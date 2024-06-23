У игрока «Тандема» Блатова выявлен ботулизм, он больше недели находится в больнице. В Москве произошла вспышка болезни из-за фасоли

У форварда «Тандема» Виктора Блатова выявлен ботулизм.

«Витя Блатов больше недели находится в больнице. У него диагностирован ботулизм.

Сегодня мы узнали о значительном улучшении состояния Вити. Он чувствует себя гораздо лучше и вышел с нами на связь

Мы рады, что все в этой истории закончилось хорошо. Вите – скорейшего возвращения в стан команды, а вас просим беречь себя!» – сообщили в клубном телеграм-канале « ».

В начале недели в Москве произошла вспышка ботулизма. Позже появилась информация о случаях заражения в других регионах: в Подмосковье, Нижегородской области и Казани.

По последним данным, в больницах находятся более 300 человек. Все пострадавшие употребляли в пищу салат «Лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком». По данным , причиной массового заражения стала фасоль. Следственный комитет возбудил уголовное дело, под домашний арест отправлены три фигуранта, еще один пробудет в СИЗО до 15 августа.

«Тандем» – медифутбольный клуб, выступающий в . Блатов ранее играл за «Амкал», «Родину Медиа» и «БроукБойз».