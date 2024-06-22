Гран-при Испании-2024. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00

В воскресенье, 23 июня, в Барселоне пройдет десятая гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Испании. Старт заезда – в 16:00 по московскому времени.

Барселона-Каталония, Монмело

23 июня 2024 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Шарль Леклер («Феррари»)

6. Карлос Сайнс («Феррари»)

7. Пьер Гасли («Альпин»)

8. Эстебан Окон («Альпин»)

9. Оскар Пиастри («Макларен»)

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

11. Серхио Перес («Ред Булл»)

12. Валттери Боттас («Заубер»)

13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

14. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

15. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

16. Кевин Магнуссен («Хаас»)

17. Юки Цунода («РБ»)

18. Даниэль Риккардо («РБ»)

19. Алекс Албон («Уильямс»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)

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