Фюллькруг забил 4 гола на ЧМ/Евро после выхода на замену – рекорд Германии. Он делит 1-е место в списке бомбардиров Евро с 2 голами

Никлас Фюллькруг забил второй гол на чемпионате Европы.

сыграла вничью с командой (1:1) в третьем туре группового этапа Евро-2024. Фюллькруг сравнял счет на 92-й минуте.

Этот гол стал вторым для немца на этом турнире – он делит первую строчку списка лучших бомбардиров с (Германия), ( ) и Иваном Шранцем (Словакия).

Фюллькруг забил оба гола после выхода на замену. Всего у него четыре гола со скамейки на ЧМ/Евро – рекорд Германии.

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