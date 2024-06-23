Форварду Венгрии Варге потребовалась срочная помощь после столкновения с вратарем Шотландии. Его укрыли от камер и увезли на каталке
Барнабаш Варга получил тяжелую травму в матче Евро-2024.
На 68-й минуте нападающий сборной Венгрии столкнулся с голкипером шотландцев Ангусом Ганном и остался лежать на газоне, совершая конвульсивные движения. Партнеры 30-летнего футболиста стали сигнализировать, что пострадавшему нужна срочная помощь, и растянули вокруг Варги полотно, скрывая от посторонних глаз.
В игре на несколько минут возникла пауза. Барнабаша увезли с поля на специальной каталке, продолжая прикрывать.
Главный судья Факундо Тельо проконсультировался с видеоассистентом насчет возможного пенальти. Нарушения выявлено не было.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
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удивительно, что вам это даже в голову не пришло
Крайне неудачное стечение обстоятельств(
Просто утверждение про руку ,такое сомнительное .
С начатком того ,что ему попали локтем в голову и в этот момент ,можно отключиться и упасть .