Хэмилтон завоевал 198-й подиум в «Ф-1» и первый в сезоне

Гонщик « » Льюис Хэмилтон финишировал третьим на Гран-при Испании и впервые в 2024 году поднялся на подиум в основных гонках.

Ранее на счету семикратного чемпиона мира было второе место в спринте в .

Для «Мерседеса» подиум стал вторым в сезоне и вторым подряд – на прошлом этапе в Канаде Джордж Расселл также завершил гонку третьим.

Подиум стал для Хэмилтона 198-м в карьере, британец является рекордсменом «Формулы-1» по данному показателю. На счету 155 призовых мест, – 122. Пилот « » Макс Ферстаппен, выигравший гонку в Барселоне, делит четвертую строчку с Аленом Простом и коллегой из «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (106).

Гран-при Испании-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Льюис Хэмилтон о подиуме: «Спасибо «Мерседесу» за идеальные стратегию и пит-стопы»

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