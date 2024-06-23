«Хаас» и «Уралкалий» заявили о победе в суде друг над другом. Экс-команда Мазепина разорвала контракт с российским спонсором в 2022-м
«Хаас» отрицает сообщения «Уралкалия» о компенсации.
Американская команда «Формулы-1» «Хаас», за которую выступал Никита Мазепин, разорвала контракт с пилотом и «Уралкалием» – компанией его отца Дмитрия Мазепина – перед стартом сезона-2022. «Уралкалий» являлся титульным спонсором «Хааса».
В четверг российский производитель удобрений сообщил, что суд «установил факт нарушений договора со стороны команды и присудил «Уралкалию» компенсацию». Также утверждалось, что «Хаасу» отказали во всех выдвинутых встречных требованиях.
Сегодня, 23 июня, «Хаас» заявил о собственной победе в суде.
«Арбитражная коллегия постановила, что, в свете всех фактов, касающихся отношений сторон, в том числе ассоциации «Уралкалия» с Россией, от «Хааса» «нельзя было ожидать продолжения спонсорского соглашения в данных условиях», – говорится в сообщении команды.
Кроме того, суд посчитал, что у «Хааса» было «справедливое основание» для разрыва спонсорского контракта.
Согласно сообщению «Хааса», договор признали утратившим силу в момент разрыва. Команде разрешили оставить часть спонсорских денег, относящихся к периоду до расторжения, и вернуть остаток «Уралкалию». Исходя из пресс-релиза команды, она не должна выплатить российской фирме какую-либо компенсацию.
«Уралкалий» выиграл в суде против «Хааса» – команду обязали выплатить компенсацию
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а так, Уралкалий заявил, что ему должны вернуть часть денег, что хаас сразу не сделал, вот и компенсация...
а хаас считает, что нет компенсации, т. к. не будет платить за разрыв контракта и за 2х годичной использование чужих денег...
вопрос в том, что хаас обязан вернуть деньги и вот как он собирается это сделать... ведь если не вернет в определенные сроки, вот тогда может попасть на большую компенсацию...
Дополнительного штрафа для Хааса не будет.