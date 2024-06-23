«Филадельфия» может выплатить СКА до миллиона долларов за выкуп контракта Мичкова. Форвард сменил агента в Северной Америке

Теги СКА возможные переходы Филадельфия НХЛ КХЛ Пол Теофанос Спорт-Экспресс Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков приблизился к переходу в НХЛ.

В мае сообщалось, что форвард перейдет в «Филадельфию», а права на него останутся у СКА.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», «Филадельфия» может выплатить СКА до миллиона долларов за выкуп контракта 19-летнего нападающего.

Соглашение Мичкова с армейцами рассчитано до конца сезона-2025/26, однако планируется, что оно будет расторгнуто, и игрок поедет в НХЛ.

Отмечается, что россиянин сменил агента в Северной Америке – теперь его интересы представляет Пол Теофанос.

«Филадельфия» выбрала Мичкова под седьмым номером драфта НХЛ-2023.

В минувшем сезоне Мичков играл за «Сочи» на правах аренды из СКА, он провел 47 матчей за клуб и набрал 41 (19+22) очко. В его активе также 1 игра за СКА.

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21 комментарий
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Главное чтоб у Филадельфии с ещё одним армейским клубом история не как с Федотовым вышла
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+10
Будет отличным вариантом для всех: Филадельфия получит игрока,на которого будет делать ставку;Матвей получит новый вызов,т.к он ,явно, закис в системе СКА; А СКА получит компенсацию за досрочное расторжение контракта
+12
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+9
Ответ Aleksey Yashin
Главное чтоб у Филадельфии с ещё одним армейским клубом история не как с Федотовым вышла
Это уже очень давно клуб не имеющий ничего общего с армией . Собственность Газпрома.
+10
-3
+7
Там уже обо всем договорились, поэтому Фила открыла доступ к обмену Фараби. Матвей сразу получит место в топ 6 и в большинстве, такой был уговор.
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Матвей по своим данным давно уже должен играть и развиваться в НХЛ. Замариновали парня арендами. Потом скажут «наш воспитанник».
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Ответ Shaiba Bash
Такое вообще законно?
Сергей Плотников выкупил контракт за 500 тыс. в свое время. Новый клуб на это даёт деньги.
+5
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Ответ скорпыч
НХЛ разрешит клубу выплатить миллион за игрока? Если да, то представляю эмоции остальных европейских клубов.
У шведов компенсация за каждого игрока примерно 400 тыс. долларов и это на потоке + за каждый выбор на драфте, какие могут быть эмоции? Нормальная практика
+4
-1
+3
Такое вообще законно?
+3
-1
+2
Матвею надо валить из этого болота. Пусть более перспективные Андронов, Григоренко, Плотников и Рендулич в четвертьфинале вылетают
+5
-3
+2
Зачем? Они бесплатно могут забрать его
+3
-2
+1
Ответ Пункупенья
Ну если мичков не будет покупать военник, то ничего такого не произойдет
Отслужил уже?
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по моему, летчики не понимают, что газпром за миллион баксов, даже эту новость читать не будет
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Надеюсь в Филе удастся заиграть Матвею. А то уже больно его мариновал Йозе Марино
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Ответ deligy
Сергей Плотников выкупил контракт за 500 тыс. в свое время. Новый клуб на это даёт деньги.
Но я, как понимаю, для выкупа контракта нужно заранее подавать заявление за сколько-то там месяцев. Ну и после заключения контракта клуб выпишет подписной бонус, компенсировав расходы игрока
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Ответ скорпыч
НХЛ разрешит клубу выплатить миллион за игрока? Если да, то представляю эмоции остальных европейских клубов.
Начать все же стоит с того, что безотносительно трансферных договоров, европейские клубы не дают юниорам такие контракты, как у Мичкова.
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