Форварду Венгрии Варге потребовалась срочная помощь после столкновения с вратарем Шотландии. Его укрыли от камер и увезли на каталке

Барнабаш Варга получил тяжелую травму в матче Евро-2024.

На 68-й минуте нападающий сборной Венгрии столкнулся с голкипером шотландцев Ангусом Ганном и остался лежать на газоне, совершая конвульсивные движения. Партнеры 30-летнего футболиста стали сигнализировать, что пострадавшему нужна срочная помощь, и растянули вокруг полотно, скрывая от посторонних глаз.

В игре на несколько минут возникла пауза. Барнабаша увезли с поля на специальной каталке, продолжая прикрывать.

Главный судья Факундо Тельо проконсультировался с видеоассистентом насчет возможного пенальти. Нарушения выявлено не было.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?