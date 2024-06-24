Фюллькруг забил 4 гола на ЧМ/Евро после выхода на замену – рекорд Германии. Он делит 1-е место в списке бомбардиров Евро с 2 голами
Никлас Фюллькруг забил второй гол на чемпионате Европы.
Сборная Германии сыграла вничью с командой Швейцарии (1:1) в третьем туре группового этапа Евро-2024. Фюллькруг сравнял счет на 92-й минуте.
Этот гол стал вторым для немца на этом турнире – он делит первую строчку списка лучших бомбардиров с Джамалем Мусиалой (Германия), Жоржем Микаутадзе (Грузия) и Иваном Шранцем (Словакия).
Фюллькруг забил оба гола после выхода на замену. Всего у него четыре гола со скамейки на ЧМ/Евро – рекорд Германии.
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