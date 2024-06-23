«Спартак» хочет подписать форварда «Фейеноорда» и сборной Мексики Хименеса (TV Azteca)

Теги Спартак высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Россия возможные трансферы Сборная Мексики по футболу Сантьяго Хименес Футбол

«Спартак» хочет подписать форварда сборной Мексики Сантьяго Хименеса.

Московский клуб уже сделал соответствующее предложение 23-летнему игроку «Фейеноорда», сообщает журналист TV Azteca Давид Медрано.

По его сведениям, отец игрока и его ближайшее окружение изучат данный вариант и дадут ответ в течение двух недель.

Контракт Хименеса с «Фейеноордом» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне он забил 23 мяча в 30 играх в чемпионате Нидерландов и стал третьим в списке бомбардиров. 

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81 комментарий
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Ничего смешнее сегодня в мире слухов не будет
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+83
Ответ Никита Волков
А может сразу Мбаппе? Че мелочится?
Мбаппе выбрал деньги, а не футбол Спартака 😅
+81
-4
+77
А может сразу Мбаппе? Че мелочится?
+66
-5
+61
К нему проявляют интерес топ клубы, ещё зимой много информации было, а тут он в Спартак без еврокубков пойдет
+21
-1
+20
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Газовый перефорс.
+25
-11
+14
Ответ Зелёный гопник
Мбаппе выбрал деньги, а не футбол Спартака 😅
Ну зачем ты так. Его окружение всё взвесит, проанализирует... И Килиан поймёт, что такого вкусного борща как в Тарасовке он нигде не найдёт.
+15
-5
+10
Хименес, которым интересуются топ-клубы, с какого ему переходить в какой-то Спартак?
+9
0
+9
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Как там Зенит из Рио-де-Жанейро?
+18
-10
+8
Ну хоть не по версии Сев-Кав ТВ
+6
-1
+5
ТВ ацтека- норм источник)
+6
-2
+4
Его рассматривают Милан, Арсенал, Ливерпуль, Наполи... Но выберет он, конечно же, Спартак...
+4
0
+4
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Ты серьѣзно, чувак? А это не газовый мешок который год пуляет миллионы, видимо, каждый раз под ЛЧ 🤣🤣😄
+7
-4
+3
Это видимо в пару к другому забивному форварду из Эре Угальде. Ну, ну!
+8
-5
+3
Нюню)
+2
0
+2
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Хороший троллинг Зенита получился)
+11
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+2
Ахахах 40 мультов)))) Ни разу не утка))
+2
0
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"Утка" даже взлететь не успела, ибо нелётная...
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Ответ Log in
А голландцы уже научились себе переводить деньги от российских клубов или у них это в одну сторону не работает только?
Голландцы только со Спартаком имеют дело, единственным клубом, не имеющим прямых связей с органами власти России, что было отмечено при трансфере Угальде ....
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Ответ Вячеслав Припузов
Цена космическая для Спартака, но не для Лукойла, если игрок того реально стоит....
Так и знал, что даже при такой жирнющей утке найдутся сектанты, которые серьёзно будут обсуждать вероятность этого трансфера. Почитайте об этом игроке.
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Ответ Вячеслав Припузов
Голландцы только со Спартаком имеют дело, единственным клубом, не имеющим прямых связей с органами власти России, что было отмечено при трансфере Угальде ....
А с судами у них так же, может и Промеса выдадут по-братски?
Но что любопытнее - Краснодар для них ни-ни, почему?
+2
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+1
Ответ Log in
Цена космическая для половины Ла лиги и сериала, и для почти всей лиги1, а бундесы просто не вложатся, пока не взвесят прирост прибылей возможный, как с Чичарито. Трансфермаркт всё больше редактируют те же люди, которые игрокам шипа выставляют 80+ на старте(потому что любимая команда). Не такой адовый игрок, чтобы 40 стоил
Вы че смеётесь? Это цель топовых клубов, он спокойно за 80 уйдёт, если там отступные конечно не играют
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Тут хорошо подходит пословица про соринку в глазу!
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Утятина. 40 млн на ТМ плюс наша надбавка, это за какие деньжищи его покупать придётся? И как-то мне не верится что это игрок уровня Халка.
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А я хочу 10 миллионов долларов, чьи хотели реалистичней?🤔
+1
0
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Смешно.
+7
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Его рассматривают Милан, Арсенал, Ливерпуль, Наполи... Но выберет он, конечно же, Спартак...
Все хотят играть в Спартаке, именно за борщ знаменитый!
+1
0
+1
Ответ Амневсепофиг
А я не против, только при условии что Зенит в пердиве пропишется
Скорее всего там окажется борщевой середнячок!😸
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Ответ Артем Фенькин
А я хочу 10 миллионов долларов, чьи хотели реалистичней?🤔
Ну конечно же Ваши!
+1
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Хочет и подпишут разные вещи :)
+2
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Ответ Артем Фенькин
А я хочу 10 миллионов долларов, чьи хотели реалистичней?🤔
Это меньше, чем сорок. Поэтому более адекватно😁
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