«Интер» раздражен контактами Чалханоглу с «Баварией». За хавбека потребуют 70 млн евро
«Интер» недоволен действиями Хакана Чалханоглу.
La Gazzetta dello Sport утверждает, что руководство «Интера» раздражено тем, что полузащитник контактирует с «Баварией». Агент футболиста как минимум дважды встречался с представителями мюнхенского клуба, и в миланской команде уверены, что это не совпадение.
При этом «нерадзурри» надеются избежать «мыльной оперы». Они будут готовы продать турецкого игрока только в случае поступления очень крупного предложения. Если «Бавария» обратится к «Интеру», то у нее потребуют 70 млн евро – это будет стартовая точка для переговоров.
Ранее сообщалось, что месяц назад мюнхенцы уже получили от миланцев информацию о том, что Чалханоглу не продается.
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да и зарплата у него не самая скромная, лямов 11 минимум клуб тратит до налогов.
согласен, заменить будет трудно, но Маротта и с этим справится, так что я за продажу:)
А сейчас нужно сохранять преданность клубу и контракту ?)
Всегда раздражают, товарищи с двойными стандартами, когда самим это можно делать, а если остальные делают то же самое с твоим игроком- то это другое 😂