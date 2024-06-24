Фюллькруг забил 4 гола на ЧМ/Евро после выхода на замену – рекорд Германии. Он делит 1-е место в списке бомбардиров Евро с 2 голами

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Никлас Фюллькруг забил второй гол на чемпионате Европы.

Сборная Германии сыграла вничью с командой Швейцарии (1:1) в третьем туре группового этапа Евро-2024. Фюллькруг сравнял счет на 92-й минуте.

Этот гол стал вторым для немца на этом турнире – он делит первую строчку списка лучших бомбардиров с Джамалем Мусиалой (Германия), Жоржем Микаутадзе (Грузия) и Иваном Шранцем (Словакия).

Фюллькруг забил оба гола после выхода на замену. Всего у него четыре гола со скамейки на ЧМ/Евро – рекорд Германии.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

15 комментариев
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Должен играть в основе вместо бездаря Хаверца
+16
0
+16
Ответ Михо
Должен играть в основе вместо бездаря Хаверца
Согласен, как и Раум вместо такого же Мительштадта.
+7
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+7
Ответ Niko [Ars]
Вся эта сборная Германия такая унылая и невнятная под руководством Нагельсманна. Только Фюлькруг может её затащить
Почему унылая и невнятная? Из-за одного тяжелого матча с крепкой Швейцарией, которая в плей-офф у любой топ сборной кровушки попьет? Ну бред же какой-то. Немцы отлично смотрелись в двух первых матчах, сегодня вытащили матч на характере, что вообще-то очень здорово. Это придаст уверенности, куража. На мой взгляд, главные фавориты евро на данный момент. Еще в топ 3 поставил бы Португалию и Испанию.
+5
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+5
Ответ Михо
Должен играть в основе вместо бездаря Хаверца
Видимо у тренеров Германии свой спор.
Что Лев упорно пытался из Хаверца слепить 9-ку,что Флик,что Нагельсманн сейчас пытается
+4
0
+4
Может пора его в основу ставить, а не Хаверца?
+3
0
+3
“Супергол суперзапасного“
+1
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Ответ Niko [Ars]
Вся эта сборная Германия такая унылая и невнятная под руководством Нагельсманна. Только Фюлькруг может её затащить
По мне он лучше Хаверца
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Ответ Михо
Должен играть в основе вместо бездаря Хаверца
Да он не бездарь. Его ставят не туда. Он полузащитник.
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Нападающий всегда лучше, чем АПЗ на позиции ложной девятки. Давайте начистоту. Атакующие игроки, привыкшие делать последний пас, не должны заменять форварда. У нападающих есть инстинкты.
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Первое он делить не может, там великий автогол, вот это настоящий форвард, но фюлькруг такими темпами до его уровня дойдет
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В основу эту немецкую машину!
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Фюллькруг конечно крутой форвард, прям знает где оказаться в нужные момент и как забить
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Ответ 2gt8zywh7g
Почему унылая и невнятная? Из-за одного тяжелого матча с крепкой Швейцарией, которая в плей-офф у любой топ сборной кровушки попьет? Ну бред же какой-то. Немцы отлично смотрелись в двух первых матчах, сегодня вытащили матч на характере, что вообще-то очень здорово. Это придаст уверенности, куража. На мой взгляд, главные фавориты евро на данный момент. Еще в топ 3 поставил бы Португалию и Испанию.
Германия медленная и не опасная, Швейцарцы их читали на раз-два. Мне не нравится
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