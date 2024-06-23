В «Челси» считают Уильямса слишком дорогим. Отступные Нико – больше 58 млн евро

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетик Ла Лига возможные трансферы деньги Нико Уильямс Футбол

В «Челси» считают, что подписание Нико Уильямса обойдется клубу слишком дорого.

Ранее появилась информация, что лондонский клуб решил сосредоточиться на подписании Уильямса после отказа Майкла Олисе, который предпочел перейти в «Баварию».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, позиция «Челси» в отношении Уильямса не изменилась – клуб высоко ценит полузащитника «Атлетика», но считает слишком высокой требуемую за его переход сумму. Кроме того, «синие» не готовы выполнить требования Уильямса по зарплате.

Сообщается, что отступные Уильямса в «Атлетике» составляют более 58 млн евро без учета налогов.

В Ла Лиге-2023/24 Уильямс отметился 5 голами и 11 ассистами в 31 матче за «Атлетик». Его подробная статистика доступна здесь.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Мудрик норм, а Уильямс дорого )))) рукалицо
+93
-5
+88
Всяких непонятных игроков из Астон Виллы за 20 миллионов без каких-либо регалий это не дорого и кучу денег за это 17-летнего Эстебана - это не дорого, а за классного игрока - дорого. Супер!
+35
-4
+31
Ответ deadjoker
У мудрика личка относительно небольшая. А там чувак 250 в неделю минимум вроде хочет
ну так он видимо планирует играть и быть основным, а не полировать лавку на замену и украшать собой фотосессии.
+18
-1
+17
А вот Мудрик был очень дешёвым
+15
-2
+13
Легче взять очередного Чуквазалупеку или Мудрика за 80 ахаха,или за дровосека который примерно по уровню и по игре как два пальца нголо Канте,а за него 100 отдать Кайседо,дурашка Боули в своем стиле
+11
-1
+10
Один из лучших игроков своей позиции в 21 год. За 60 лямов. Это дорого?
Там за на несколько порядков худших игроков платили на 50% больше год назад.
+7
-1
+6
Ответ Замир Безкиев
А на украине пацана купили в Челси за 80 мультов, он как там?
Как обычно. Бегает на евро, как курица с отрубленной головой
+6
-1
+5
Ответ deadjoker
У мудрика личка относительно небольшая. А там чувак 250 в неделю минимум вроде хочет
Ты же видел на евро и Мудрика и Уильямса ? На разницу в цене , испанцу можно пару лет бешеную зп платить ))) я понимаю, что в бухгалтерии клуба затраты на игрока по другому считают, я грубо прикинул. Ну посмотрим на испанца , дурак он или нет
+4
0
+4
Ответ corazon blanco
Всяких непонятных игроков из Астон Виллы за 20 миллионов без каких-либо регалий это не дорого и кучу денег за это 17-летнего Эстебана - это не дорого, а за классного игрока - дорого. Супер!
Тут отступные, значит надо сразу всю сумму. Ноунеймов они на 100500 лет подписывают походу и платят по 5-8млн в год
+5
-1
+4
Зато по 100+ за Мудрика, Кайседо и Фернандеса это не дорого. Хотя им цена 100 за всех троих вместе и то с натяжкой.
+4
-1
+3
Ответ Mitrophane
ну так он видимо планирует играть и быть основным, а не полировать лавку на замену и украшать собой фотосессии.
Ну вот взяли также понятного стерлинга типа основным на большую личку. А он все равно на лавке сидит.
+2
0
+2
Ответ Svobodu Mne
Как обычно. Бегает на евро, как курица с отрубленной головой
ну скоро добегается) с Бельгией точно шансов нету
+1
0
+1
Лучше купить дитя из Бразилии за 60 млн, который только бегать научился и то до первой травмы...
+2
-1
+1
Идеальная трансферная цель для Арсенала. Мартинелли нужен пинок.
+1
0
+1
А на украине пацана купили в Челси за 80 мультов, он как там?
+4
-3
+1
Стольник за Мудрика норм, а шестерик за Нико много. Из за украинства?
0
0
0
Очень качественный игрок, цена очень приемлемая
0
0
0
Куда они лезут, их уже фейр плей поджимает, а они скупают все подряд и всеми интересуются
0
0
0
Ответ Svobodu Mne
Ты же видел на евро и Мудрика и Уильямса ? На разницу в цене , испанцу можно пару лет бешеную зп платить ))) я понимаю, что в бухгалтерии клуба затраты на игрока по другому считают, я грубо прикинул. Ну посмотрим на испанца , дурак он или нет
Я, честно, за Вильямсом не следил внимательно по чемпионату. Молодая звезда среднего клуба, хорошая техника и скорость, футбольного интеллекта особо не видно пока. А в сборной он в целом как игрок функция отлично выполняет роль.
+1
-1
0
Ответ Andrey_Rlv
челси не перестает удивлять. хороший футболист за дешево, это состоявшийся футболист, его не надо учить футболу как Мудрика. лучше безнадег продайте и купите Нико
Трансфер Мудрика больше политическая
+3
-3
0
челси не перестает удивлять.
хороший футболист за дешево, это состоявшийся футболист, его не надо учить футболу как Мудрика.
лучше безнадег продайте и купите Нико
+1
-1
0
А что случилось? Почему дорого?
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий