У игрока «Тандема» Блатова выявлен ботулизм, он больше недели находится в больнице. В Москве произошла вспышка болезни из-за фасоли

Теги Здоровье Виктор Блатов Роспотребнадзор Winline Медиалига ФК Тандем Медиафутбол

У форварда «Тандема» Виктора Блатова выявлен ботулизм.

«Витя Блатов больше недели находится в больнице. У него диагностирован ботулизм.

Сегодня мы узнали о значительном улучшении состояния Вити. Он чувствует себя гораздо лучше и вышел с нами на связь

Мы рады, что все в этой истории закончилось хорошо. Вите – скорейшего возвращения в стан команды, а вас просим беречь себя!» – сообщили в клубном телеграм-канале «Тандема».

В начале недели в Москве произошла вспышка ботулизма. Позже появилась информация о случаях заражения в других регионах: в Подмосковье, Нижегородской области и Казани.

По последним данным, в больницах находятся более 300 человек. Все пострадавшие употребляли в пищу салат «Лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком». По данным Роспотребнадзора, причиной массового заражения стала фасоль. Следственный комитет возбудил уголовное дело, под домашний арест отправлены три фигуранта, еще один пробудет в СИЗО до 15 августа.

«Тандем» – медифутбольный клуб, выступающий в Winline Медиалиге. Блатов ранее играл за «Амкал», «Родину Медиа» и «БроукБойз».

22 комментария
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Ответ stot
Зачем эта новость на главной ?
Долго ждали, как привязать. Пришлось накормить какого-то медиафутболёра фасолью🤓
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+29
Когда-то для меня стало открытием, что можно насмерть отравиться домашними консервами, закатанными некачественно. Теперь оказалось, что и покупными можно улететь на тот свет.
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Ответ Torkan
У участников медиалиги денег хватает только на консервированную фасоль?)
в составе салатов, гений
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Ответ Melnikov1968
Покупать летом салаты, изготовленные чужими руками это полная дичь.
и причем тут время года если источник отравления консервация?
+7
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Ответ Melnikov1968
Речь об условиях готовки и хранения. Холодильники просто так придумали?
ну так и опять же причем тут время года? холодильник работает одинаково зимой и летом. ладно забей
+5
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Ответ Melnikov1968
Летом вероятность отправлений всегда выше. В условиях низких температур ещё никто не отравился.
1968 год рождения? Вроде кукуха ещё должна соображать.
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+4
Ничего смешного. Тут юморят многие. Это может с каждым случится.
+4
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Ответ Melnikov1968
Летом вероятность отправлений всегда выше. В условиях низких температур ещё никто не отравился.
боже шо ты несешь. готовят в тепле в помещении и зимой и летом. точно также продрищешься с несвежей шавермы в январе. не спасет тебя мороз.
+4
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+3
Ответ AlexZhano__
Когда-то для меня стало открытием, что можно насмерть отравиться домашними консервами, закатанными некачественно. Теперь оказалось, что и покупными можно улететь на тот свет.
Самое удивительное недавнее открытие лично для меня - что словить ботулизм и склеить ласты можно не только от рыбных и мясных консервов, но и от фасоли
+4
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Ответ Железная Леди
300 человек это не шутка.
Удивительно, что по всему миру от ботулизма страдает 1000 человек в год. А тут 300 тошько в России.
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300 человек это не шутка.
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Ответ Ванька-Манька
после таких новостей каждый раз вспоминаю комментарии моих братьев-ванечек тут, на спортсе, верещащих о том, какого высокого качества еда у нас в России и какое полуфабрикатное уг там, в штатах
так ты сам ванечка
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Граждане, готовьте салаты дома; хрен его его знает кто готовит, где готовят, из чего готовят вам с доставкой на дом. Ну ведь это самое простое, салат заварганить дома,... разленился народец.
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Долго ждали, как привязать. Пришлось накормить какого-то медиафутболёра фасолью🤓
А можно всех?
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