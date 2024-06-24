Шансы Венгрии выйти в плей-офф Евро с 3-го места c 3 очками и отрицательной разницей голов – 77,87% (Opta)

Суперкомпьютер Opta высоко оценил шансы Венгрии на выход в плей-офф Евро-2024.

В последнем туре группового этапа венгры обыграли Шотландию (1:0) и заняли 3-е место в группе А, набрав 3 очка и имея разницу голов минус три. Венгрия выйдет из группы, если окажется в четверке лучших команд, занявших третье место.

После победы в сегодняшнем матче шансы Венгрии на выход в 1/8 финала оцениваются в 77,87%.

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