«Краснодар» обсуждает с «Истанбулом» трансфер экс-защитника «Милана» Дуарте («СЭ»)
«Краснодар» интересуется защитником «Истанбула» Леонардо Дуарте.
По информации «Спорт-Экспресса», «быки» ведут переговоры с турецким клубом о трансфере 27-летнего игрока.
Контракт бразильца с «Истанбулом» рассчитан до лета 2026 года. Ранее центральный защитник выступал за «Милан» и «Фламенго».
В прошедшем сезоне чемпионата Турции Дуарте провел 30 матчей. Его статистику можно изучить здесь.
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