«Спартак» хочет подписать форварда «Фейеноорда» и сборной Мексики Хименеса (TV Azteca)
«Спартак» хочет подписать форварда сборной Мексики Сантьяго Хименеса.
Московский клуб уже сделал соответствующее предложение 23-летнему игроку «Фейеноорда», сообщает журналист TV Azteca Давид Медрано.
По его сведениям, отец игрока и его ближайшее окружение изучат данный вариант и дадут ответ в течение двух недель.
Контракт Хименеса с «Фейеноордом» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.
В минувшем сезоне он забил 23 мяча в 30 играх в чемпионате Нидерландов и стал третьим в списке бомбардиров.
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