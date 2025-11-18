65 млн фунтов отступных за Семеньо будут действовать первые две недели зимнего окна. Вингером «Борнмута» интересуются «Ливерпуль», «Ман Сити» и «Тоттенхэм»
За переход Энтойна Семеньо нужно заплатить 65 миллионов фунтов.
Отступные в контракте 25-летнего вингера «Борнмута» Энтойна Семеньо составляют 65 миллионов фунтов.
Другие клубы могут активировать данные пункт в договоре футболиста в течение первых двух недель зимнего трансферного окна.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма».
В этом сезоне Семеньо забил 6 голов и сделал 3 передачи в 11 матчах АПЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.
В 2023 году Семеньо перешел из «Бристоль Сити» в «Борнмут» за 10 миллионов фунтов.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?22459 голосов
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости