Форварду Венгрии Варге потребовалась срочная помощь после столкновения с вратарем Шотландии. Его укрыли от камер и увезли на каталке

Теги высшая лига Венгрия Сборная Венгрии по футболу травмы судьи Сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Ференцварош Барнабаш Варга Здоровье Факундо Тельо Футбол

Барнабаш Варга получил тяжелую травму в матче Евро-2024.

На 68-й минуте нападающий сборной Венгрии столкнулся с голкипером шотландцев Ангусом Ганном и остался лежать на газоне, совершая конвульсивные движения. Партнеры 30-летнего футболиста стали сигнализировать, что пострадавшему нужна срочная помощь, и растянули вокруг Варги полотно, скрывая от посторонних глаз.

В игре на несколько минут возникла пауза. Барнабаша увезли с поля на специальной каталке, продолжая прикрывать.

Главный судья Факундо Тельо проконсультировался с видеоассистентом насчет возможного пенальти. Нарушения выявлено не было.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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46 комментариев
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это всегда страшно. здоровья парню и скорейшего возвращения
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Надеюсь обойдется... здоровья!
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Здоровья Варге! Что-то пугающая периодичность с такими ситуациями происходят все чаще и чаще.
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+40
Ответ Aleksei Kovalev
Здоровья, но я так и не понял, что там случилось. Пересмотрел несколько раз, он даже не столкнулся ни с кем. Вот он бежит и потом падает в неестественной позе. Шотландец разве что рукой толкнул в шею сзади, может что-то с шеей. Надеюсь, обойдется.
Вот тут вроде видно, что какой-то контакт с рукой вратаря есть.
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+38
-1
+37
На единственном повторе не увидел вообще никакого с ним столкновения. Просто упал как подкошкнный. Здоровья
+26
-1
+25
Здоровья, но я так и не понял, что там случилось. Пересмотрел несколько раз, он даже не столкнулся ни с кем. Вот он бежит и потом падает в неестественной позе. Шотландец разве что рукой толкнул в шею сзади, может что-то с шеей. Надеюсь, обойдется.
+19
0
+19
По вывернутой руке в момент падения - похоже на что то серьезное. Скорее всего что то с сердцем. Т.е. как с Эриксенем. Очень надеюсь что все обойдется! Хрен с ним с этим ЧЕ - лишь бы выжил!
+22
-4
+18
Интересна позиция тех, кто минусит пожелания здоровья игроку. Вы этого не хотите? У вас с головой все нормально?
+22
-10
+12
Ответ Say Hello to the Robots
Интересна позиция тех, кто минусит пожелания здоровья игроку. Вы этого не хотите? У вас с головой все нормально?
Сам игрок их не прочитает, поэтому никакой смысловой нагрузки они не несут. Получается чистое плюсодрочерство, которое и минусуют.
+11
-1
+10
здоровья
+10
-2
+8
Здоровья!
+10
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+8
Ответ corazon blanco
Здоровья Варге! Что-то пугающая периодичность с такими ситуациями происходят все чаще и чаще.
Курьез вряд-ли подходящее слово в данном случае.
+12
-4
+8
Ответ Двестик Двестик
Парню здоровья! Чуть о другом. Лишнее подтверждение, что качество трансляции ужасное. Повтор столкновения только с одной камеры, при этом с неё ни черта не видно.
это называется этика, а не качество трансляции
удивительно, что вам это даже в голову не пришло
+8
-2
+6
Ответ Фут.Боль
Курьез вряд-ли подходящее слово в данном случае.
Так этот людоед в порыве плюсодрочерства вообще берега теряет.
+15
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+6
Ответ Malenky
По вывернутой руке в момент падения - похоже на что то серьезное. Скорее всего что то с сердцем. Т.е. как с Эриксенем. Очень надеюсь что все обойдется! Хрен с ним с этим ЧЕ - лишь бы выжил!
Да на самом деле, обычный тяжелый нокаут. Таких в UFC почти на каждом турнире штуки по две. Также падают замертво, конвульсии/судороги и ничего, поднимаются минут через пять. Другой вопрос, что Варга не профессиональный боец и для него такой нокаут принести больше последствий. Надеюсь, все ок.
+6
0
+6
Самый травматичный вид спорта, как то говорили. Здоровья.
+5
0
+5
Варга пришел в себя после матча и уже разговаривает 👍
+5
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+4
Блин, не дай бог что страшное... Здоровья, это важнее любого результата.
+5
-2
+3
Ответ Luneville
А как это НЕ пенальти?
Потому что была обычная борьба в штрафной
+3
-1
+2
Только бы всё обошлось.
+4
-2
+2
Ответ Фут.Боль
Курьез вряд-ли подходящее слово в данном случае.
«Когда хотел очередную банальность написать, но не подумал» классика от этого юзера. Вечно вижу поразительную банальщину
+7
-5
+2
Ответ Aleksei Kovalev
Здоровья, но я так и не понял, что там случилось. Пересмотрел несколько раз, он даже не столкнулся ни с кем. Вот он бежит и потом падает в неестественной позе. Шотландец разве что рукой толкнул в шею сзади, может что-то с шеей. Надеюсь, обойдется.
"Мощно на противоходе вырубили с локтя"- примерно так можно описать.
Крайне неудачное стечение обстоятельств(
+2
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По движениям рук было чувство жесткого нокаута
+2
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+2
Ответ Malenky
По вывернутой руке в момент падения - похоже на что то серьезное. Скорее всего что то с сердцем. Т.е. как с Эриксенем. Очень надеюсь что все обойдется! Хрен с ним с этим ЧЕ - лишь бы выжил!
Я извиняюсь ,а вы врач ?
Просто утверждение про руку ,такое сомнительное .
С начатком того ,что ему попали локтем в голову и в этот момент ,можно отключиться и упасть .
+2
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Кошмар, конечно, только бы обошлось всё🙏🙏
+2
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Здоровья Варга! Главное жизнь, а футбол это уже второстепенность.
+2
0
+2
Здоровья Варге, что-то часто стало
+3
-1
+2
Ответ Двестик Двестик
Парню здоровья! Чуть о другом. Лишнее подтверждение, что качество трансляции ужасное. Повтор столкновения только с одной камеры, при этом с неё ни черта не видно.
Есть четкая инструкция у телевизионщиков, по которой тяжёлые травмы не показывают крупно и не дают повторы. Так что не в качестве дело
+2
0
+2
здоровья
+5
-3
+2
Ответ Say Hello to the Robots
Интересна позиция тех, кто минусит пожелания здоровья игроку. Вы этого не хотите? У вас с головой все нормально?
это иллюстрация того, что такое нездоровый интерес
+1
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