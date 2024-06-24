Мичков и СКА расторгнут контракт 24 июня. Форвард присоединится к «Филадельфии» через 1-2 недели

Теги СКА возможные переходы Филадельфия НХЛ Пэт Бриссон КХЛ Джей Пи Бэрри Пьер ЛеБрюн Пол Теофанос Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков близок к переходу в НХЛ.

По информации журналиста Пьера ЛеБрюна, сегодня, 24 июня, СКА расторгнет контракт с 19-летним нападающим. Мичков прибудет в «Филадельфию» через 1-2 недели после расторжения, в зависимости от процесса получения иммиграционной визы.

Джэй Пи Бэрри и Пэт Бриссон из CAA Hockey несколько недель назад получили права на представление интересов Мичкова и работают над переходом в сотрудничестве с агентом Полом Теофаносом.

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9 комментариев
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Матвею успехов в НХЛ!
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Джанго свободен))
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Ну и отлично! Матвею удачи и успехов в лучшей лиге мира и далеко зайти!
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Хорошие новости!
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Прекрасная новость! Теперь столичный дивизион еще сильнее
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Молодец!
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Рад за Матвея, желаю удачи в НХЛ, пусть все сложится!
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