Кейн о том, что Линекер назвал игру Англии «дерьмом»: «Бывшие футболисты тоже несут ответственность. Англия давно ничего не выигрывала, многие экс-игроки были частью этого»

Теги Бавария Сборная Англии по футболу Гари Линекер Евро-2024 Харри Кейн брань контент Футбол

Харри Кейн отреагировал на критику Гари Линекера.

Линекер ранее назвал игру сборной Англии «дерьмом».

«Я бы никогда не хотел проявить неуважение к любому футболисту, особенно тому, который носил футболку [национальной команды] и знает, каково это – играть за сборную Англии.

Может, бывшие игроки или те экс-игроки, которые сейчас работают экспертами, должны понять, что сейчас трудно не слушать [то, что они говорят]. Особенно тяжело непривыкшим и новичкам, впервые попавшим в такую среду.

Лично я чувствую, что на них [бывших игроках и экспертах] лежит ответственность. Да, они должны быть честными и высказывать мнение, но на них также лежит ответственность, поскольку они бывшие игроки сборной Англии.

Суть в том, что мы не выигрывали ничего как нация уже очень-очень много лет. И, знаете, многие из этих бывших игроков тоже были частью этого... Они знают, что выступать на таких крупных турнирах непросто. Тяжело играть за Англию», – сказал форвард.

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76 комментариев
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Ответ Alex1104
Игра при них не была таким УГ.
18 лет назад, ЧМ, Англия - Тринидад и Тобаго. Такое же УГ. Но тогда был Вася Уткин и это уг смотреть было значительно веселее
+128
-3
+125
Ответ просто бомбический по сути. Линекер никогда даже близко не был к титулу со сборной. Единственный его полуфинал на мире 90 года, это когда их судья протащил в полуфинал, так как в 1/4 их Камерун просто вертел как винт на африканской длинной пальме ту их сборную. И только за счет двух пенальти и сомнительных решений они проползли в 1/2. Чем на том турнире запомнился Линекер? Ну обгадился прямо на поле, это было так благородно, изыскано.
+128
-11
+117
Ответ Один живой
Ответ просто бомбический по сути. Линекер никогда даже близко не был к титулу со сборной. Единственный его полуфинал на мире 90 года, это когда их судья протащил в полуфинал, так как в 1/4 их Камерун просто вертел как винт на африканской длинной пальме ту их сборную. И только за счет двух пенальти и сомнительных решений они проползли в 1/2. Чем на том турнире запомнился Линекер? Ну обгадился прямо на поле, это было так благородно, изыскано.
На ЧМ-86 Линекер стал лучшим бомбардиром и при этом из того четвертьфинала их выбил судья, «не заметивший» гандболиста Марадону с «рукой Бога». Так что тут вины Линекера не было, что чемпионом на том мексиканском ЧМ внаглую делали латиноамериканскую команду.
+58
-10
+48
Игра при них не была таким УГ.
+65
-17
+48
Тем не менее, игра - дерьмо.
+34
-3
+31
Ответ Андрей Максимкин
18 лет назад, ЧМ, Англия - Тринидад и Тобаго. Такое же УГ. Но тогда был Вася Уткин и это уг смотреть было значительно веселее
Англия тогда хотя бы давила всю игру. Да, не сразу забили, но играли первым номером во всех матчах. С Португалией, как всегда, по пенальти не повезло. Но даже с ними после удаления Руни не играли в автобус.

