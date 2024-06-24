Германия выиграла группу А, Швейцария вышла в плей-офф со 2-го места. Шотландия вылетела, Венгрия – 3-я

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Венгрии по футболу Сборная Шотландии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Футбол

Сборная Германии на Евро-2024 выиграла группу А.

Команда Юлиана Нагельсманна сегодня сыграла вничью со Швейцарией (1:1) в заключительном туре и финишировала на первой строчке с 7 очками. Швейцарцы стали вторыми с 5 баллами.

На третьем месте – Венгрия с 3 очками и разницей голов минус три (2 забитых, 5 пропущенных). Она сохраняет шансы выйти в плей-офф – для этого надо войти в четверку лучших среди занявших третье место.

Замкнула квартет Шотландия, набравшая всего одно очко.

В плей-офф Германия встретится со второй командой из группы С, Швейцария – со сборной, ставшей второй в группе В.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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56 комментариев
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Хаверцы, Мусиалы, Гюндоганы, всякие ложные девятки/десятки.
Фюллькруг: да имел я вас, щенки!
Нет ничего лучше классики.
Положение в группе по делу
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+39
Швейцарцы так то красавцы, очень качественная сборная против которой легко никому не будет. Четкая оборона, грамотный прессинг, в атаке неплохо, а на контратаках вообще очень опасны, благо бежать есть кому.
+38
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Нагель гонит беса что выпускает Хаверца у которого реализация моментов на нуле, этой команде с первых минут нужна классическая монструозная девятка впереди. Фюллькруг со своим инстинктом убийцы идеально подходит на эту роль, что он снова и доказал выйдя на замену в конце матча.
+27
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+22
Шотландцы просто Мега унылые. Играли будто минимум второе место обеспечили. 88я минута. Им штрафной дают, а игрок подходит к мячу и просит команду сбавить темп, успокоиться и по итогу тянет время🤦🏻‍♂️
Я такого бреда ещё не видел
+11
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+10
Ответ deligy
Оказывается Венгрия выиграла, уже не смотрел. Но с разницей в минус три почти нереально выйти
так а Вы по очкам смотрите, а не по разнице. надо чтобы еще в двух из пяти групп ни одна третья команда не набрала 3 очка. Это вполне реально. Что в группе, где Албания, Италия, Хорватия, что в группе, где Грузия, Турция, Португалия
+10
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+10
Слава Богу Орсато карьеру завершает. Полнейшая клоунада от него, как минимум один пенальти (борцовский бросок Байера) уж точно был
+14
-4
+10
Оказывается Венгрия выиграла, уже не смотрел.
Но с разницей в минус три почти нереально выйти
+6
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+5
Ответ Aleks Dir
Фюллькруг просто красавец, непонятно почему не играет с первых минут. Конечно как джокер очень хорош, но Хаверц ничего сегодня не показал.
А когда Хаверц хоть что то показывал ?)
+5
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+5
Шотландцы удивили в плохом смысле на евро так хорошо отбор прошли а тут все 3 матча никакие при этом состав то у них нормальный в целом .
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+5
Шотландцы даже в створ не били за 3 матча и все 2 гола - автоголы
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Ответ Cyrenaic
Слава Богу Орсато карьеру завершает. Полнейшая клоунада от него, как минимум один пенальти (борцовский бросок Байера) уж точно был
Ну и бред. Идеальный матч от Орсато. Давал бороться, быстро принимал решения, все четко и по делу. Даже спорить с ним особо не пытались, настолько чувствовалась харизма и класс арбитра. А эпизод с голом швейцарцев из офсайда - просто мастер-класс для всех судей. Пока комментатор на матч тв верещал, Орсато без всяких вар моментально поднял руку. Вот это настоящий судья
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Как же Елагин фактует на окко про шотландцев
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Ответ dalmolchun
Шотландцы уже лет 50 как унылые. Пробиваются за счёт расширения мундиалей.
Да немало сборный унылых, которые щас благодаря новым форматам попадают на такие турниры. Но только у шотландцев я видел спокойствие, когда они понимают что уже жопа полная
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+2
Ответ Savardus
так а Вы по очкам смотрите, а не по разнице. надо чтобы еще в двух из пяти групп ни одна третья команда не набрала 3 очка. Это вполне реально. Что в группе, где Албания, Италия, Хорватия, что в группе, где Грузия, Турция, Португалия
Как раз в этих группах если не выиграют Албания, Хорватия, Грузия и Чехия, то Венгрия выйдет
+2
0
+2
Так как 4 очка будут 100 процентов проход дальше, то румыны со словаками могут расскатать ничью, то Украине нужно только победа над Бельгией для выхода из группы или надеяться, что Словакия проиграет румынам.
+3
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+2
Фюллькруг просто красавец, непонятно почему не играет с первых минут. Конечно как джокер очень хорош, но Хаверц ничего сегодня не показал.
+3
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+2
Ответ Пашка Донофф
Шотландцы просто Мега унылые. Играли будто минимум второе место обеспечили. 88я минута. Им штрафной дают, а игрок подходит к мячу и просит команду сбавить темп, успокоиться и по итогу тянет время🤦🏻‍♂️ Я такого бреда ещё не видел
Шотландцы уже лет 50 как унылые. Пробиваются за счёт расширения мундиалей.
+2
-1
+1
Ответ Пашка Донофф
Шотландцы просто Мега унылые. Играли будто минимум второе место обеспечили. 88я минута. Им штрафной дают, а игрок подходит к мячу и просит команду сбавить темп, успокоиться и по итогу тянет время🤦🏻‍♂️ Я такого бреда ещё не видел
Надо расширять Евро, а то 24 команды слишком мало, еще и 16 в ПО выходят, не турнир, а идиотизм какой-то, престиж турнира упал, вот я прекрасно помню что Латвия была на турнире 2004, бились и заслужили там быть, а половину команд с Евро 2016 или 2020 вообще не вспомню, столько пассажиров стало, да и какой интерес что 3 команды из 4х выходят из группы:))
+7
-6
+1
Ответ rigobersong
Надо расширять Евро, а то 24 команды слишком мало, еще и 16 в ПО выходят, не турнир, а идиотизм какой-то, престиж турнира упал, вот я прекрасно помню что Латвия была на турнире 2004, бились и заслужили там быть, а половину команд с Евро 2016 или 2020 вообще не вспомню, столько пассажиров стало, да и какой интерес что 3 команды из 4х выходят из группы:))
интерес есть, что к последнему туру все команды кроме Польши имеют шансы на плэй, так что у этого формата есть и свои +
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Ответ 113k
Так как 4 очка будут 100 процентов проход дальше, то румыны со словаками могут расскатать ничью, то Украине нужно только победа над Бельгией для выхода из группы или надеяться, что Словакия проиграет румынам.
Так у Украинцев разница мячей аховая, если еще и бельгийцам улетят, им никакие словаки не помогут, их те же венгры обойдут
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Ответ Папа Футбола
Нагель гонит беса что выпускает Хаверца у которого реализация моментов на нуле, этой команде с первых минут нужна классическая монструозная девятка впереди. Фюллькруг со своим инстинктом убийцы идеально подходит на эту роль, что он снова и доказал выйдя на замену в конце матча.
Проблема в том что он на травме и не может играть полный матч. А так бы Хаверца вообще не было на поле
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Шотландия так бодро прошла отбор и так жидко влетела на Евро. Только Скотти подтвердил звание бомбардира, больше вспомнить о них нечего.
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Шотландию не жаль. Даже несмотря на то, что они были очень близки к голу в чужие. Состав довольно матёрый и играть 3 тайма из 6ти совсем без ударов, это стыд. Тем более в этом матче владели более 60% времени мячом. Играли бы уже хоть просто в навесы

