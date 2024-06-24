Германия выиграла группу А, Швейцария вышла в плей-офф со 2-го места. Шотландия вылетела, Венгрия – 3-я

Сборная Германии на Евро-2024 выиграла группу А.

Команда Юлиана Нагельсманна сегодня сыграла вничью со Швейцарией (1:1) в заключительном туре и финишировала на первой строчке с 7 очками. Швейцарцы стали вторыми с 5 баллами.

На третьем месте – с 3 очками и разницей голов минус три (2 забитых, 5 пропущенных). Она сохраняет шансы выйти в плей-офф – для этого надо войти в четверку лучших среди занявших третье место.

Замкнула квартет , набравшая всего одно очко.

В плей-офф встретится со второй командой из группы С, – со сборной, ставшей второй в группе В.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?