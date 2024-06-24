Венгрия забила самый поздний в истории Евро без учета экстра-таймов – Шотландии на 99:32
Венгрия забила самый поздний гол на Евро без учета экстра-таймов.
В матче заключительного тура группового этапа Евро-2024 венгры обыграли Шотландию (1:0) благодаря голу Кевина Чобота на 10-й добавленной ко второму тайму минуте (99:32).
Победный гол Венгрии в сегодняшнем матче стал самым поздним в истории чемпионатов Европы без учета дополнительных таймов.
По итогам группового этапа Венгрия заняла 3-е место в группе А, набрав 3 очка в 3 матчах.
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Уже сейчас оценивают выход Венгрии с вероятностью 71%
В группе B для Венгрии достаточно, чтоб Хорватия не выиграла Италию и чтоб Албания не выиграла Испанию
В группе C для Венгрии достаточно, чтоб Англия выиграла Словению. Матч Дании и Сербии вообще при таком случае не имеет значения.
В группе F для Венгрии достаточно, чтоб Грузия не выиграла Португалию и чтоб матч Турции и Чехии закончился либо не поражением Турции, либо победой Чехии в 3 мяча
и достаточно, чтоб такие результаты были в 2 группах из 3