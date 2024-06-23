Даку дисквалифицирован УЕФА на 2 матча за оскорбительные выкрики в адрес македонцев и сербов

Теги Рубин премьер-лига Россия УЕФА Сборная Сербии по футболу дисквалификации Сборная Албании по футболу Сборная Северной Македонии по футболу Евро-2024 Мирлинд Даку Футбол

УЕФА дисквалифицировал Мирлинда Даку на 2 матча.

Форвард «Рубина» Мирлинд Даку пропустит следующие два матча сборной Албании – против Испании в 3-м туре группового раунда и в 1/8 финала Евро-2024, если албанцы туда выйдут.

После игры с Хорватией нападающий «Рубина» и сборной Албании выкрикивал оскорбления в адрес македонцев и сербов. УЕФА завел в отношении 26-летнего футболиста дисциплинарное дело.

Игрок принес извинения.

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111 комментариев
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Отлично сгонял на евро🤡
+157
-3
+154
Что он скажет Сербам которые играют в России?
+111
-7
+104
Ответ Spartakus1984
Что он скажет Сербам которые играют в России?
Скажут , что они его братушки .
+87
-4
+83
Ответ Лужин
А где вс эти ироничные облачатели западного лицемерия, писавшие "эта другое!!!"?
Отказаться надевать ЛГБТ нашивку - 5 матчей бана. Кричать про убийства и смерть - 2 матча.
+72
-5
+67
Ответ Лужин
А где вс эти ироничные облачатели западного лицемерия, писавшие "эта другое!!!"?
Ну откровенно говоря маловато дали. Суареса за слово «нег..то» чуть с г..ном не сожрали
+48
-5
+43
А где вс эти ироничные облачатели западного лицемерия, писавшие "эта другое!!!"?
+76
-45
+31
Можно было бы отстранить и на год за такое .
+31
-3
+28
Ответ Доктор Щульц
Можно было бы отстранить и на год за такое .
Дали бы, если бы негров оскорблял, а тут всего лишь сербы
+30
-5
+25
А в России его ждет уголовОчка за разжигание ненависти и призывы к убийствам?
+26
-6
+20
Ответ M_Dave
Комментарий скрыт
Кубка Албании
+19
-2
+17
Ответ Spartakus1984
Что он скажет Сербам которые играют в России?
Судя по тому как он извинился, лучше будет, если просто промолчит..
+13
0
+13
Ответ Spartakus1984
Что он скажет Сербам которые играют в России?
В Рубине 5 сербов)
+13
-1
+12
Ответ Spartakus1984
Мне интересно, Алаев недавно орал,что не этично иметь уголовников в РПЛ, конкретно говоря про Промеса,а таких персонажей в РПЛ этично иметь, которые наших братьев Сербов хотят убивать?!
Вопрос "братскости" сербов весьма дискуссионен. Но тут вообще для тюрячки должно быть достаточно призывов к убийству по нац признаку.
+9
-1
+8
Маловато будет!😡
+9
-1
+8
Совершенно заслуженное наказание.

Осталось еще наказать албанских фанатов вслед за Даку. Да и хорватских тоже.
+6
0
+6
Ответ Лужин
А где вс эти ироничные облачатели западного лицемерия, писавшие "эта другое!!!"?
Да, это лицемерие. Давать за такое только 2 матча - позор
+4
0
+4
Ответ M_Dave
А то и России
Ну судя по зарплатам в России и Албании ему надо в Албанию це Европа же и сербов тоже не любят
+3
0
+3
Фаны, которым он заваливал кричалки в мегафон, конечно, не при чём.
Албания не при делах ваще
+3
0
+3
Ответ Syndycate
Дали бы, если бы негров оскорблял, а тут всего лишь сербы
И кого же отстранили на год за оскорбление чернокожих? Я вот знаю много примеров, когда за это отстраняли максимум на 5 матчей + штраф
+4
-1
+3
Ответ Verhovn
Ему лучше теперь свалить. Ну чтобы не раздражать народ....
Спокойно вернётся в России и будет играть. А кто будет недоволен - лишат фан-ид.
Приятного просмотра.
+3
0
+3
Ответ Главный фанат Укалек Астри Слеттемарк
Абсолютно по делу. Любителям братушек, которые три дня ныли как его отмажут, встать на колени и каяться перед уефой
Отказался от ЛГБТ повязки 5 матчей бана орал что надо убивать людей 2 матча бана толерантность
+5
-2
+3
Ответ Геннадий
Теперь слово за тобой , ФК Рубин ....
Рубин его оштрафовал уже, вроде.
+3
0
+3
Мало!
+2
0
+2
Так смешно выглядят 2 матча дисквалификации за призывы к убийству людей
+8
-6
+2
Пальчиком погрозили недорослю. Надеюсь, что в Рубине ему зададут парочку вопросов, а еще лучше, если в морду дадут разок
+3
-1
+2
Не советую ему в Казани без охраны появляться лицо может пострадать
+3
-1
+2
Очень мало, впринципе публичные личности, за разжигание агрессии могли бы и уголовную ответственность нести, если тупое животное, то должно быть в клетке!
+2
0
+2
правильно сделали, что отстранили, не надо было кричать
+2
0
+2
Ответ Spartakus1984
Что он скажет Сербам которые играют в России?
Я думаю, что врядли он уже приедет в Рубин
+2
0
+2
Такой игрок не нужен.
+3
-1
+2
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