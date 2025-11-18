Писарев о Юриче: «Это катастрофа для «Спартака» – был в шоке, что его могут рассматривать. Нужен тип тренера, как Анчелотти, который сможет влюбить в себя игроков»
Николай Писарев: был в шоке, что «Спартак» рассматривает Ивана Юрича.
Тренер сборной России Николай Писарев высказался о том, что «Спартак» рассматривает кандидатуру Ивана Юрича на пост главного тренера.
«Сейчас обсуждается, что Иван Юрич может возглавить «Спартак». Я считаю, это будет катастрофа для «Спартака».
Потому он захочет быстро‑быстро поменять все в головах футболистов. Я был в шоке, когда услышал, что его вообще могут рассматривать.
«Спартаку» не нужен такой тип тренера, как Юрич. Им не нужен тот, кто захочет делать революцию в головах футболистов. Ему просто не дадут такой возможности в «Спартаке».
Нужен такой тип тренера, как Карло Анчелотти. Человек с титулами и регалиями, который сразу сможет влюбить в себя всех футболистов команды», – сказал Николай Писарев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
