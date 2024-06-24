Тренер Венгрии о травме Варги: «У него перелом лицевой кости. Он больше не сыграет на Евро» 

Марко Росси рассказал о травме форварда сборной Венгрии Барнабаша Варги.

«Мы слышали, что его состояние стабильное. Он находится под наблюдением в больнице. Мы знаем, что у него перелом [лицевой кости]. Не знаем, придется ли его оперировать, но он точно больше не сыграет на этом Евро.

Но самое главное, что с ним все в порядке», — сказал главный тренер сборной .

Страшная травма Варги – ширма и ужас всего стадиона. Хорошо, что он в сознании

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?