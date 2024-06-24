Шансы Венгрии выйти в плей-офф Евро с 3-го места c 3 очками и отрицательной разницей голов – 77,87% (Opta)

Теги Сборная Венгрии по футболу Сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Футбол

Суперкомпьютер Opta высоко оценил шансы Венгрии на выход в плей-офф Евро-2024.

В последнем туре группового этапа венгры обыграли Шотландию (1:0) и заняли 3-е место в группе А, набрав 3 очка и имея разницу голов минус три. Венгрия выйдет из группы, если окажется в четверке лучших команд, занявших третье место.

После победы в сегодняшнем матче шансы Венгрии на выход в 1/8 финала оцениваются в 77,87%.

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30 комментариев
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Верните 16 команд. Ну это бред-третьи места.
+37
-5
+32
Тут многие на разницу мячей стали ссылаться, мол -3, забывая, что главный критерий все-таки набранное количество очков. В группах B и F, а возможно и C третьи места могут и не набрать трех очков
+23
0
+23
Ответ Ильдар Исмагилов
А Украина и с 4 может не выйти)
Был забавный случай(пусть это было и в ЛЧ)
Когда Наполи с 12 очками не вышел в плей-офф.А Зенит в другой группе с 6 очками вышел в 1/8
+14
0
+14
Честно говоря не заслуживают венгры прохода, надеюсь другие команды выйдут, играли сегодня очень слабо, Шотландия тоже плохо играла, закономерна должна быть унылая нулевая ничья.
+12
-2
+10
Ответ olander
С разницей минус 3 ?
С 3 очками.
+5
0
+5
Ответ Under
кто?
Ну ты даёшь. Россия в 1994.
+6
-1
+5
А Украина и с 4 может не выйти)
+6
-2
+4
А знаете кто при таком формате розыгрыша не выходил в 1/8 с 3-мя очками и разницей голов 7:6?
+3
-1
+2
Албания не выигрывает Испанию (очень высокая вероятность)
Хорватия не выигрывает Италию (высокая вероятность)
Грузия не выигрывает Португалию (без комментариев)
Чехия не выигрывает Турцию (вот тут сложнее всего)

И Венгрия в плей-офф
+3
-1
+2
Ответ MustOilHelsinki
Албания не выигрывает Испанию (очень высокая вероятность) Хорватия не выигрывает Италию (высокая вероятность) Грузия не выигрывает Португалию (без комментариев) Чехия не выигрывает Турцию (вот тут сложнее всего) И Венгрия в плей-офф
Англия выигрыает Словению (очень высокая вероятность)

