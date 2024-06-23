«Краснодар» обсуждает с «Истанбулом» трансфер экс-защитника «Милана» Дуарте («СЭ»)

«Краснодар» интересуется защитником «Истанбула» Леонардо Дуарте.

По информации «Спорт-Экспресса», «быки» ведут переговоры с турецким клубом о трансфере 27-летнего игрока.

Контракт бразильца с « » рассчитан до лета 2026 года. Ранее центральный защитник выступал за «Милан» и «Фламенго».

В прошедшем сезоне чемпионата Турции Дуарте провел 30 матчей. Его статистику можно изучить здесь.

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