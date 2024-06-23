Хэмилтон завоевал 198-й подиум в «Ф-1» и первый в сезоне

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Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон финишировал третьим на Гран-при Испании и впервые в 2024 году поднялся на подиум в основных гонках.

Ранее на счету семикратного чемпиона мира было второе место в спринте в Китае.

Для «Мерседеса» подиум стал вторым в сезоне и вторым подряд – на прошлом этапе в Канаде Джордж Расселл также завершил гонку третьим.

Подиум стал для Хэмилтона 198-м в карьере, британец является рекордсменом «Формулы-1» по данному показателю. На счету Михаэля Шумахера 155 призовых мест, Себастьяна Феттеля – 122. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, выигравший гонку в Барселоне, делит четвертую строчку с Аленом Простом и коллегой из «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (106).

Гран-при Испании-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Льюис Хэмилтон о подиуме: «Спасибо «Мерседесу» за идеальные стратегию и пит-стопы»

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7 комментариев
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молодец!!
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Последние годы Льюис начинает раскатываться примерно с европейских этапов. Надеюсь подиум не единичный случай в этом сезоне.
+4
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Ответ Bzz Pvz
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Так смеются, что даже Макс его поставил в свой топ 5 пилотов за всё время.
+3
-1
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