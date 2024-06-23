«Спартак» хочет подписать форварда «Фейеноорда» и сборной Мексики Хименеса (TV Azteca)

«Спартак» хочет подписать форварда сборной Мексики Сантьяго Хименеса.

Московский клуб уже сделал соответствующее предложение 23-летнему игроку « », сообщает журналист TV Azteca Давид Медрано.

По его сведениям, отец игрока и его ближайшее окружение изучат данный вариант и дадут ответ в течение двух недель.

Контракт Хименеса с «Фейеноордом» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне он забил 23 мяча в 30 играх в чемпионате Нидерландов и стал третьим в списке бомбардиров.

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