/я не болельщик Англии, просто хорошо помню ту команду, и ту игру, которую ставил Эрикссон/
+28
-4
+24
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Их Англия дарила эмоции и заставляла переживать.
Англия никогда красиво не играла, не надо рассказывать сказки
+21
-3
+18
В чём-то он прав, раньше Англия тоже не особо блистала. Но эта Англия играла в финале Евро и полуфиналист ЧМ, что предыдущим созывам не грозило.
+16
-1
+15
Ответ в стиле: Сам лузер!
+11
0
+11
Ха-ха.А Гарик то прав.)Все вы, кто мечет какашки в игру англичан сейчас,чего добились вы в бытность игроков сборной?)Я не болею за Англию,но для выводов нужно дождаться конца Евро.В истории полно примеров того как сборные по разному начинали и заканчивали турниры.Италия в 82-м прекрасный пример.)
+12
-2
+10
Ответ Заяцволк
Ааахаха, классика младшей школы )) Тебе по фактам говорят, что игра - дно, а ты в ответ "Да ты сам-то чего добился ?" ) Кейн на Роналду похож оказывается, возраст 30-летнего, а голова 7-летнего
ну он все правильно сказал. Не Линекеру критиковать сборную.
+10
-1
+9
Ответ Recruiter
На ЧМ-86 Линекер стал лучшим бомбардиром и при этом из того четвертьфинала их выбил судья, «не заметивший» гандболиста Марадону с «рукой Бога». Так что тут вины Линекера не было, что чемпионом на том мексиканском ЧМ внаглую делали латиноамериканскую команду.
Как и в 1978 и 2022. У Аргентины нет ни одной честной победы на ЧМ.
+18
-9
+9
Ответ Alex1104
Игра при них не была таким УГ.
Англия всегда ужасно играла, сколько себя помню, а мне 9
+10
-1
+9
Вот интересно, вроде качественные игроки есть в достатке… а играют англичане ни шатко ни валко. И даже те звёзды которые в своих клубах типа звёзды приходят в сборную и становятся унылым 💩
+5
0
+5
Хорошо сказал. Прям в точку.
+4
0
+4
Ответ Андрей Максимкин
18 лет назад, ЧМ, Англия - Тринидад и Тобаго. Такое же УГ. Но тогда был Вася Уткин и это уг смотреть было значительно веселее
В 96 шикарная сборная была.
+3
0
+3
Ответ Roman Araslanov
А смысл в красивой игре если она не приносит трофеев?
а смысл в этом Г Саутгейта если трофеев все так же 0?
+2
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Ответ Денис Оськин
Как и в 1978 и 2022. У Аргентины нет ни одной честной победы на ЧМ.
все шейхи купили)
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Ответ Заяцволк
Почему ? Если игра дно, она независимо от Линекера дно, и не нужно быть кем-то особенным, чтобы об этом говорить ) Ты пришел в ресторан, заказал суп. Тебе принесли суп с протухшим мясом, песка туда насыпали, мухи там плавают и т.п. Ты говоришь "Суп является дном", а тебе в ответ "Не тебе критиковать суп, ты же сам не шеф-повар" - ну бред же ))
Лолище, тут посыл ровно обратный, ты не умеешь в логику? Линекер был раньше шеф-поваром и готовил суп ещё хуже, поэтому не ему критиковать сейчас - в этом посыл Кейна, имеющий под собой основания. Кейн сделал выпад против экс-футболиста, а не против болельщиков.
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То есть Линекер виноват, что у сборной такой тренер, который при таком наборе игроков (которого во времена Линекера не было) не может игру поставить?
+1
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Вообще, не понимаю всех этих страданий по сборной Англии.
Времен Линекера я не застал, так как смотрю футбол только последние лет 30, но за все это время игра и ожидаемый результат этой сборной едва ли были лучше и выше того, что мы видим на этом чемпионате. А промежуточный результат так вообще куда выше среднего.
+3
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+1
Ответ Алексей Александрович
10 игр за месяц. Что вы недоразвитые от них ждете? Что бы они сгорели к середине турнира но красиво?
Максимум 7 официальных встреч и это еще при наилучшем раскладе.
+1
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Англия тогда хотя бы давила всю игру. Да, не сразу забили, но играли первым номером во всех матчах. С Португалией, как всегда, по пенальти не повезло. Но даже с ними после удаления Руни не играли в автобус. /я не болельщик Англии, просто хорошо помню ту команду, и ту игру, которую ставил Эрикссон/
Я тоже помню. И скажу, что вы сильно приукрашиваете. А по делу у Англии было тоже золотое поколение, тоже куча понтов, а результаты хуже чем у Саутгейта. И никакой расчудесной игры или результатов там небыло и счета итоговые были примерно теми же. Помню, как приехали на ЧМ 2002, сначала жевали сопли против Швеции (по сути аналог последней игры против Дании), потом кое-как минимально обыграли наверное худшую Аргентину, до тренерства Марадоны, потом не осилили забить Нигерии. Дальше разгромили Данию, а потом был тот самый матч с Бразилией и гол Роналдиньо.

