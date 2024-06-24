Форвард Венгрии Варга в сознании после столкновения с вратарем Шотландии. Его увезли в больницу

Теги высшая лига Венгрия Сборная Венгрии по футболу травмы Сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Ференцварош Роланд Шаллаи Барнабаш Варга Здоровье Футбол

Барнабаш Варга находится в сознании.

Нападающий сборной Венгрии получил повреждение в результате столкновения с вратарем сборной Шотландии Ангусом Ганном во втором тайме матча Евро-2024.

M4 Sport сообщает, что футболиста «Ференцвароша» увезли в больницу. Он был в сознании и мог поддерживать разговор.

После игры хавбек Роланд Шаллаи сказал, что в команде знают, что Варге уже лучше, но продолжают молиться за него.

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15 комментариев
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Хорошо, что все обошлось
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+27
Ответ bevooch
Врачи конечно сильно оперативнее отработали чем три года назад с Эриксеном. Настоящие герои!
Ты смеешься? Ты смотрел трансляцию? Развалочным шагом шли, браво игрокам Венгрии
+19
-2
+17
Хорошо, что он пришëл в сознание
+8
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И это хорошо
+6
0
+6
Здоровья
+4
0
+4
Хорошо, что в сознании. Здоровья ему!
+3
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+3
Ответ Виталина Максимова
Ты смеешься? Ты смотрел трансляцию? Развалочным шагом шли, браво игрокам Венгрии
Согласен. В определённый момент Собослаи чуть не вырвал носилки из рук медиков.
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Ни на одном повторе не понял кто его вырубил. Или Ганн на выходе левой влетел или защитник. Но удар сильный был жесткий нокаут.
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По движениям рук было похоже на нокаут. В юфс часто вижу такие нокауты. Когда руки скручивает от удара.
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Ответ Виталина Максимова
Ты смеешься? Ты смотрел трансляцию? Развалочным шагом шли, браво игрокам Венгрии
Врачи там были с первых секунд. Люди с занавеской и носилками это не врачи
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Ответ Дороф
Согласен. В определённый момент Собослаи чуть не вырвал носилки из рук медиков.
Ты точно уверен что врачи - это люди с носилками?
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