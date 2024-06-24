Мичков и СКА расторгнут контракт 24 июня. Форвард присоединится к «Филадельфии» через 1-2 недели

Матвей Мичков близок к переходу в НХЛ.

По информации журналиста Пьера ЛеБрюна, сегодня, 24 июня, СКА расторгнет контракт с 19-летним нападающим. Мичков прибудет в «Филадельфию» через 1-2 недели после расторжения, в зависимости от процесса получения иммиграционной визы.

Джэй Пи Бэрри и Пэт Бриссон из CAA Hockey несколько недель назад получили права на представление интересов Мичкова и работают над переходом в сотрудничестве с агентом Полом Теофаносом.