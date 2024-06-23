Журналист предложил Кейну перейти в клуб 7-й лиги Германии и играть за минимальную зарплату, тюрингенские колбаски и напитки. Харри не подписал контракт: «Нужно поговорить с агентом»

Харри Кейну предложили поиграть в 7-м дивизионе Германии.

На пресс-конференции сборной в замке Бланкенхайн местный журналист Йонас Грайнер спросил у форварда «Баварии»: «Можете ли вы себе представить переезд сюда, в Тюрингию? Вы бы здесь остались?»

Затем сотрудник СМИ назвал клуб «Лауша/Нойхаус» из деревни с 3 000 жителей и достал контракт.

«Вы получите столько жареных тюрингенских колбасок, сколько пожелаете, а также напитки в любом баре и минимальную зарплату. Также у вас будет больше времени на сборную», – сказал Грайнер.

отшутился: «Мне нужно поговорить с агентом и посмотреть, что я могу сделать».

Форвард не стал подписывать предложенный ему контракт и ограничился автографом на футболке любительского клуба. Грайнер сообщил, что она, вероятно, будет выставлена на аукцион.

Фото: sportbild.bild.de

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