Форвард Венгрии Варга в сознании после столкновения с вратарем Шотландии. Его увезли в больницу

Барнабаш Варга находится в сознании.

Нападающий сборной Венгрии получил повреждение в результате столкновения с вратарем сборной Шотландии Ангусом Ганном во втором тайме матча Евро-2024.

M4 Sport сообщает, что футболиста « » увезли в больницу. Он был в сознании и мог поддерживать разговор.

После игры хавбек сказал, что в команде знают, что уже лучше, но продолжают молиться за него.

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