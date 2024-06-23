Кейн о том, что Линекер назвал игру Англии «дерьмом»: «Бывшие футболисты тоже несут ответственность. Англия давно ничего не выигрывала, многие экс-игроки были частью этого»
Харри Кейн отреагировал на критику Гари Линекера.
Линекер ранее назвал игру сборной Англии «дерьмом».
«Я бы никогда не хотел проявить неуважение к любому футболисту, особенно тому, который носил футболку [национальной команды] и знает, каково это – играть за сборную Англии.
Может, бывшие игроки или те экс-игроки, которые сейчас работают экспертами, должны понять, что сейчас трудно не слушать [то, что они говорят]. Особенно тяжело непривыкшим и новичкам, впервые попавшим в такую среду.
Лично я чувствую, что на них [бывших игроках и экспертах] лежит ответственность. Да, они должны быть честными и высказывать мнение, но на них также лежит ответственность, поскольку они бывшие игроки сборной Англии.
Суть в том, что мы не выигрывали ничего как нация уже очень-очень много лет. И, знаете, многие из этих бывших игроков тоже были частью этого... Они знают, что выступать на таких крупных турнирах непросто. Тяжело играть за Англию», – сказал форвард.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
/я не болельщик Англии, просто хорошо помню ту команду, и ту игру, которую ставил Эрикссон/
Времен Линекера я не застал, так как смотрю футбол только последние лет 30, но за все это время игра и ожидаемый результат этой сборной едва ли были лучше и выше того, что мы видим на этом чемпионате. А промежуточный результат так вообще куда выше среднего.
Приехали на Евро, отхватили от Франции, разобрались с Хорватией и Швейцарией, а потом словили от Португалии в серии пенальти. А по игре, я напомню, Англия забила на третьей минуте и ничего толком не показывала, пока Поштига их не порешил и не перевёл игу в овертайм. В овертайне забил Кошта и Лэмпард спас только за 5 минут до конца.
На ЧМ 2006 они вообще со всеми мучались, по большому счёту.
В общем критика Англии прямо сейчас- это сизифов труд. Она ничего не поменяет. Сборная будет играть так, как умеет тренировать Саутгейт. За те 7-8 лет, что он возглавляет сборную, мы убедились, по другому он не умеет. Значит критиковать сейчас- это сотрясать воздух, на Саутгейта она не оказывает никакого влияния, в силу его неспособности менять собственный подход и идеи. Да и критиковать надо федерацию Англии, которая после чм-22 продолжила с ним сотрудничество.
Т.е. Линекер, игравший в совсем другие времена, сам был ничем не лучше, сам ничерта не выиграл, но блин, просто не затыкается.
Играли неплохо, результата нет.
Сейчас:
Играют фигово, результата нет.
Отсюда вопрос: Где свернули не туда?)