И Венгрия в плей-офф
+3
-1
+2
Ответ RembaXXX
Честно говоря не заслуживают венгры прохода, надеюсь другие команды выйдут, играли сегодня очень слабо, Шотландия тоже плохо играла, закономерна должна быть унылая нулевая ничья.
там реально сложно будет не выйти
в В и С вряд ли третье место три очка наберёт, а это уже проход венгров
F тоже под большим вопросом
+1
0
+1
Ответ Блуждающий странник
Албания с 4 очками 100% выходит. У них очков будет больше чем у Венгрии и третье место группы C выше никак быть не может
почему не может?
худший расклад для Албании - победа 1:0, тогда у них разница 4:4
чтобы это обойти в группе С должна быть победа Словении 4:3 и выше в один мяч плюс любая победа Дании, либо победа Сербии 4:3 и выше в один мяч или любая более крупная плюс любая победа Словении
0
0
0
Ответ Ильдар Исмагилов
А Украина и с 4 может не выйти)
А может выйдет с тремя очками и отрицательной разницей. Второй раз подряд
+1
-1
0
Ответ Under
так же как много кто ещё Албания, Хорватия, Англия, Нидерланды, Франция, Турция, Греция, Чехия
Албания с 4 очками 100% выходит. У них очков будет больше чем у Венгрии и третье место группы C выше никак быть не может
0
0
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Ответ Ильдар Исмагилов
А Украина и с 4 может не выйти)
Да-да, две ничьи в параллельных матчах и до побачення
0
0
0
Ответ Ильдар Исмагилов
А Украина и с 4 может не выйти)
так же как много кто ещё
Албания, Хорватия, Англия, Нидерланды, Франция, Турция, Греция, Чехия
+1
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0
Ответ Мухамед Али
Саудовцы с большой вероятностью купили тогда бельгийцев. Забили на 5 минуте, откатали весь матчи и обе вышли с 6 очками
вы реально думаете, что Бельгия решила в 1/8 выбрать Германию, а не Ирландию?
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Ответ DVikk
А знаете кто при таком формате розыгрыша не выходил в 1/8 с 3-мя очками и разницей голов 7:6?
кто?
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Ответ RembaXXX
Зная упертость хорватов, они могут и выиграть завтра, отправив на 3е место Италию, да и Испания может решить отдохнуть и проиграет албанцам, так что ничего не ясно в этой группе. Словении достаточно в ничью сыграть, прагматика Саутгейта, может устроить унылые 0-0. В F могут чехи только помочь, но разница у турок все равно лучше, то есть им можно в 1 мяч проиграть, если грузины суперсенсацию не преподнесут. Так что фуфло эта опта, я бы дал где то 40-50%, не больше)
Да, конечно, фуфло эта опта. То ли дело RembaXXX с сайта Спортс.ру с аналитикой исключительно на своём мнении!
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Ответ RembaXXX
Турки не обыграют чехов с такой обороной, в это вообще не верю. Англичане могут выиграть, согласен, шансы высоки, но надо чтобы 2 из 3х вариантов для венгров сложились.
так победа турков и не обязательно нужна венграм, ничьей тоже хватит
ну и в обратную сторону тоже варианты есть, победа чехов +3
плюс ещё Нидерланды могут помочь
0
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Ответ RembaXXX
Зная упертость хорватов, они могут и выиграть завтра, отправив на 3е место Италию, да и Испания может решить отдохнуть и проиграет албанцам, так что ничего не ясно в этой группе. Словении достаточно в ничью сыграть, прагматика Саутгейта, может устроить унылые 0-0. В F могут чехи только помочь, но разница у турок все равно лучше, то есть им можно в 1 мяч проиграть, если грузины суперсенсацию не преподнесут. Так что фуфло эта опта, я бы дал где то 40-50%, не больше)
про испанцев и итальянцев не скажу, а вот англичанам после сегодняшнего дня только победа нужна
первое место по сетке сильно лучше второго или третьего, так что я лично ожидаю вынос Словении
в F как раз чехи не самые помощники для венгров, им скорее за турков надо топить
последнее предложение оставлю без комментариев :)
0
0
0
Ответ Under
там реально сложно будет не выйти в В и С вряд ли третье место три очка наберёт, а это уже проход венгров F тоже под большим вопросом
Зная упертость хорватов, они могут и выиграть завтра, отправив на 3е место Италию, да и Испания может решить отдохнуть и проиграет албанцам, так что ничего не ясно в этой группе. Словении достаточно в ничью сыграть, прагматика Саутгейта, может устроить унылые 0-0. В F могут чехи только помочь, но разница у турок все равно лучше, то есть им можно в 1 мяч проиграть, если грузины суперсенсацию не преподнесут. Так что фуфло эта опта, я бы дал где то 40-50%, не больше)
+4
-4
0
Ответ aquila
Тут многие на разницу мячей стали ссылаться, мол -3, забывая, что главный критерий все-таки набранное количество очков. В группах B и F, а возможно и C третьи места могут и не набрать трех очков
Венгрия уже хуже двух сборных по разнице мячей. Для их вылета с евро достаточно ничьей Словении с Англией и победы Албании над Испании. Испания уже вышла с первого места, а такие мотивированные албанцы могут и Италию обогнать
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