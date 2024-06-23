Тчуамени о выборах во Франции: «Ненавижу крайности, я за политику единства. Призываю всех голосовать»

Орельен Тчуамени призвал французов голосовать на выборах.

На выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы. Первый тур выборов пройдет 30 июня, второй – 7 июля.

Сообщалось, что игроки сборной Франции готовят совместный пресс-релиз о политической ситуации в стране.

«В сборной каждый имеет право на мнение. Были сильные заявления Маркуса [Тюрама ] и Килиана [Мбаппе].

Я разделяю их точку зрения. Ненавижу крайности в повседневной жизни, я больше за политику единства. Я призываю всех голосовать», – заявил полузащитник сборной Франции и « ».

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