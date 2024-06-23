«Краснодар» обсуждает с «Истанбулом» трансфер экс-защитника «Милана» Дуарте («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Истанбул Краснодар Леонардо Дуарте Футбол

«Краснодар» интересуется защитником «Истанбула» Леонардо Дуарте.

По информации «Спорт-Экспресса», «быки» ведут переговоры с турецким клубом о трансфере 27-летнего игрока.

Контракт бразильца с «Истанбулом» рассчитан до лета 2026 года. Ранее центральный защитник выступал за «Милан» и «Фламенго».

В прошедшем сезоне чемпионата Турции Дуарте провел 30 матчей. Его статистику можно изучить здесь.

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18 комментариев
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Где то я уже слышал эту фамилию)))))
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Ответ фанат спартака с 1967
Очередной воспитанник Краснодара возвращает ся домой
Ну Краснодару в этом плане до Зенита еще расти и расти. Сколько воспитанников питерского футбола вернулось из Бразилии
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Целых 7 матчей в Милане за два сезона )
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Известная фамилия нам подойдет думаю👍
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Хороший защитник для РПЛ и стоит недорого.
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Внимание вопрос. Назовите хотя бы одного российского центрального защитника, с которым не стыдно было бы ехать хотя бы на отбор к чемпионату Европы, про мир уж молчу... Даже у Краснодара вышло вырастить лишь одного такого и то он в 19 лет стал основным игроком сборной Армении (я про Арутюняна).
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520 минут (5.7 матча) он сыграл за Милан, ещё 130 игр в Бразилии и три сезона в Турции, но в заголовке рекламная акция о его итальянском прошлом...
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С Кайо контракт не продлили, легенда видимо уходит, сколькож он нервов сжёг своей игрой, и вот на замену новый бразилец... Алонсо тоже уходит, но на лавке есть Арутюнян. Так что Тормена-Дуарте как основа а Арутюнян в конкуренции, пойдёт. Жаль что не растут новые Игнашевичи в РПЛ, совсем тяжко с этой позицией в сборной.
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Ответ Do Cent
Где то я уже слышал эту фамилию)))))
Брат близнец нашелся
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Ответ Ahtarisiti
Известная фамилия нам подойдет думаю👍
Для упоминания в заявке Геничем только
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Ответ IlyaGrain
Целых 7 матчей в Милане за два сезона )
5.7 в чемпионате, ещё один в Кубке и пара выходов на замену в еврокубках
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Ответ Максим Прокофьев
Внимание вопрос. Назовите хотя бы одного российского центрального защитника, с которым не стыдно было бы ехать хотя бы на отбор к чемпионату Европы, про мир уж молчу... Даже у Краснодара вышло вырастить лишь одного такого и то он в 19 лет стал основным игроком сборной Армении (я про Арутюняна).
Из текущих с натяжкой только Максим Осипенко.
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