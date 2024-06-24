Форвард Венгрии Варга в сознании после столкновения с вратарем Шотландии. Его увезли в больницу
Барнабаш Варга находится в сознании.
Нападающий сборной Венгрии получил повреждение в результате столкновения с вратарем сборной Шотландии Ангусом Ганном во втором тайме матча Евро-2024.
M4 Sport сообщает, что футболиста «Ференцвароша» увезли в больницу. Он был в сознании и мог поддерживать разговор.
После игры хавбек Роланд Шаллаи сказал, что в команде знают, что Варге уже лучше, но продолжают молиться за него.
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