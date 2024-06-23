Журналист предложил Кейну перейти в клуб 7-й лиги Германии и играть за минимальную зарплату, тюрингенские колбаски и напитки. Харри не подписал контракт: «Нужно поговорить с агентом»

Теги Бавария Сборная Англии по футболу бундеслига Германия возможные трансферы любительский футбол Харри Кейн ахахаха Футбол

Харри Кейну предложили поиграть в 7-м дивизионе Германии.

На пресс-конференции сборной Англии в замке Бланкенхайн местный журналист Йонас Грайнер спросил у форварда «Баварии»: «Можете ли вы себе представить переезд сюда, в Тюрингию? Вы бы здесь остались?»

Затем сотрудник СМИ назвал клуб «Лауша/Нойхаус» из деревни с 3 000 жителей и достал контракт.

«Вы получите столько жареных тюрингенских колбасок, сколько пожелаете, а также напитки в любом баре и минимальную зарплату. Также у вас будет больше времени на сборную», – сказал Грайнер.

Кейн отшутился: «Мне нужно поговорить с агентом и посмотреть, что я могу сделать».

Форвард не стал подписывать предложенный ему контракт и ограничился автографом на футболке любительского клуба. Грайнер сообщил, что она, вероятно, будет выставлена на аукцион.

Фото: sportbild.bild.de

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13 комментариев
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Журналист хотел оставить местный клуб без шансов на трофеи?
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Подпишет контракт, выведет Лауша/Нойхаус в Бундеслигу и возьмёт салатницу, куда положит все заработанные тюрингенские колбаски
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Ответ Пункупенья
Журналист хотел оставить местный клуб без шансов на трофеи?
Зато до серебра в бундеслиге доберутся
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Ну вот, а мог бы как Бэкхем за Шинник пылить
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Такие дела с кондачка не решаются, здесь надо хорошенько всё обдумать. Всё правильно Харри сделал.
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Ответ Norvezhets2m
Ну вот, а мог бы как Бэкхем за Шинник пылить
Было бы красивым завершением карьеры, как у Терри в Спартаке
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фигу уже одну бумажку подписал.
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Надо было соглашаться, Харри. Глядишь, прошел бы очищение седьмым пердивом, и жизнь бы наладилась...
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Ответ Богдан
Зато до серебра в бундеслиге доберутся
До серебра (до бронзы)
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Ответ Пункупенья
Журналист хотел оставить местный клуб без шансов на трофеи?
Бриллиантовый комментарий!
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Ответ tolgol1974
Такие дела с кондачка не решаются, здесь надо хорошенько всё обдумать. Всё правильно Харри сделал.
Полностью согласен.
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