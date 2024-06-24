Тренер Венгрии о травме Варги: «У него перелом лицевой кости. Он больше не сыграет на Евро» 

Теги Сборная Венгрии по футболу травмы Евро-2024 Марко Росси 1964 Барнабаш Варга Здоровье Футбол

Марко Росси рассказал о травме форварда сборной Венгрии Барнабаша Варги.

«Мы слышали, что его состояние стабильное. Он находится под наблюдением в больнице. Мы знаем, что у него перелом [лицевой кости]. Не знаем, придется ли его оперировать, но он точно больше не сыграет на этом Евро. 

Но самое главное, что с ним все в порядке», — сказал главный тренер сборной Венгрии.

Страшная травма Варги – ширма и ужас всего стадиона. Хорошо, что он в сознании

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9 комментариев
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Ну и Слава Богу, что так обошлось, жить будет долго и скоро вернётся в игру, а пока пусть выздоравливает!!✊
+24
-2
+22
Здоровья и скорейшего восстановления
+10
-1
+9
Так может и вся Венгрия больше не сыграет
+2
-2
0
Интересно, что на 40-й минуте Варга сыграл удар по лицу ногой от шотландца
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