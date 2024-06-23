Даку дисквалифицирован УЕФА на 2 матча за оскорбительные выкрики в адрес македонцев и сербов

УЕФА дисквалифицировал Мирлинда Даку на 2 матча.

Форвард «Рубина» Мирлинд Даку пропустит следующие два матча сборной Албании – против Испании в 3-м туре группового раунда и в 1/8 финала Евро-2024, если албанцы туда выйдут.

После игры с Хорватией нападающий « » и сборной Албании выкрикивал оскорбления в адрес македонцев и сербов. УЕФА завел в отношении 26-летнего футболиста дисциплинарное дело.

Игрок принес извинения.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?