Журналист предложил Кейну перейти в клуб 7-й лиги Германии и играть за минимальную зарплату, тюрингенские колбаски и напитки. Харри не подписал контракт: «Нужно поговорить с агентом»
Харри Кейну предложили поиграть в 7-м дивизионе Германии.
На пресс-конференции сборной Англии в замке Бланкенхайн местный журналист Йонас Грайнер спросил у форварда «Баварии»: «Можете ли вы себе представить переезд сюда, в Тюрингию? Вы бы здесь остались?»
Затем сотрудник СМИ назвал клуб «Лауша/Нойхаус» из деревни с 3 000 жителей и достал контракт.
«Вы получите столько жареных тюрингенских колбасок, сколько пожелаете, а также напитки в любом баре и минимальную зарплату. Также у вас будет больше времени на сборную», – сказал Грайнер.
Кейн отшутился: «Мне нужно поговорить с агентом и посмотреть, что я могу сделать».
Форвард не стал подписывать предложенный ему контракт и ограничился автографом на футболке любительского клуба. Грайнер сообщил, что она, вероятно, будет выставлена на аукцион.
Фото: sportbild.bild.de
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