В «Челси» считают Уильямса слишком дорогим. Отступные Нико – больше 58 млн евро
В «Челси» считают, что подписание Нико Уильямса обойдется клубу слишком дорого.
Ранее появилась информация, что лондонский клуб решил сосредоточиться на подписании Уильямса после отказа Майкла Олисе, который предпочел перейти в «Баварию».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, позиция «Челси» в отношении Уильямса не изменилась – клуб высоко ценит полузащитника «Атлетика», но считает слишком высокой требуемую за его переход сумму. Кроме того, «синие» не готовы выполнить требования Уильямса по зарплате.
Сообщается, что отступные Уильямса в «Атлетике» составляют более 58 млн евро без учета налогов.
В Ла Лиге-2023/24 Уильямс отметился 5 голами и 11 ассистами в 31 матче за «Атлетик». Его подробная статистика доступна здесь.
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Там за на несколько порядков худших игроков платили на 50% больше год назад.
хороший футболист за дешево, это состоявшийся футболист, его не надо учить футболу как Мудрика.
лучше безнадег продайте и купите Нико