Венгрия забила самый поздний в истории Евро без учета экстра-таймов – Шотландии на 99:32

Теги Сборная Венгрии по футболу Сборная Шотландии по футболу Евро-2024 рекорды Кевин Чобот Футбол

Венгрия забила самый поздний гол на Евро без учета экстра-таймов.

В матче заключительного тура группового этапа Евро-2024 венгры обыграли Шотландию (1:0) благодаря голу Кевина Чобота на 10-й добавленной ко второму тайму минуте (99:32).

Победный гол Венгрии в сегодняшнем матче стал самым поздним в истории чемпионатов Европы без учета дополнительных таймов.

По итогам группового этапа Венгрия заняла 3-е место в группе А, набрав 3 очка в 3 матчах.

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27 комментариев
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Какая же драма! После 90-й минуте обе команды пошли в олл-ин и победили венгры в последней атаке
+25
0
+25
Хороший гуляш должен хорошо настояться!
+17
0
+17
Ответ Harryck
А что там было? Почему столько добавили?
Нападающий венгров Варга получил тяжёлую травму головы.
+12
0
+12
Бились до конца за себя и за того парня.
+9
0
+9
Ответ mihail.gvozdev2020
Удивительно будет, если венгры зайдут дальше с --3.
Легко.
Уже сейчас оценивают выход Венгрии с вероятностью 71%
+7
0
+7
За себя и за Барнабаша бились. Разница мячей плохая только.
+7
0
+7
Пробежался по таблицам групп, из 6ти команд с третьим местом венгры скорее всего будут 5 или 6, там у остальных команд стата получше будет
+6
-2
+4
Венгрия трое суток будет на измене
+3
0
+3
Ответ -= Masteryuga =-
Пробежался по таблицам групп, из 6ти команд с третьим местом венгры скорее всего будут 5 или 6, там у остальных команд стата получше будет
Там в 3 группах потенциально при победах фаворитов меньше 3 очков будет у третьих мест, шансы есть вполне
+3
-1
+2
Браво, Венгрия! Собрали кубик Рубика за 99:32.
+2
0
+2
Ответ Harryck
А что там было? Почему столько добавили?
Варга с вратарём столкнулся.
+2
0
+2
У Венгрии и плохая разница мячей (2:5), и плохие 8 жёлтых карточек. А может быть, что начнут считать и их. Если Украина проиграет Бельгии 0:1, а Румыния обыграет Словакию. То Украина обойдёт Венгрию по фейр-плей. Если только не получит пару удалений в последнем матче
+1
0
+1
самый поздний гвоздь?
+1
0
+1
Шосмогли
+1
0
+1
Не вполне корректно говорить про рекорд, это правило с доп. временем относительно новое. На Евро вроде вообще впервые, его же с ЧМ ввели?
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Вот вам и очередной рекорд. Самый ранний гол уже был, теперь самый поздний (без ДВ)
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Ответ Семён Жуйло
Варга с вратарём столкнулся.
Понял, спасибо отписавшимся
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А что там было? Почему столько добавили?
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Ответ Дороф
Легко. Уже сейчас оценивают выход Венгрии с вероятностью 71%
Люди помнящие Россию на ЧМ-1994. "А что, так можно было?"
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Ответ -= Masteryuga =-
Пробежался по таблицам групп, из 6ти команд с третьим местом венгры скорее всего будут 5 или 6, там у остальных команд стата получше будет
Поглядим, есть вероятность, что у кого-то на третьем месте будет меньше трёх очков
0
0
0
Ответ -= Masteryuga =-
Пробежался по таблицам групп, из 6ти команд с третьим местом венгры скорее всего будут 5 или 6, там у остальных команд стата получше будет
Вообще-то шансы немаленькие.
В группе B для Венгрии достаточно, чтоб Хорватия не выиграла Италию и чтоб Албания не выиграла Испанию
В группе C для Венгрии достаточно, чтоб Англия выиграла Словению. Матч Дании и Сербии вообще при таком случае не имеет значения.
В группе F для Венгрии достаточно, чтоб Грузия не выиграла Португалию и чтоб матч Турции и Чехии закончился либо не поражением Турции, либо победой Чехии в 3 мяча

и достаточно, чтоб такие результаты были в 2 группах из 3
+1
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Ответ Cearvm
Не вполне корректно говорить про рекорд, это правило с доп. временем относительно новое. На Евро вроде вообще впервые, его же с ЧМ ввели?
В этом матче есть объективная причина, почему добавили так много.
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Ответ Cearvm
Не вполне корректно говорить про рекорд, это правило с доп. временем относительно новое. На Евро вроде вообще впервые, его же с ЧМ ввели?
На Евро эта рекомендация не распространяется, тут адекватно добавляют. Просто помощь долго оказывали
0
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Ответ Мухамед Али
У Венгрии и плохая разница мячей (2:5), и плохие 8 жёлтых карточек. А может быть, что начнут считать и их. Если Украина проиграет Бельгии 0:1, а Румыния обыграет Словакию. То Украина обойдёт Венгрию по фейр-плей. Если только не получит пару удалений в последнем матче
Россия хоть и не играет, а любимые возможное расклады все рано никуда не делись :))
0
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Ответ Мухамед Али
У Венгрии и плохая разница мячей (2:5), и плохие 8 жёлтых карточек. А может быть, что начнут считать и их. Если Украина проиграет Бельгии 0:1, а Румыния обыграет Словакию. То Украина обойдёт Венгрию по фейр-плей. Если только не получит пару удалений в последнем матче
Румыны со Словаками 100% катнут ничейку.
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