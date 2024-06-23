«Интер» раздражен контактами Чалханоглу с «Баварией». За хавбека потребуют 70 млн евро

«Интер» недоволен действиями Хакана Чалханоглу.

La Gazzetta dello Sport утверждает, что руководство « » раздражено тем, что полузащитник контактирует с «Баварией». Агент футболиста как минимум дважды встречался с представителями мюнхенского клуба, и в миланской команде уверены, что это не совпадение.

При этом «нерадзурри» надеются избежать «мыльной оперы». Они будут готовы продать турецкого игрока только в случае поступления очень крупного предложения. Если « » обратится к «Интеру», то у нее потребуют 70 млн евро – это будет стартовая точка для переговоров.

Ранее сообщалось, что месяц назад мюнхенцы уже получили от миланцев информацию о том, что не продается.

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