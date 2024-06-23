«Интер» раздражен контактами Чалханоглу с «Баварией». За хавбека потребуют 70 млн евро

Теги Бавария Интер бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Хакан Чалханоглу деньги Футбол

«Интер» недоволен действиями Хакана Чалханоглу.

La Gazzetta dello Sport утверждает, что руководство «Интера» раздражено тем, что полузащитник контактирует с «Баварией». Агент футболиста как минимум дважды встречался с представителями мюнхенского клуба, и в миланской команде уверены, что это не совпадение.

При этом «нерадзурри» надеются избежать «мыльной оперы». Они будут готовы продать турецкого игрока только в случае поступления очень крупного предложения. Если «Бавария» обратится к «Интеру», то у нее потребуют 70 млн евро – это будет стартовая точка для переговоров.

Ранее сообщалось, что месяц назад мюнхенцы уже получили от миланцев информацию о том, что Чалханоглу не продается.

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35 комментариев
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кто бы такое от Чухла мог ожидать... удивительно прям )
+74
-6
+68
Ответ Kubinec_
кто бы такое от Чухла мог ожидать... удивительно прям )
Иуда однажды,иуда навсегда
+27
-5
+22
Да ладно 70, за полтинник завернут.
+19
-1
+18
Ответ ILB05
Комментарий скрыт
Реал то тут каким боком?
+15
0
+15
не знаю, что там клуб думает по этому поводу, но если Бавария предложит минимум 45 лямов, то нужно продавать смело, я считаю, так как позже уже ничего не сможем выручить с него, а он как Мхитарян в 35 не будет топовый уровень держать, это 100%.

да и зарплата у него не самая скромная, лямов 11 минимум клуб тратит до налогов.

согласен, заменить будет трудно, но Маротта и с этим справится, так что я за продажу:)
+17
-2
+15
Из Милана ушел свободным агентом, Интер хотя бы заработает
+9
0
+9
Ответ Роман Щитов
прошлое лето "Интер хочет 60-80 МЛН за Дюмфриса", сейчас:"Интер готов продать Дюмфриса за 25-30 млн", Чахлик некст,
Можно ссылку на заявление руководства Интера о 60-80 млн.? Спасибо
+6
0
+6
70 млн это смешно, отдадут примерно за 40-45
+5
-1
+4
Ответ kaka10
Комментарий удален модератором
зато денег заработает клуб :)
+4
0
+4
Потом не удивляйтесь, когда Чалханыч начнёт поливать Интер в форме Баварии
+6
-2
+4
Раздражён ?😁😁😁 а когда сами из Милана его свободным агентом уводили, это было норм ?)
А сейчас нужно сохранять преданность клубу и контракту ?)
Всегда раздражают, товарищи с двойными стандартами, когда самим это можно делать, а если остальные делают то же самое с твоим игроком- то это другое 😂
+10
-6
+4
Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел…
+3
0
+3
Для Интера это важный игрок, но его покупка для Баварии это понижения общего уровня команды. Это не тот игрок который будет сильнее своих конкурентов из Баварии. И да, он не стоит таких денег. Таких игроков обычно берут свободными агентами. И тогда это резонно.
+6
-3
+3
Так тут ничего удивительного. В Милане пожил, надо в Мюнхен
+3
0
+3
"La Gazzetta dello Sport утверждает", самый яркий факт фейков
+2
0
+2
Цена растёт в день на 10 млн. Баварии надо торопиться.
+3
-1
+2
Ответ grande Inter
не знаю, что там клуб думает по этому поводу, но если Бавария предложит минимум 45 лямов, то нужно продавать смело, я считаю, так как позже уже ничего не сможем выручить с него, а он как Мхитарян в 35 не будет топовый уровень держать, это 100%. да и зарплата у него не самая скромная, лямов 11 минимум клуб тратит до налогов. согласен, заменить будет трудно, но Маротта и с этим справится, так что я за продажу:)
Мхитарян топ уровень…
+3
-1
+2
Ответ Махмуд Адылов
Раздражён ?😁😁😁 а когда сами из Милана его свободным агентом уводили, это было норм ?) А сейчас нужно сохранять преданность клубу и контракту ?) Всегда раздражают, товарищи с двойными стандартами, когда самим это можно делать, а если остальные делают то же самое с твоим игроком- то это другое 😂
Кого уводили? Его подписали в конце июня 21-го, когда он был уже по сути человеком без клуба, по-быстрому подписали как срочную замену Эриксену, у которого сердечный приступ случился. Интер не вел с ним переговоров до этого.
+3
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Ну а что тут раздражаться? Интер не ожидал от Хакана подобного?) Никогда такого не было, и вот опять..
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70 млн за этого «самого лучшего полузащитника»?)
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Просто хочет домой на родину незалежную.
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Это карма интеристам. Вы думали он хороший?
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Как и болельщики Баварии
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Ответ Kubinec_
кто бы такое от Чухла мог ожидать... удивительно прям )
🐍 мигрирует😼
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Ответ Shohrat Reyimow
Реал то тут каким боком?
Тем что ни разу не видишь чтобы Бавария пыталась увезти у него игрока, падкий только на конкурентов по чемпу и клубов послабже
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Блин. Бавария не может никого спокойнее найти? Игрок хороший но бомба замедленного действия
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Комментарий удален модератором
Ответ darby crash
Можно ссылку на заявление руководства Интера о 60-80 млн.? Спасибо
https://www.sports.ru/football/1115622686-myu-i-chelsi-dumayut-o-pokupke-dumfrisa-inter-ne-prodast-zashhitnika-d.html а сколько новостей было, что им предлагали, с прошлого лета в 50 млн, они требовали именно 60-80(включая бонусы)
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Ответ Е.Р.
Цену набивает. Ок, Родри лучше. Но и ему 28 сегодня исполнилось. Всего на 2 года младше. Но попробуйте его взять. Ситявые не меньше 100 запросят. Так что 70 за Какана это норм.
Какан, и 50 не стоит, в свои 30, сравнить с Родри в Интере, можно только Бареллу.
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