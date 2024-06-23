Тчуамени о выборах во Франции: «Ненавижу крайности, я за политику единства. Призываю всех голосовать»
Орельен Тчуамени призвал французов голосовать на выборах.
На выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы. Первый тур выборов пройдет 30 июня, второй – 7 июля.
Сообщалось, что игроки сборной Франции готовят совместный пресс-релиз о политической ситуации в стране.
«В сборной каждый имеет право на мнение. Были сильные заявления Маркуса [Тюрама ] и Килиана [Мбаппе].
Я разделяю их точку зрения. Ненавижу крайности в повседневной жизни, я больше за политику единства. Я призываю всех голосовать», – заявил полузащитник сборной Франции и «Реала».
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народ: *голосует за правых*
негры из французской сборной: вы голосуете не правильно!
"Путин Тим " по-французски .
Леваки совсем с ума посходили(
Умеренно правая – крайность
Как только выходит статья о чем либо хорошем в другой стране, либерал тут же первый: "Посмотрите как у них там хорошо, пенсии хорошие, люди добрые, еда дешевая, не то что у нас..."
ахахахахах каждый раз искренне смеюсь