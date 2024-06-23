Печаль – Калинская упустила 5 матчболов в финале Берлина

Анна Калинская подошла к финалу в Берлине на мощной волне уверенности в себе, с семью победами в семи матчах против соперниц из топ-10. И в решающем матче ее ждала пятая ракетка мира Джессика Пегула , которая сейчас только возвращается после травмы.

Но в результате россиянка потерпела одно из самых драматичных поражений в сезоне – 7:6(0), 4:6, 6:7(3). В решающем сете Анна упустила пять матчболов в двух разных геймах на подаче соперницы.

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Калинская в этом матче играла рывками – иногда многовато ошибалась, но иногда была совершенно неудержима и необыгрываема. Как на тай-брейке первого сета, который она взяла под ноль. До этого еще отыграв подачу на сет за счет невероятно агрессивного и точного тенниса, в котором особенно блистал ее форхенд.

Во втором сете таких фейерверков у нее не было, но она, как казалось, вернула магию в третьем.

Там она вела всю партию. Сначала сделала довольно ранний брейк – причем уступала по ходу гейма 0:30, но потом нашла несколько потрясных резаных форхендов в обороне, которыми как будто выбила Пегулу из ритма.

При счете 4:1 Калинская отдала три гейма подряд и могла поплыть. Но при 4:4 она совершила чудесное спасение – ушла с 0:40 и четырех брейк-пойнтов. Причем все своими усилиями, своими атаками.

А дальше уже Пегула демонстрировала характер. 5:4 в пользу Калинской – американка отыграла четыре матчбола. 6:5 в пользу Калинской – еще один. И самое обидное в этом всем, что у Анны были шансы – да, Пегула включала режим «ни за что не ошибусь», но в паре розыгрышей у Калинской были форхенды, которые она до этого попадала спокойно. А в ключевые моменты они не проходили.

И на тай-брейке Анна уже не справилась с нервами, начала ошибаться чаще, чем попадать, и покрикивать на трибуны. Хотя там она тоже первой сделала мини-брейк – из-за двойной ошибки Пегулы. Но американка отыгралась мощнейшим приемом – и уже не оглядывалась.

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Калинская проводит прорывной сезоне и теперь дебютирует в топ-20. Но с финалами у нее проблема. В этом году в Дубае она впервые вышла в решающий матч уровня WTA – и проиграла его, ведя 5:3 в решающем сете.

А теперь упустила титул с пяти матчболов.

Как бы это все не переросло в психологический барьер.

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Фото: Gettyimages.ru /Inaki Esnaola; Szymon Gorski/Global Look Press