин Хаас Никита Мазепин деньги Авто

«Хаас» отрицает сообщения «Уралкалия» о компенсации.

Американская команда «Формулы-1» «Хаас», за которую выступал Никита Мазепин, разорвала контракт с пилотом и «Уралкалием» – компанией его отца Дмитрия Мазепина – перед стартом сезона-2022. «Уралкалий» являлся титульным спонсором «Хааса».

В четверг российский производитель удобрений сообщил, что суд «установил факт нарушений договора со стороны команды и присудил «Уралкалию» компенсацию». Также утверждалось, что «Хаасу» отказали во всех выдвинутых встречных требованиях.

Сегодня, 23 июня, «Хаас» заявил о собственной победе в суде.

«Арбитражная коллегия постановила, что, в свете всех фактов, касающихся отношений сторон, в том числе ассоциации «Уралкалия» с Россией, от «Хааса» «нельзя было ожидать продолжения спонсорского соглашения в данных условиях», – говорится в сообщении команды.

Кроме того, суд посчитал, что у «Хааса» было «справедливое основание» для разрыва спонсорского контракта.

Согласно сообщению «Хааса», договор признали утратившим силу в момент разрыва. Команде разрешили оставить часть спонсорских денег, относящихся к периоду до расторжения, и вернуть остаток «Уралкалию». Исходя из пресс-релиза команды, она не должна выплатить российской фирме какую-либо компенсацию.

«Уралкалий» выиграл в суде против «Хааса» – команду обязали выплатить компенсацию

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11 комментариев
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А по итогу с Эвертона очки вновь снимут, что уж мелочиться) Если уж на таком уровне до абсурда доходит, то на спортсе тем более одобрят)
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Ответ DonaldBrashear 2.0
ахахаха, вот так да, кто-то врет получается, посмотрим, чья пропаганда окажется ложью, а кто говорит правду. Ставлю на Уралкалий.
вы сначала объясните свою ставку. уралкалий врет или говорит правду?
+10
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+10
ахахаха, вот так да, кто-то врет получается, посмотрим, чья пропаганда окажется ложью, а кто говорит правду. Ставлю на Уралкалий.
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-5
+8
Классика. 2 юриста - 3 мнения
+9
-1
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на самом деле реальное решение в документах, но их не опубликуют, особенно, оригиналы...
а так, Уралкалий заявил, что ему должны вернуть часть денег, что хаас сразу не сделал, вот и компенсация...
а хаас считает, что нет компенсации, т. к. не будет платить за разрыв контракта и за 2х годичной использование чужих денег...
вопрос в том, что хаас обязан вернуть деньги и вот как он собирается это сделать... ведь если не вернет в определенные сроки, вот тогда может попасть на большую компенсацию...
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Ну в целом логичное итоговое решение. Уралкалий получит не все 13 млн, что заплатил, а ту часть, в зависимости от того, сколько времени оставалось до конца, пока Хаас не разорвал контракт. И больше никто никому дополнительных компенсаций не должен.
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Фактически: Хаас вернет все спонсорские деньги, так как сезон не начался. Встречный иск Хааса на 8 млн в топку.
Дополнительного штрафа для Хааса не будет.
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