Приехали на Евро, отхватили от Франции, разобрались с Хорватией и Швейцарией, а потом словили от Португалии в серии пенальти. А по игре, я напомню, Англия забила на третьей минуте и ничего толком не показывала, пока Поштига их не порешил и не перевёл игу в овертайм. В овертайне забил Кошта и Лэмпард спас только за 5 минут до конца.

На ЧМ 2006 они вообще со всеми мучались, по большому счёту.
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10 игр за месяц. Что вы недоразвитые от них ждете? Что бы они сгорели к середине турнира но красиво?
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как раз об этом думал кейн 👍
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Кажется Кейн путает понятия результат и игра. Насколько я понимаю, сборной Саутгейта в первую очередь в вину ставят именно игру, которую он прививает сборной. Результат, как дополнение к игре. И в этом контексте я так же не понимаю причем здесь футболисты. Это уже вопрос к критикующим. Футболисты выполняют установку, они не самостоятельные единицы, а команда под управлением тренера. Виноват тренер и в случае Англии- эта фраза отображает действительность в полной мере. Винить футболистов- значит призывать их к саботажу тренера и его установок. Возможно такое? Возможно, но тут поднимается другой вопрос, а зачем ехать в команду тренера, чьи идеи тебе не нравятся и не импонируют?
В общем критика Англии прямо сейчас- это сизифов труд. Она ничего не поменяет. Сборная будет играть так, как умеет тренировать Саутгейт. За те 7-8 лет, что он возглавляет сборную, мы убедились, по другому он не умеет. Значит критиковать сейчас- это сотрясать воздух, на Саутгейта она не оказывает никакого влияния, в силу его неспособности менять собственный подход и идеи. Да и критиковать надо федерацию Англии, которая после чм-22 продолжила с ним сотрудничество.
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Ответ Pixel 8
На мой взгляд (футбол смотрю с 2000 года) лишь в 2004 году сборная Англии и игру показывала зрелищную, и реально претендовала на титул. В 21 году была сильная команда демонстрировала качественную, но сухую игру, а теперь нет ни зрелищности, ни качества.
как по мне в 2002 Англия была поинтереснее версии 2004-ого
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Тяжело смотреть как наши играют)
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Ответ Recruiter
На ЧМ-86 Линекер стал лучшим бомбардиром и при этом из того четвертьфинала их выбил судья, «не заметивший» гандболиста Марадону с «рукой Бога». Так что тут вины Линекера не было, что чемпионом на том мексиканском ЧМ внаглую делали латиноамериканскую команду.
Это очень круто, но Линекер играл на своих турнирах не лучше Кейна, забивал не больше Кейна - на двух Евро у Линекера за 6 игр 0 голов, за 12 игр ЧМ на двух турнирах 10 голов. У Кейна на трёх Евро за 12 игр 5 голов, на двух ЧМ за 11 игр 8 голов. У него в целом соотношение голов к матчам хуже, чем у Кейна. При этом по достижениям у обоих есть по полуфиналу ЧМ, но Кейн был в финале Евро. И да, Линекер забивал в полуфинале ЧМ, чего не делал Кейн, зато Кейн забивал в полуфинале Евро, выводя команду в финал, чего не делал Линекер.

Т.е. Линекер, игравший в совсем другие времена, сам был ничем не лучше, сам ничерта не выиграл, но блин, просто не затыкается.
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Раньше:
Играли неплохо, результата нет.
Сейчас:
Играют фигово, результата нет.

Отсюда вопрос: Где свернули не туда?)
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