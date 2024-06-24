Шансы Венгрии выйти в плей-офф Евро с 3-го места c 3 очками и отрицательной разницей голов – 77,87% (Opta)
Суперкомпьютер Opta высоко оценил шансы Венгрии на выход в плей-офф Евро-2024.
В последнем туре группового этапа венгры обыграли Шотландию (1:0) и заняли 3-е место в группе А, набрав 3 очка и имея разницу голов минус три. Венгрия выйдет из группы, если окажется в четверке лучших команд, занявших третье место.
После победы в сегодняшнем матче шансы Венгрии на выход в 1/8 финала оцениваются в 77,87%.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Когда Наполи с 12 очками не вышел в плей-офф.А Зенит в другой группе с 6 очками вышел в 1/8
Хорватия не выигрывает Италию (высокая вероятность)
Грузия не выигрывает Португалию (без комментариев)
Чехия не выигрывает Турцию (вот тут сложнее всего)
И Венгрия в плей-офф
И Венгрия в плей-офф
в В и С вряд ли третье место три очка наберёт, а это уже проход венгров
F тоже под большим вопросом
худший расклад для Албании - победа 1:0, тогда у них разница 4:4
чтобы это обойти в группе С должна быть победа Словении 4:3 и выше в один мяч плюс любая победа Дании, либо победа Сербии 4:3 и выше в один мяч или любая более крупная плюс любая победа Словении
Албания, Хорватия, Англия, Нидерланды, Франция, Турция, Греция, Чехия
ну и в обратную сторону тоже варианты есть, победа чехов +3
плюс ещё Нидерланды могут помочь
первое место по сетке сильно лучше второго или третьего, так что я лично ожидаю вынос Словении
в F как раз чехи не самые помощники для венгров, им скорее за турков надо топить
последнее предложение оставлю без комментариев :)