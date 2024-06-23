В «Челси» считают Уильямса слишком дорогим. Отступные Нико – больше 58 млн евро

В «Челси» считают, что подписание Нико Уильямса обойдется клубу слишком дорого.

Ранее появилась информация, что лондонский клуб решил сосредоточиться на подписании Уильямса после отказа Майкла Олисе, который предпочел перейти в «Баварию».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, позиция « » в отношении Уильямса не изменилась – клуб высоко ценит полузащитника « », но считает слишком высокой требуемую за его переход сумму. Кроме того, «синие» не готовы выполнить требования Уильямса по зарплате.

Сообщается, что отступные Уильямса в «Атлетике» составляют более 58 млн евро без учета налогов.

В Ла Лиге-2023/24 отметился 5 голами и 11 ассистами в 31 матче за «Атлетик». Его подробная статистика доступна здесь.

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