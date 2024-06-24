Германия выиграла группу А, Швейцария вышла в плей-офф со 2-го места. Шотландия вылетела, Венгрия – 3-я
Сборная Германии на Евро-2024 выиграла группу А.
Команда Юлиана Нагельсманна сегодня сыграла вничью со Швейцарией (1:1) в заключительном туре и финишировала на первой строчке с 7 очками. Швейцарцы стали вторыми с 5 баллами.
На третьем месте – Венгрия с 3 очками и разницей голов минус три (2 забитых, 5 пропущенных). Она сохраняет шансы выйти в плей-офф – для этого надо войти в четверку лучших среди занявших третье место.
Замкнула квартет Шотландия, набравшая всего одно очко.
В плей-офф Германия встретится со второй командой из группы С, Швейцария – со сборной, ставшей второй в группе В.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Фюллькруг: да имел я вас, щенки!
Нет ничего лучше классики.
Положение в группе по делу
Я такого бреда ещё не видел
Но с разницей в минус три почти нереально выйти
Венгрия всё таки в 1/8 может что-то интересное показать. Ну и ждём Варгу в строю
Варианта два для выхода, или выигрывать у бельгии, лии надеятся что словаки влетят румынам.
Но словаком и румын устроит ничья. Следовательно они и будут играть на ничью в дог стиле.