Венгрия всё таки в 1/8 может что-то интересное показать. Ну и ждём Варгу в строю
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Ответ Phillip Sokurinsky
Получается Венгрия будет 3 дня ждать результатов других матчей,чтобы все равно поехать домой
ну а Шотландия с не назначенным чистым пеналем уже в аэропорту на гейте ждёт рейса
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Ответ Главный фанат Укалек Астри Слеттемарк
могут раскатать, а могут и нет, Румыния прямо поражает своей игрой в хорошем смысле, надо ли им будет это?
Им главное выйти из группы, значит будет раскат ничьи
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Ответ tw1st37
Так у Украинцев разница мячей аховая, если еще и бельгийцам улетят, им никакие словаки не помогут, их те же венгры обойдут
она и так последняя, если все сыграют в ничью, все равно будет последней.
Варианта два для выхода, или выигрывать у бельгии, лии надеятся что словаки влетят румынам.
Но словаком и румын устроит ничья. Следовательно они и будут играть на ничью в дог стиле.
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Ответ 113k
Так как 4 очка будут 100 процентов проход дальше, то румыны со словаками могут расскатать ничью, то Украине нужно только победа над Бельгией для выхода из группы или надеяться, что Словакия проиграет румынам.
могут раскатать, а могут и нет, Румыния прямо поражает своей игрой в хорошем смысле, надо ли им будет это?
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Ответ Mason Storm
Чтобы Венгрия не вышла в 1/8 надо чтобы Словения сыграла вничью с Англией, а Албания вничью с Испанией, что кажется очень маловероятным, хотя Саутгейт умеет удивлять
Если Албания сыграет вничью, то все равно не обгонит Венгрию (но надо, чтоб еще и Хорватия Италию не обыграла)
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Ответ Ильдар М
Венгры красавцы - ни себе, ни людям, как говорится)) Или: так не доставайся же ты (плейофф) никому!)
Нужно было шотландцам забивать, а ничья бы тем более 3-е место группы оставила за бортом
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Ответ 2gt8zywh7g
Ну и бред. Идеальный матч от Орсато. Давал бороться, быстро принимал решения, все четко и по делу. Даже спорить с ним особо не пытались, настолько чувствовалась харизма и класс арбитра. А эпизод с голом швейцарцев из офсайда - просто мастер-класс для всех судей. Пока комментатор на матч тв верещал, Орсато без всяких вар моментально поднял руку. Вот это настоящий судья
Ну да, а вот обхватывание защитником Швейцарии игрока сб. Германии это тоже часть борьбы, просто одному можно валить другого с ног такими приемами, а второй ОБЯЗАН терпеть, иначе Фол.
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