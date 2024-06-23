«Филадельфия» может выплатить СКА до миллиона долларов за выкуп контракта Мичкова. Форвард сменил агента в Северной Америке
Матвей Мичков приблизился к переходу в НХЛ.
В мае сообщалось, что форвард перейдет в «Филадельфию», а права на него останутся у СКА.
Как стало известно «Спорт-Экспрессу», «Филадельфия» может выплатить СКА до миллиона долларов за выкуп контракта 19-летнего нападающего.
Соглашение Мичкова с армейцами рассчитано до конца сезона-2025/26, однако планируется, что оно будет расторгнуто, и игрок поедет в НХЛ.
Отмечается, что россиянин сменил агента в Северной Америке – теперь его интересы представляет Пол Теофанос.
«Филадельфия» выбрала Мичкова под седьмым номером драфта НХЛ-2023.
В минувшем сезоне Мичков играл за «Сочи» на правах аренды из СКА, он провел 47 матчей за клуб и набрал 41 (19+22) очко. В его активе также 1 игра за СКА.