Венгрия забила самый поздний в истории Евро без учета экстра-таймов – Шотландии на 99:32

Венгрия забила самый поздний гол на Евро без учета экстра-таймов.

В матче заключительного тура группового этапа венгры обыграли Шотландию (1:0) благодаря голу Кевина Чобота на 10-й добавленной ко второму тайму минуте (99:32).

Победный гол в сегодняшнем матче стал самым поздним в истории чемпионатов Европы без учета дополнительных таймов.

По итогам группового этапа Венгрия заняла 3-е место в группе А, набрав 3 очка в 3 матчах.

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