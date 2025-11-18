65 млн фунтов отступных за Семеньо будут действовать первые две недели зимнего окна. Вингером «Борнмута» интересуются «Ливерпуль», «Ман Сити» и «Тоттенхэм»

За переход Энтойна Семеньо нужно заплатить 65 миллионов фунтов.

Отступные в контракте 25-летнего вингера «Борнмута » Энтойна Семеньо составляют 65 миллионов фунтов.

Другие клубы могут активировать данные пункт в договоре футболиста в течение первых двух недель зимнего трансферного окна.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ливерпуля », «Манчестер Сити » и «Тоттенхэма ».

В этом сезоне Семеньо забил 6 голов и сделал 3 передачи в 11 матчах АПЛ. Его статистику можно изучить по ссылке .

В 2023 году Семеньо перешел из «Бристоль Сити» в «Борнмут» за 10 миллионов фунтов.