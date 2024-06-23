Кейн о том, что Линекер назвал игру Англии «дерьмом»: «Бывшие футболисты тоже несут ответственность. Англия давно ничего не выигрывала, многие экс-игроки были частью этого»

Харри Кейн отреагировал на критику Гари Линекера.

Линекер ранее назвал игру сборной Англии «дерьмом».

«Я бы никогда не хотел проявить неуважение к любому футболисту, особенно тому, который носил футболку [национальной команды] и знает, каково это – играть за сборную Англии.

Может, бывшие игроки или те экс-игроки, которые сейчас работают экспертами, должны понять, что сейчас трудно не слушать [то, что они говорят]. Особенно тяжело непривыкшим и новичкам, впервые попавшим в такую среду.

Лично я чувствую, что на них [бывших игроках и экспертах] лежит ответственность. Да, они должны быть честными и высказывать мнение, но на них также лежит ответственность, поскольку они бывшие игроки сборной Англии.

Суть в том, что мы не выигрывали ничего как нация уже очень-очень много лет. И, знаете, многие из этих бывших игроков тоже были частью этого... Они знают, что выступать на таких крупных турнирах непросто. Тяжело играть за Англию», – сказал форвард.

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