Тчуамени о выборах во Франции: «Ненавижу крайности, я за политику единства. Призываю всех голосовать»

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Евро-2024 Политика Эммануэль Макрон Орельен Тчуамени Марин Ле Пен Футбол

Орельен Тчуамени призвал французов голосовать на выборах.

На выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы. Первый тур выборов пройдет 30 июня, второй – 7 июля.

Сообщалось, что игроки сборной Франции готовят совместный пресс-релиз о политической ситуации в стране.

«В сборной каждый имеет право на мнение. Были сильные заявления Маркуса [Тюрама ] и Килиана [Мбаппе].

Я разделяю их точку зрения. Ненавижу крайности в повседневной жизни, я больше за политику единства. Я призываю всех голосовать», – заявил полузащитник сборной Франции и «Реала».

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89 комментариев
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Ответ Вадим Макаров
О как тожефранцузы запели, сразу про единство вспомнили после того, как пол Парижа превратили в гетто, куда белому опасно для жизни входить💩
Я решительно не понимаю, почему вы так беспокоитесь о гетто в Париже, когда под боком вырастает гетто в Москве, а где-то как в Котельниках оно уже есть...
+149
-40
+109
О как тожефранцузы запели, сразу про единство вспомнили после того, как пол Парижа превратили в гетто, куда белому опасно для жизни входить💩
+132
-31
+101
Ответ Carasa
Согласен с ним. А как можно проголосовать из рф, если не гражданин франции, кто-нибудь в курсе?
Я уже проголосовал за Ле Пен через сервер КейДжиБи по согласованию с Терраном!
+48
-6
+42
Согласен с ним. А как можно проголосовать из рф, если не гражданин франции, кто-нибудь в курсе?
+44
-3
+41
Не гадить на улицах, работать, не грабить и насиловать - крайности. Завозить тысячами рандомных челов без навыков и документов, выкручивать налоги на максимум - единство.
+33
-3
+30
Ответ Carver
Я решительно не понимаю, почему вы так беспокоитесь о гетто в Париже, когда под боком вырастает гетто в Москве, а где-то как в Котельниках оно уже есть...
Странно, что минусуют абсолютную правду. В Москве славянских лиц все меньше..в метро вообще как будто ты в Бишкеке ( при всем уважении)
+35
-11
+24
все черные за макрона. белые за Ла пен. делаем выводы
+25
-6
+19
негры из французской сборной: Призываем всех голосовать.
народ: *голосует за правых*
негры из французской сборной: вы голосуете не правильно!
+19
-2
+17
Ответ Вадим Макаров
О как тожефранцузы запели, сразу про единство вспомнили после того, как пол Парижа превратили в гетто, куда белому опасно для жизни входить💩
Люблю читать рассуждения о Париже от тех, кто никогда дальше своего райцентра не был)
+25
-8
+17
В сборной Франции началась политика, из претендентов на победу вычеркиваем))
+16
0
+16
Ответ Константин Мееров
все черные за макрона. белые за Ла пен. делаем выводы
Макрон - черный!
+14
0
+14
Ответ Carver
Я решительно не понимаю, почему вы так беспокоитесь о гетто в Париже, когда под боком вырастает гетто в Москве, а где-то как в Котельниках оно уже есть...
По первому каналу не показывают про гетто в котельниках,так откуда ему знать то?
+22
-8
+14
За политику единства блэклайвмэттарства?)))
+17
-3
+14
Да, французам нужно голосовать, что бы защитить свою нацию от уничтожения.
+11
0
+11
Ответ Carasa
Согласен с ним. А как можно проголосовать из рф, если не гражданин франции, кто-нибудь в курсе?
зайди на госуслуги, там будут разделы для выборов в США, Франции и Грузии. Выбери нужный.
+10
0
+10
Для меня сборная Франции перестала существовать.
+11
-2
+9
Ответ Константин Мееров
все черные за макрона. белые за Ла пен. делаем выводы
так первые сразу и засуетились как почувствовали что стрелка может уйти в право . Макрон через Мбапэ донес что надо говорить не белым французам сокомандникам по сборной . А тут и случай ещё какой - Евро , к которому приковано огромное внимание , в частности к игрокам , а уж тем более фаворитам на победу , то есть французам . Грамотный ,но подлый полит. ход.
"Путин Тим " по-французски .
+11
-3
+8
Ответ Carver
Я решительно не понимаю, почему вы так беспокоитесь о гетто в Париже, когда под боком вырастает гетто в Москве, а где-то как в Котельниках оно уже есть...
Что мешает беспокоиться о гетто и там и там?
+9
-2
+7
Ответ Carver
Я решительно не понимаю, почему вы так беспокоитесь о гетто в Париже, когда под боком вырастает гетто в Москве, а где-то как в Котельниках оно уже есть...
а что ему писать теперь запрещено об этом ? только и надо что сидеть дома и думать про мигрантов ?
+10
-3
+7
Ответ Opioman
Умерено правая? Гитлер так наверное вообще центристом был?)
Тип Ле Пен правее Гитлера?
Леваки совсем с ума посходили(
+7
0
+7
Ответ Helge
негры из французской сборной: Призываем всех голосовать. народ: *голосует за правых* негры из французской сборной: вы голосуете не правильно!
в этом вся суть левацкой фашистской диктатуры
+10
-4
+6
Ясно, левая повестка – единение
Умеренно правая – крайность
+6
-1
+5
А так вот что такое демократия, когда побеждает не твоя партия, ты ставишь на них клеймо крайне правые и большинству диктуешь как нужно голосовать. Ясно понятно
+5
0
+5
Нужно было меньше демонстрировать свои Халифатские мысли в цивилизованном обществе, тогда глядишь и все хорошо было. А так французам и немцам и еще много кому это лядство надоело и правые теперь в почете.
+5
0
+5
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Люблю читать рассуждения о Париже от тех, кто никогда дальше своего райцентра не был)
Я был в Париже, мне разрешаете теперь рассуждать про Париж и Францию?
+6
-1
+5
Ответ Carver
Я решительно не понимаю, почему вы так беспокоитесь о гетто в Париже, когда под боком вырастает гетто в Москве, а где-то как в Котельниках оно уже есть...
обожаю нынешних "либералов", как только идет критики чего угодно в другой стране (статья или просто мнение), либерал: "А зачем вы смотрите на других? у вас что проблем не хватает?".
Как только выходит статья о чем либо хорошем в другой стране, либерал тут же первый: "Посмотрите как у них там хорошо, пенсии хорошие, люди добрые, еда дешевая, не то что у нас..."
ахахахахах каждый раз искренне смеюсь
+5
0
+5
Ответ Callid
а зачем , если ты не француз ? 🤨 вмешательство в чужие выборы однако . или там есть опция для собрания голосов по миру для создания рейтинга людей вне Франции ?
Ну и духота
+5
-1
+4
"У нас в сборной каждый имеет право иметь свое мнение. Поэтому у нас всех оно одинаковое."
+4
0
+4
Французы вроде как тоже против крайностей, поэтому отвергают левых радикалов в пользу центристов типа Ле Пен.
+3
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Евро- самое время и место, чтобы футболистам думать об этом. Нет.
+4
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+3
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